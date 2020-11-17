В школе раннего эстетического развития при АлтГУ открываются три новых образовательных программы

В школе раннего эстетического развития «Уникум» Центра непрерывного художественного образования Института искусств и дизайна АлтГУ с ноября открылись две новые образовательные программы, еще одна находится в разработке.

В новом учебном году в дополнение к основным пяти образовательным программам «Уникума» – «Общеразвивающей», «Эстрадному и музыкальному искусству», «Школе дизайна», «Иностранному языку» и «Живописи» – решили добавить три новых. Как отмечают в школе, новые направления обучения появляются благодаря инициативным педагогам и предложениям горожан. Ксения Мелехова, директор Центра непрерывного художественного образования Института искусств и дизайна АлтГУ, рассказывает:

— «Подготовка к школе» возникла из-за востребованности среди барнаульцев. Мы находимся в центре города, к нам удобно ездить, так что, думаем, наша образовательная программа поможет многим дошкольникам. Хочу отметить, что наш проект – это не просто предшкола по основным предметам (основы математики, родная речь и окружающий мир), но и творческие занятия. В день для ребятишек преподают три общеобразовательных предмета по 30 минут и два урока творчества.

Эстетическое развитие в каждой программе – это особенность школы «Уникум», поэтому даже в общеразвивающем направлении обучения делается акцент не на школьных предметах, а областях искусства – вокале, живописи, основах хореографии, а также изучении иностранных языков.

— Для более старших ребят мы в этом году открываем направление «КВН-kids», – продолжает Ксения Александровна. – С 1 ноября уже начались занятия: сюда входят основы актерского мастерства, риторика. Преподает по этому направлению креативный педагог, кавээнщик со стажем Юрий Степанов.

Третье из новых направлений – «Школа моды и стиля» – еще в разработке. Младший менеджер проекта Мария Нехвядович и преподаватель школы «Уникум» Дарья Замаева стали участниками первого в Сибири телевизионного бизнес-реалити «Фабрика бизнес-идей», в финале которого они готовятся представить проект «Школа моды и стиля». Предполагается, что учащиеся будут заниматься с преподавателями актерского мастерства, изучат основы хореографии, имиджелогии, дефиле и фотопозирования, а впоследствии будут выступать на сценических площадках города.

— Есть ребята, которые с наших основных программ пошли на новые направления и совмещают занятия по разным программам, – уточняет Ксения Мелехова. – Мы принимаем детей от трех до 17 лет, распределив их по возрастным группам.

В связи с пандемией все занятия проходят в особом формате: с детьми занимаются практически индивидуально, а часть занятий проходит дистанционно.

Руководство школы раннего эстетического развития «Уникум» радо креативным предложениям от горожан. Среди идей, которые уже предлагали «Уникуму» барнаульцы, — программа продленки.