Субъектам туристической индустрии возместят часть затрат на дезинфекцию помещений

С 16 ноября по 16 декабря 2020 года включительно в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности ведется прием заявок на возмещение части затрат субъектам туриндустрии в условиях ухудшения экономической ситуации.

Средства можно получить на возмещение части затрат, произведенных с 1 апреля по 30 сентября 2020 на приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, дезинфицирующих средств, бесконтактных медицинских термометров. Также субсидии предусмотрены на оплату услуг по дезинфекции объектов общепита, проживания и размещения туристов, в том числе мест общего пользования, служебных и подсобных помещений.

Кроме того, субсидированию подлежат затраты по оплате электроэнергии и аренде офисов, используемых для оказания услуг по реализации турпродукта, в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Получить средства могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, ведущие основную экономическую деятельность по ОКВЭД 55, 79 и 86.90.4, а также гостиницы и иные средства размещения, включенные в единый федеральный перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

Объем субсидии составит до 80% от фактически понесенных затрат, подтвержденных документально, но не более 30 тыс. руб. Для заявителей, осуществляющих деятельность в средствах размещения с номерным фондом более 50 мест – не более 200 тыс. руб.

На момент подачи заявки у заявителя должна отсутствовать задолженность по выплате зарплаты, налоговым сборам и иным обязательным платежам, он не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства и не получать в 2020 году средства из краевого и федерального бюджетов на аналогичные меры господдержки.

С подробными условиями предоставления субсидии и формами документов можно ознакомиться на официальном сайте управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности в разделе Деятельность/ Государственная поддержка/ или по тел. 8 (3852) 20-32-09, контактное лицо – Коваль Ольга Ростиславовна.

Документы принимаются в бумажном виде в одном экземпляре по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 41, каб. 206.