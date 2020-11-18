Кукольный спектакль о поведении при ЧС поставили в Барнауле

В репертуаре краевого театра кукол «Сказка» появился спектакль «Безопасность.ру» о правилах поведения детей в случаях чрезвычайных ситуаций – на дорогах, при пожаре, на улице с незнакомцами и дома без взрослых.

Данный спектакль создан в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности». По словам директора «Сказки» Надежды Васильевой, подобные постановки должны быть в репертуаре детских театров.

— Речь идет о социальном проекте, – рассуждает Надежда Геннадьевна. – Ведь в любом театре должны быть постановки, имеющие высокую художественную ценность, коммерческий интерес, а также социальную направленность. В нашем случае мы пополнили репертуар «Сказки» мобильным спектаклем, который планируем вывозить в районы и прежде всего показывать школьникам.

Кстати, подобный спектакль в театре уже ставился. Речь идет о постановке «Школа безопасности», посвященном, правда, исключительно правилам дорожного движения. Теперь же в один проект включено сразу несколько тем, актуальных для школьников.

— К примеру, по моей просьбе в сюжет был вставлен эпизод, в котором говорится о том, что в некоторых случаях дети должны уметь твердо отвечать «Нет!» на просьбы взрослых, – говорит директор театра. – Это помогает избежать случаев принуждения к чему-либо, в том числе и к употреблению наркотиков.

Пьесу для постановки театр специально заказал известному драматургу, а заодно и актеру-кукловоду из Омска Дмитрию Войдаку. В прошлом году по его сказке «Богатырь Степан Ромашкин» на сцене Краевого театра кукол был поставлен спектакль.

— Подобный материал должен быть не просто полезен, он должен быть интересным и запоминающимся, – считает Надежда Васильева. – По задумке режиссера герои спектакля вместе со зрителями попадают в компьютерную игру «Школа безопасности» и выполняют миссию по спасению галактики. Тем самым до детей доводится мысль – если в компьютерной игре ошибку можно исправить, отменив действие, то в жизни такой возможности нет. К концу постановки это понимают и главные игроки – инструктор-консультант кот Плутон, а также юные спасатели галактик: космическо-технический инспектор комиссар КосТИК и галактический консул-агент ГалКА, которым нужно пройти три уровня компьютерной игры. А для того, чтобы материал ребята не просто усвоили, но и закрепили, для ребят были специально разработаны информационные листовки, в которых четко и в рифму изложены правила безопасности.