В Барнауле побывала делегация специалистов Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина

Встреча московских и краевых онкологов прошла в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В течение двух дней экспертная группа знакомилась с особенностями организации онкологической помощи на Алтае. Специалисты в области хирургии, лучевой и химиотерапии во главе с заместителем главного врача НМИЦ по реализации федеральных проектов Тиграном Геворкяном провели обход поликлиники «Надежда», оценили работу диагностических и клинических отделений, корректность используемых протоколов лечения в части лучевой и химиотерапии, а также техник проведения онкологических операций.

— С точки зрения оказания онкологической помощи населению Алтайский край – стратегически важный регион для всего Сибирского федерального округа, и эта онкологическая служба исторически всегда оценивалась с положительной стороны. Изучая ситуацию очно, мы увидели, что у руководства краевого онкодиспансера и у регионального Минздрава есть полное понимание существующих проблем, но в то же время убедились, что алтайским онкологам есть и чем похвастаться, – отметил Тигран Геворкян.

В частности, главный врач Алтайского краевого онкодиспансера Игорь Вихлянов представил коллегам результаты работы по внедрению лекарственной противоопухолевой терапии в регионе. Он рассказал, что в 2020 году количество используемых лекарственных схем увеличилось в два раза – с 59 до 106 соответственно. Более чем в четыре раза выросло число пациентов, получающих высокоэффективную таргетную (прицельную на опухоль) и иммунотерапию, расширились показания для использования этих препаратов, в том числе и в лечении ряда опухолей кишечника, яичников, почек, предстательной и щитовидной желез. Как результат – смертность от новообразований в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась на 5,6%.

— Хороших результатов нам удалось добиться в лечении рака легкого, желудка, молочной железы. А смертность от такой проблемной нозологии, как меланома кожи, за год снизилась на 22,7%, – подчеркнул главный онколог края.

В то же время эксперты напомнили, что появления новых препаратов и дополнительных показаний к ним недостаточно для эффективного лечения злокачественных опухолей. Регион должен грамотно планировать распределение этих ресурсов, чтобы добиваться лучших результатов.

Помимо этого специалисты федерального центра высоко оценили работу хирургических отделений и диагностических служб краевого онкодиспансера.

— Нам очень понравилась работа отделения ультразвуковой диагностики и радиоизотопных исследований. Нужно очень любить то, чем занимаешься, чтобы добиваться таких результатов. С точки зрения подбора команды и организации работы в целом это показательный пример, который нужно тиражировать не только в Алтайском крае, но и на уровне федерации, – подчеркнул Тигран Геворкян.

В целом, уже по предварительным итогам выездного мероприятия, представители федерального центра определили ряд стратегических задач, решению которых будет посвящена работа онкологической службы края в 2021 году.

В частности, предстоит серьезная «перезагрузка» модели региональных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Их пока на Алтае открыто два из четырех запланированных. Также серьезное внимание в предстоящем году будет уделено развитию телемедицинских технологий. По мнению экспертов, это необходимое условие для унификации стандартов онкологической службы во всех трех региональных диспансерах, чтобы пациенты могли в любом из них получать одинаково качественную помощь.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава России – ведущая онкологическая клиника России и Европы, одна из самых крупных онкологических клиник в мире, имеющая в своем арсенале новейшее оборудование и все передовые методики диагностики и лечения рака. НМИЦ курирует вопросы организации и развития онкологической помощи в Северо-Западном, Южном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. С 2002 года Алтайский краевой онкологический диспансер является региональным филиалом Центра.