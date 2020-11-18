В Алтайском крае налаживают эффективное взаимодействие органов власти, НКО и семей с особенными детьми

Наш регион – один из немногих, кому удалось стать участником XI Всероссийского форума «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства». Алтайские специалисты рассказали о результатах пилотного проекта, ориентированного на семьи с детьми с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна. Свой опыт регион презентовал во время телемоста на прошлой неделе.

Всего участниками пилотного проекта стали пять регионов, в том числе и Алтайский край. В каждом из них взаимодействие с семьями, в которых воспитываются дети с ментальными нарушениями, выстраивалось с учетом местной нормативной базы, сложившейся инфраструктуры, наработанных практик и имеющихся ресурсов.

Как рассказала доцент кафедры эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ Валентина Артюхина, одним из основных блоков, над которыми работали алтайские специалисты в рамках пилотного проекта, стала оценка потребностей и уровня информированности семей с детьми с ментальными нарушениями. Для этого проводили массовые опросы, собирали фокус-группы, дискуссии.

— Всего нами были выделены семь основных блоков трудностей, – детализирует Валентна Артюхина. – Наиболее распространены финансовые, жилищно-бытовые, медицинские психологические, правовые, образовательные сложности и трудности в плане вовлечения детей в культурно-досуговую деятельность.

Сегодня на территории нашего региона часть озвученных проблем можно решать дистанционно – с помощью новых информационных ресурсов. Их целых четыре – диспетчерская служба для родителей, информационный портал «Шаг навстречу», мобильное приложение, дополненное онлайн-сервисом для родителей и обученных волонтеров. Кстати, последняя разработка пока не имеет аналогов на территории России, она стала победителем Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» и была удостоена премии «Народное признание». Все ресурсы увязаны между собой и работают в единой системе.

— Первой в крае начала работать диспетчерская служба, мы создали ее на базе реабилитационного центра «Родник». Это учреждение является ресурсным для нашего региона и в дальнейшем станет стажировочной площадкой для субъектов РФ, – поясняет заместитель министра социальной защиты региона, начальник управления по социальной политике Юлия Ковалева. – Служба работает по семейному графику, занимаясь консультированием в вечернее время. Специалисты не только принимают звонки, но и сами звонят в семьи, оперируя базой данных о детях с инвалидностью.

Портал «Шаг на встречу» доступен не только для родителей, но и их детей, достигших 18-летнего возраста. Он прост в использовании и оснащен навигатором по реабилитационным услугам всех госучреждений края. К слову, ресурс доступен в том числе и в мобильной версии после загрузки из магазина приложений.

— Во время реализации проекта нами созданы команды волонтеров и родительские сообщества в муниципальных образованиях края, – продолжает Юлия Ковалева. – Мы посчитали важным обеспечить родителей достоверной информацией о той добровольческой помощи, которую они могут получить по месту жительства. Ключевым в сервисе является то, что взаимодействие между семьями и волонтерами выстраивается напрямую, без посредника. Смартфон всегда с собой, значит, и помощь всегда рядом.

Мамы и папы довольны появлением такого сервиса – он существенно облегчил им жизнь.

— У нас в семье двое детей, – рассказывает Виктория Сулейманова. – В будущем году сын Богдан станет школьником, и мы уже сейчас начали посещать дополнительные занятия. В это время кто-то должен приглядывать за младшей дочерью Кариной, поэтому я зарегистрировалась в оналйн-сервисе «Шаг навстречу» и подала заявку. На нее очень быстро отреагировали.

Это была Алина Лямкова, которая после обучения готова работать с детьми с ментальными нарушениями.

— Поначалу было немного волнительно, но мы с Кариной быстро нашли общий язык, – улыбается девушка. – Она такая веселая, активная. Я и дальше планирую помогать людям, мне это нравится.

В телемосте, который проводили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, приняли участие специалисты Тамбовской, Курганской, Архангельской и Кемеровской областей, а также представители Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и московского Благотворительного фонда «Даунсайд Ап».