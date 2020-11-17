След Симонова: в Барнауле представили масштабную экспозицию в честь известного писателя

В библиотеке им. Шишкова открылась выставка к 105-летию со дня рождения Константина Симонова «Жизнь, стоящая того, чтобы жить».

Экспозиция стала одной из важнейших для библиотеки, так как она завершающая и подводит итог всему году. Главная цель этой выставки и торжественного открытия – показать, насколько разносторонним был Константин Симонов. Многие знают его как писателя, военного корреспондента, сценариста, и, конечно же, автора знаменитого стихотворения «Жди меня, и я вернусь…». Но не знакомы с ним как с человеком, который умел дружить, любил хороший юмор, проявлял мужество и героизм.

Связь с Барнаулом

Константин Симонов и Барнаул связаны незримыми нитями. Например, в ГМИЛИКА была найдена подлинная рукопись со стихами поэта. На уже пожелтевшей бумаге под его диктовку на печатной машинке набраны строки знаменитых текстов, местами исправленные рукой автора. Некоторые из них отличаются от тех, что вышли в официальных сборниках. Точно не известно, каким образом рукопись оказалась в Барнауле.

Связь также подтверждает упоминание региона в произведениях. Многие очерки и рассказы посвящены алтайским бойцам, с которыми Симонову приходилось воевать бок о бок. Даже на страницах известного романа «Живые и мертвые» можно найти Барнаул.

Такую точную картину войны периода 1941 года, как Симонов в своих произведениях, мало кто давал. Свою роль сыграли записные книжки, которые Симонов тщательно прятал, так как они были запрещены под страхом трибунала и расстрела. Дневники могли попасть к врагу и раскрыть ему сведения о советских войсках, чего ни в коем случае нельзя было допустить.

Великая Отечественная война сыграла очень важную роль в жизни писателя, что, собственно, отразилось в творчестве. Его последнее желание – чтобы тело после смерти сожгли, а пепел развеяли над полем, где он встретил победу и где в тот день горели фашистские танки. Советская власть была категорически против этого. Но семья тайно вывезла тело поэта и исполнила предсмертное желание.

461 издание представлено на выставке.

Проникнись автором

Книжная выставка состоит из собраний сочинений писателя, дневников, сборников стихов, сценариев, интервью, публикаций периодической печати, воспоминаний друзей и коллег, статей исследователей творчества. Также здесь представлены пластинки с фрагментами одного из самых известных произведений Симонова «Живые и мертвые». Издания разделены на блоки, соответствующие этапам творчества и жизни Симонова: «Война: день за днем», «В одной газете», «В кадре и за кадром» и т.д.

— На подготовку экспозиции ушло более трех месяцев, – рассказывает Галина Першко, главный библиотекарь выставочного зала Краевой библиотеки имени Шишкова. – Чтобы сделать любую персональную выставку, нужно проникнуться автором, полюбить его личность, почитать его произведения, критические статьи о нем, посмотреть документальные фильмы, если такие есть. Наша задача – раскрыть фонды библиотеки. Не всегда читатель в силу свой компетенции может найти нужные книги. Мы, библиотекари, считаем себя специалистами в этом, но даже нам нужно приложить немалые усилия, чтобы собрать издания и все сведения об авторе. Это как плетение кружева. Прочитал книгу, увидел в ней ссылку на какую-нибудь статью или рецензию – ознакомился с ней. Потом посмотрел еще что-нибудь. Вот так петелька за петелькой – получается цельное узорчатое полотно информации.

В фонде библиотеки имеется гораздо больше изданий, посвященных творчеству Симонова. В экспозицию вошли не все. Во-первых, потому что некоторые не соответствуют концепции выставки, а во-вторых, физически невозможно разместить все в зале. При желании можно заказать нужную книгу или журнал и ознакомиться лично. Издания с выставки в руки брать нельзя в целях профилактики распространения коронавируса.

Особо ценны экземпляры журналов «Знамя» 1937 г., «Литературная учеба» и «Октябрь» 1938 г., «Звезда» 1939 г. Дело здесь не столько в годе выпуска, сколько в том, что именно начиная с этих публикаций определяется роль Симонова в отечественной литературе. На момент выхода ему было 22-24 года, а о нем уже писали именитые критики в престижных журналах. Ценны издания, вышедшие в годы войны. Они находятся под стеклом, так как выставлены из фонда редкой книги. Почти все – маленького, карманного формата, чтобы солдатам удобно было их носить с собой. Несмотря на такое трудное время, книги выходили большими тиражами, обложки не черно-белые, а красочные, над ними работали настоящие художники.

Симонов способствовал продвижению в массы многих запрещенных долгое время произведений, он печатал их в своих литературных журналах на правах главного редактора. Благодаря ему сейчас можно свободно читать книги Ильи Ильфа и Евгения Петрова, а также знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Константин Симонов (1915-1979) – советский прозаик, поэт, драматург, киносценарист, военный корреспондент. Участник боев на фронтах Великой Отечественной войны и Халхин-Голе. В свое время занимал должность генсекретаря Союза писателей СССР.