«Динамо-Алтай» не без проблем, но все же выиграл все матчи серии против курганского «Юниора» в первенстве ВХЛ

Барнаульские хоккеисты из «Динамо-Алтай» провели первые домашние матчи первенства ВХЛ нового сезона. В четырехматчевом противостоянии против «Юниора» из Кургана они набрали максимальное количество очков, одержав победы во всех играх.

В соответствии с правилами

Первенство ВХЛ в нынешнем сезоне и без коронавируса обещало быть веселым. И без того небольшое количество участников турнира снова сократилось, в итоге соревнования снова поменяли регламент, и теперь команды-участницы проводят друг с другом не по три матча, как было в прошлом сезоне, а четыре по формуле «две игры, день отдыха и еще две игры». Такая схема турнира – испытание не только для хоккеистов и тренеров, но и даже для болельщиков: только самый отчаянный фанат сможет выдержать четыре игры подряд с одними и теми же участниками, причем невозможно угадать, какое из них будет веселее.

Сумбура в турнир, конечно же, добавил и ковид. «Динамо-Алтай» пострадал от него одним из первых. Напомним, игры с «Юниором» должны были пройти еще в сентябре, но накануне сразу у 14 наших хоккеистов оказался положительный тест. В итоге – отложенные матчи, две недели карантина, снова набор формы, да еще и беда с попавшими в ДТП вратарями приключилась. Все это сказалось на выездных матчах – если еще с молодыми «Красноярскими рысями» барнаульцы справились, то «Чебоксарам» уступили во всех четырех играх, чего явно никто не ожидал. Реабилитироваться предстояло в домашних матчах, при этом барнаульцы были единственными, кто в этом сезоне дома еще не играл.

Руководство клуба по согласованию с Роспотребнадзором открыло трибуны для ограниченного количества зрителей – на матчи запустили 1100 болельщиков. К вопросам безопасности подошли строго – на входе обработка рук и замер температуры, на трибунах – дистанция и маски. Охрана строго следила за порядком во время встреч, чуть заметят кого-то без маски или решившего пересесть к кому-нибудь поближе, сразу направлялась к ним. Нарушители режима не спорили.

Первая разминка

«Юниор» прибыл в Барнаул в день игры и выглядел откровенно уставшим. Хозяевам потребовалось три минуты, чтобы подобрать ключ к воротам соперников. Поначалу у динамовцев даже закрепиться в зоне соперника не получалось, но первый же острый момент завершился взятием ворот, затяжную многоэтапную атаку завершил Денис Лудцев. В следующем же подходе к воротам Сергей Рябухин броском со средней дистанции забил снова. А еще через полторы минуты партнеры после долгого розыгрыша шайбы в зоне соперника вывели на точный бросок Кирилла Зиновьева. И это еще Евгений Филин в промежутке между вторым и третьим голом не забил, почти выйдя один на один с вратарем, но не сумев обработать шайбу.

По сути, за пять минут игра была сделана. Тренер соперника заменил вратаря, а динамовцы несколько сбавили обороты, что и логично – с учетом того, что впереди было еще три игры, спешить было абсолютно некуда.

Во втором периоде голов не было, хотя моменты хозяева, конечно же, создавали – и Степан Жданов мог забить, и Константин Пархоменко, и Андрей Локтев мощно бросал по воротам. Все голы команды оставили на заключительный отрезок – барнаульцы забили еще дважды, а гости за пять минут до конца забили все-таки гол престижа.

Выстояли

Второй матч получился почти таким же. «Динамо-Алтай» снова забил пять голов, только ударным получился второй период, в котором хозяева снова за пять минут отличились трижды. Соперник на этот раз не смог забить ни разу – 5:0. Зато в третьем матче «Юниор», отдохнув день, стал возвращаться к жизни. Победа барнаульцев вопросов ни у кого не вызвала, но курганцы выглядели гораздо более бодрыми. Это в совокупности с успокоившимися после двух шайб динамовцами могло принести гостям дивиденды – в третьем периоде они, проигрывая 0:2, сократили отставание и имели шансы сравнять счет, но барнаульцы вовремя опомнились, включили близкие к максимальным обороты и забили еще дважды. «Юниор» за 13 секунд до конца встречи лишь только смог уйти от крупного поражения – 4:2.

Зато в заключительной игре интрига была жива до финальной сирены. Первый период четвертого матча вообще получился фантастическим. Динамовцы традиционно быстро открыли счет, а затем болельщики снова увидели три шайбы подряд, но на этот раз в исполнении не хозяев, а гостей. И если бы барнаульцы оперативно, в течение минуты, не сократили отставание, еще неизвестно, как бы пошел матч. А так барнаульцы немного остудили пыл курганской молодежи, а в концовке периода сравняли счет. В середине второй двадцатиминутки «Динамо-Алтай» снова вышел вперед. Больше голов команды не забивали, хотя шансы были у всех. Курганцы особенно близки были к тому, чтобы сравнять счет в концовке. Оказавшись в большинстве, они еще и заменили вратаря на шестого полевого игрока и отчаянно штурмовали барнаульские владения, но хозяева выстояли – 4:3.

«Динамо-Алтай» продолжает погоню за «Чебоксарами» и готовится к домашним матчам с «Челнами». Они состоятся 20, 21, 23 и 24 ноября.

Перед играми с «Юниором» на фасаде «Титов-Арены» заработал мультимедийный экран размером 6×12 метров. На нем можно увидеть анонсы ближайших игр, ролики, посвященные «Динамо-Алтай» и спонсорам клуба. Также на нем планируют показ домашних матчей наших хоккеистов и других соревнований.