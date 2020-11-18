Барнаульские рафтеры-юниоры привезли 15 медалей с первенства России

На прошлой неделе барнаульские рафтеры-юниоры вернулись из поездки в Адыгею, где проходили масштабные соревнования «Интерралли Белая-2020». Наша команда привезла с собой 15 медалей – бронзовых и серебряных.

Алтайский край на первенстве России по рафтингу представляли восемь спортсменов – шестеро юниоров, воспитанники Центра дополнительного образования «Память» Пост № 1 города Барнаула» и курсанты ВСК «Борец», и двое взрослых спортсменов. На реке Белой они провели две недели, ежедневно демонстрируя уровень своей подготовки, проверяя себя на прочность, проявляя силу духа и терпение. Всего представителям нашего региона удалось заявить о себе почти в трех десятках дисциплин и полусотне стартов.

Эти соревнования – одни из немногих, которые в этом году состоялись, большая часть состязаний была отменена.

— Кубок России и соревнования среди юниоров (в категориях до 20 и до 24 лет) проходили в классах шестиместных и четырехместных рафтов, – рассказывают в Алтайтурцентре. – По результатам первенств формировали сборные страны для участия в чемпионатах и первенствах Европы и мира в следующем году.

Интересно, что на Кубке России барнаульские ребята, управляя плавсредством большей вместимости, стали третьими во всех четырех дисциплинах: спринте, параллельном спринте, слаломе и длинной гонке. Результат достойный, особенно при условии, что лучшие показатели продемонстрировали действующие чемпионы мира среди юниоров – команда Томской области и серебряные призеры чемпионата мира-2019 – команда Республики Алтай.

Не обошлось на соревнованиях и без драматических моментов. Так, на первенстве России среди юниоров до 20 лет безусловное первое место взяли ребята из Сибирских Афин, они не оставили соперникам ни единого шанса на лидерство, а вот за остальные ступени пьедестала в общем зачете пришлось крепко побороться. К примеру, в классе шестиместных рафтов алтайская команда сумела обогнать Рязань ровно на секунду. В классе четырехместных рафтов наши соревновались со спортсменами из Питера. Подкачала длинная гонка, стали третьими.

Участники признаются, что идеальным было далеко не все, есть над чем поработать и что обсудить. После небольшой передышки и восстановления спортсмены начнут готовиться к следующему сезону.