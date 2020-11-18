10 способов заплатить налоги

Срок уплаты налогов на транспорт, имущество и землю истекает 1 декабря. В этом году единые налоговые уведомления получили более 100 тыс. жителей Железнодорожного и Центрального районов Барнаула. Более 70 тыс. уведомлений направили по почте, 30 тыс. выгружены в «Личный кабинет».

Все письма с уведомлениями направлены в срок до 1 ноября. Налогоплательщикам, у которых подключен «Личный кабинет», информация о платежах по почте не придет, им обязательно нужно проверить свою страницу на сайте ФНС. При неполучении до 1 ноября уведомления каким-либо из способов необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Направить информацию можно через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».

Если не оплатить налоги до 1 декабря 2020 года, начисления превратятся в задолженность, и к этой сумме добавится пеня. Рост долга может привести к аресту счетов и запрету на выезд из страны.

Заплатить имущественные налоги можно в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях или с помощью интернет-сервисов сайта ФНС России.

Кроме того, оплатить налоги теперь можно в МФЦ. Если с собой нет квитанции, ее помогут распечатать в офисе МФЦ из своего «Личного кабинета налогоплательщика» (сервис сайта ФНС России). Специалисты сформируют пароль от сайта госуслуг, которым можно воспользоваться для входа в «Личный кабинет».

Заплатить налоги без налогового уведомления удобно с помощью единого налогового платежа. Совершить единый налоговый платеж можно при помощи карты, через банк, портал госуслуг, но проще всего воспользоваться «Личным кабинетом физического лица», выбрав функцию «Пополнить авансовый кошелек», или при помощи сервисов в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Напоминаем, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, в операционных залах всех инспекций края прием налогоплательщиков ведется исключительно по предварительной записи посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Чтобы обезопасить себя, все вопросы с налоговой лучше решать дистанционно, используя сервисы налоговой службы.

Для удобства налогоплательщиков и быстрого решения вопросов, касающихся налогов, ФНС России в этом году создало чат-бот «Таксик». Он умеет отвечать на вопросы о налогообложении физических лиц – в частности, о транспортном налоге, НДФЛ, налоге на имущество, земельном налоге, а также об электронных сервисах ФНС. С помощью чат-бота можно записаться на прием в налоговую инспекцию.

Также на сайте ФНС России функционирует сервис «Обратиться в ФНС России». В нем есть так называемые жизненные ситуации – это наиболее часто возникающие вопросы, связанные с имущественными налогами, их начислением.

Легко разобраться в самой квитанции поможет промо-страница «Налоговое уведомление 2020».

Четвертый помощник для налогоплательщика – это обновленный «Личный кабинет». Зайти в «Личный кабинет» можно с логином и паролем портала госуслуг. Он содержит всю необходимую информацию об объектах собственности, порядке начисления налогов, сумме к уплате. Достаточно двух-трех кликов, чтобы посмотреть начисления и оплатить налоги. Тут можно подать заявление, если не учтена льгота, актуализировать данные по имуществу, если в уведомлении некорректная информация.

В среднем сумма к уплате на одного налогоплательщика составила: по налогу на имущество – 1200 рублей; по транспортному налогу – 3800 рублей; земельному налогу – 860 рублей.