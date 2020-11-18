Уроженец Барнаула сказал свое основополагающее слово в социологии

Жизнь Владимира Шубкина с ранней юности была наполнена событиями, которые способны были согнуть, сломать личность, но он выстоял и помог найти ответы на многие вопросы, возникающие в обществе.

В 1978 году в одном из самых популярных «толстых» журналов «Новый мир» было опубликовано эссе «Пределы». Его автор Владимир Шубкин в числе первых в стране заговорил о том, что социологический анализ должен сочетаться с гуманистическими представлениями о человеке. Эссе вызвало много шума и споров, ведь оно поднимало проблемы, о которых до этого не могли или не решались говорить…

Наука об обществе

Он стал создателем научной школы, исследующей проблемы образования и молодежи. Сегодня дело Шубкина успешно продолжают его ученики и ученики его учеников. Коллеги уверены, что наследие Владимира Николаевича в социологии будет еще очень долго востребовано.

— Я испытываю огромную радость от того, что у меня появилась возможность поделиться своим мнением о деятельности Владимира Шубкина, которого я немного знал лично, – говорит Виктор Нагайцев, заведующий кафедрой эмпирической социологии и конфликтологии Алтайского госуниверситета. – Он автор более 200 научных публикаций, которые являются классикой отечественной социологии и переведены на многие языки. Фактически Владимир Николаевич и его друзья Владимир Ядов, Борис Грушин, Юрий Левада – это основоположники современной российской социологии. В 1960-х Шубкин работал в новосибирском Академгородке, занимался социологическими исследованиями проблем молодежи, был организатором и первым председателем Сибирского отделения национальной социологической ассоциации.

Именно Шубкин разработал методику, которая легла в основу лонгитюдных исследований молодежи в СССР в 1970-1980-х гг. Он же первым указал на связь образования и уровня демократии в обществе.

— Его обращение к социологии молодежи было вызвано желанием сказать о проблемах, которых многие не видели, а многие принципиально не хотели видеть, – отмечает Виктор Валентинович. – Так, исследуя, казалось бы, не очень «взрывную «тему – отношение молодежи к профессиям, Шубкин первым доказал существование реального социального расслоения в советском обществе. Он показал: дочери и сыновья номенклатуры поголовно поступали в престижные вузы, а дети из рабочих семей по преимуществу оказывались в профессионально-технических училищах и техникумах. Он также первым в социологии указал на прямую связь уровня образования населения и уровня развития демократии в обществе. Шубкин был сторонником использования математики при изучении проблем общества, и во многом благодаря его активности в 1960-х вышла первая книга о количественных методах в социологии. Благодаря этому создававшиеся социологические коллективы стали искать научные контакты с математиками.

День социолога отмечается 14 ноября. Он приурочен к дате открытия в 1901 году в Париже Русской высшей школы с одним из первых в мире социологических факультетов.

Сын своего отца

Он был из того самого поколения, для которого 21 июня 1941 года звучал последний школьный вальс. А завтра была война…

Выпускника-отличника в армию (он хотел в первый же день пойти добровольцем) не взяли. Как неблагонадежного. Да, он был сыном того самого Николая Шубкина, преподавателя Барнаульской гимназии, который вошел в историю нашего города как автор «Дневника словесника» и о котором «Вечёрка» рассказывала в одном из своих номеров. В 1937 году отца арестовали по ложному донесению и расстреляли, мать – учительницу литературы – уволили с работы, а его самого исключили из школы. Лишь через восемь месяцев после обращения в разные инстанции Владимиру разрешили учиться. Но клеймо сына «врага народа» еще долгие годы преследовало его. Он не только не желал отречься от отца, но и всячески старался вернуть ему честное имя. Полной реабилитации добился лишь в середине пятидесятых.

А тогда, в 1941-м, вместо фронта его отправили в степи, в стройбат под Новосибирском. И все же, вернувшись в Барнаул, он чудом уговорил начальника штаба комплектовавшейся здесь части взять его наводчиком орудия. Весной 1942-го под Сталинградом принял боевое крещение и получил ранение. Уже в мирное время он, бывший наводчик 76-миллиметрового орудия, напишет свой пронзительный, с множеством деталей рассказ «Один день войны», посвященный тем событиям. Потом был штурм Перекопа. В боях за Севастополь в апреле 1944 года Владимир Николаевич тяжело ранен, выжил чудом, о чем он поведал в рассказе «Пашкин подарок»: незнакомый солдат дотащил раненого старшину до медсанбата, подарив ему жизнь. Но из армии списали вчистую.

В родной Барнаул он вернулся 23-летним ветераном и инвалидом. Поступил в эвакуированный сюда Ленинградский инженерно-строительный институт, потом вместе с вузом переехал в город на Неве. Но Владимира больше интересовало устройство общества, а не техники. И он снова круто меняет жизнь, поступив в МГУ на экономический факультет, который успешно оканчивает в 1951 году.

На протяжении всей жизни Владимир Николаевич обращался к запискам своего отца, издал их. Став социологом, находил в них подтверждения своим мыслям.

В поисках истины

Шубкин-младший был неплохим экономистом, занимался проблемами сельского хозяйства и даже защитил в этой области кандидатскую диссертацию. Но в начале 1960-х он вновь делает крутой вираж и принимает предложение ехать из столицы в Новосибирск, в Академгородок. Тогда-то, как пишут его коллеги, он и «приступил к теперь уже давно признанному классикой исследованию профессиональных траекторий молодежи»…

В конце столетия работал в Москве – в Академии наук. В родной Барнаул приезжал при первом удобном случае.

В своих воспоминаниях о войне Шубкин напишет: «На нас напали. На наш дом, на нашу землю. Ни у кого, даже у самого неграмотного бойца, не было сомнения в справедливости войны, которую мы ведем. Рядовые солдаты не говорили высоких слов – Отечество, патриотизм. Но эти высокие понятия и чувства жили в них в самом истинном, первоначальном смысле».

…В мае 2010 года, уже будучи серьезно больным, Владимир Николаевич получил серебряную медаль имени Питирима Сорокина за вклад в отечественную социологическую науку. Приняв ее из рук друзей, по фронтовому обычаю окунул награду в стакан с водкой.

Владимир Шубкин (1923–2010) – кандидат экономических наук, доктор философских наук, профессор, возглавлял исследования по социальным проблемам молодежи. Лауреат международной премии за сравнительное международное исследование «Трудящаяся молодежь: ориентации и жизненные пути». Главный научный сотрудник Института социологии РАН.