Вторая четверть у барнаульских школьников пройдет в смешанном формате

Вчера, 16 ноября, барнаульские школьники вновь приступили к занятиям – началась вторая четверть. В период осенних каникул в школах провели усиленную дезинфекцию всех помещений и поверхностей, проветривание и обеззараживание воздуха.

— Общеобразовательным организациям предложено несколько моделей организации учебного процесса в зависимости от эпидемиологической ситуации, сложившейся в отдельно взятой школе. С помощью моделей школы смогут индивидуально выстроить образовательный процесс, отталкиваясь от количества заболевших детей и педагогов, – рассказывают в комитете по образованию администрации краевой столицы.

Всего таких моделей четыре. Так, при «зеленом» уровне, когда процент отсутствующих (по болезни или в связи с самоизоляцией) учителей и детей не превышает 20% в обоих случаях, руководство школы может принять решение о частичном переходе на удаленный формат одного класса или параллели.

— При «желтом», когда отсутствует 20-30% педагогов, школа имеет право уйти на удаленный формат по классам, по параллелям, всей школой, в зависимости от сложившейся ситуации. Возможен гибридный (смешанный) формат, когда очное обучение чередуется с дистанционным, – поясняют в комитете.

Оранжевым цветом обозначают ситуацию, когда болеют более 20% учеников и школа уходит на карантин. Красным – критическую ситуацию при превышении порога заболевших педагогов в 30%. Этот вариант предполагает уход на досрочные каникулы, однако окончательное решение принимает директор школы, который вправе временно перейти от модели очного образования к удаленному.

Учреждения допобразования согласно приказу «Об организации образовательного процесса в муниципальных организациях дополнительного образования, подведомственных комитету по образованию города Барнаула» продолжат работу в прежнем режиме – 10% занятий пройдут очно с соблюдением всех мер безопасности, 90% – удаленно, с использованием дистанционных образовательных технологий.