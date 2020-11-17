Под напряжением: журналисты Алтайского края на два месяца сменили профессию и узнали азы электромонтажного дела

Я никогда не интересовалась работой электрика и всегда с благоговейным ужасом смотрела на то, как легко эти люди работают с проводами. Но недавно я смогла посмотреть на эту профессию «изнутри», пообщавшись с профессионалами и попробовав что-то сделать своими руками. Участие в ежегодном региональном конкурсе «Журналист меняет профессию» дало мне такую возможность.
И практически сразу мы, начинающие электрики, начали «засыпать» наших преподавателей, мастеров производственного обучения Алтайского государственного колледжа по специальности «Электромонтаж» Андрея Губанова и Ивана Прокопова элементарными, на первый взгляд, вопросами.
— Что такое фаза?
— Это провод, по которому в квартиру попадает электрический ток. Обычно он серого, белого, черного или коричневого цвета. Ток стремится уйти в землю через так называемый «ноль» на синем или голубом проводе. Кстати, электроприборы включаются между «фазой» и «нулем». Если вспомнить обычную батарейку, у которой есть «плюс» и «минус», то «фаза» — это и то, и другое одновременно, поскольку в нашей стране используется переменный ток. В нем плюс и минус сменяется с очень большой скоростью.
— Зачем нужно заземление?
— «Заземленный» провод обычно желто-зеленого цвета и он никакой электрической нагрузки не несет. Этот провод служит предохранителем. Он быстро отводит ток в землю, если, к примеру, электроприбор сломался. Ток тогда пойдет по пути наименьшего сопротивления – в землю.
— Какой толщины должна быть проводка в доме?
— Сечение жилы на входе в квартиру по нормативам должно быть не менее 4 кв. мм. Внутри жилища она «раздваивается» на 1,5-миллиметровые, которые используются для освещения, и 2,5-миллиметровые – для розеток. Для подключения электроплиты или жарочного шкафа используется отдельная линия кабеля с сечением все те же 4 мм. Кабель может быть как с однопроволочными, так и с многопроволочными токопроводящими жилами. Только у многопроволочного нужно всегда обжимать зачищенные концы специальными гильзами, иначе можно повредить жилу.
— Какие существуют приборы защиты от короткого замыкания?
— В новых квартирах ответственные застройщики устанавливают так называемые ДИФ-автоматы (автоматические автоматы дифференциального тока), которые срабатывают как при коротком замыкании, так и при перегрузке, а также утечке тока. Стоит такой недешево, но зато с ним вы вполне можете прикоснуться к оголенным контактам (это будет утечка тока), например, при замене лампочки. Однако не нужно делать подобные проверки! Похожую защиту реализуют и при помощи УЗО (устройство защитного отключения), но оно от короткого замыкания и перегрузки не защищено, из-за чего монтируется только в паре с обычным автоматическим выключателем (аналог «пробок» на древних счетчиках).
— Почему люди умирают от удара током?
— Все дело в том, что мышцы управляются электрическими импульсами нервной системы. Считается, что именно при напряжении 220 вольт человек чаще всего сталкивается с эффектом парализации мышц. Дело в том, что при силе тока 0.5 ампер и напряжении 220 вольт мышцы непроизвольно сжимаются, а поскольку ток переменный (его проще передавать на большие расстояния) – человека еще и «подтряхивает». Разжать ладони он не сможет, и просто отойти или позвать на помощь – тоже будет не в состоянии. При этом считается, что, если вы прикоснётесь к оголенным проводам с напряжением 380 вольт – вас просто «ударит» и отбросит.
Приведенный ниже список был составлен в качестве напоминания о том, что нельзя делать при проведении электрических измерений.
Краевой конкурс «Журналист меняет профессию» организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике, а также Фонда президентских грантов и Института социальных инноваций. Партнер конкурса: Алтайский государственный колледж. Инициатор и координатор проекта — журналист Константин Ганов.
Наталья Вдовина