Под напряжением: журналисты Алтайского края на два месяца сменили профессию и узнали азы электромонтажного дела

Я никогда не интересовалась работой электрика и всегда с благоговейным ужасом смотрела на то, как легко эти люди работают с проводами. Но недавно я смогла посмотреть на эту профессию «изнутри», пообщавшись с профессионалами и попробовав что-то сделать своими руками. Участие в ежегодном региональном конкурсе «Журналист меняет профессию» дало мне такую возможность.

Главные вопросы к электрикам

И практически сразу мы, начинающие электрики, начали «засыпать» наших преподавателей, мастеров производственного обучения Алтайского государственного колледжа по специальности «Электромонтаж» Андрея Губанова и Ивана Прокопова элементарными, на первый взгляд, вопросами.

— Что такое фаза?

— Это провод, по которому в квартиру попадает электрический ток. Обычно он серого, белого, черного или коричневого цвета. Ток стремится уйти в землю через так называемый «ноль» на синем или голубом проводе. Кстати, электроприборы включаются между «фазой» и «нулем». Если вспомнить обычную батарейку, у которой есть «плюс» и «минус», то «фаза» — это и то, и другое одновременно, поскольку в нашей стране используется переменный ток. В нем плюс и минус сменяется с очень большой скоростью.

— Зачем нужно заземление?

— «Заземленный» провод обычно желто-зеленого цвета и он никакой электрической нагрузки не несет. Этот провод служит предохранителем. Он быстро отводит ток в землю, если, к примеру, электроприбор сломался. Ток тогда пойдет по пути наименьшего сопротивления – в землю.

— Какой толщины должна быть проводка в доме?

— Сечение жилы на входе в квартиру по нормативам должно быть не менее 4 кв. мм. Внутри жилища она «раздваивается» на 1,5-миллиметровые, которые используются для освещения, и 2,5-миллиметровые – для розеток. Для подключения электроплиты или жарочного шкафа используется отдельная линия кабеля с сечением все те же 4 мм. Кабель может быть как с однопроволочными, так и с многопроволочными токопроводящими жилами. Только у многопроволочного нужно всегда обжимать зачищенные концы специальными гильзами, иначе можно повредить жилу.

— Какие существуют приборы защиты от короткого замыкания?

— В новых квартирах ответственные застройщики устанавливают так называемые ДИФ-автоматы (автоматические автоматы дифференциального тока), которые срабатывают как при коротком замыкании, так и при перегрузке, а также утечке тока. Стоит такой недешево, но зато с ним вы вполне можете прикоснуться к оголенным контактам (это будет утечка тока), например, при замене лампочки. Однако не нужно делать подобные проверки! Похожую защиту реализуют и при помощи УЗО (устройство защитного отключения), но оно от короткого замыкания и перегрузки не защищено, из-за чего монтируется только в паре с обычным автоматическим выключателем (аналог «пробок» на древних счетчиках).

— Почему люди умирают от удара током?

— Все дело в том, что мышцы управляются электрическими импульсами нервной системы. Считается, что именно при напряжении 220 вольт человек чаще всего сталкивается с эффектом парализации мышц. Дело в том, что при силе тока 0.5 ампер и напряжении 220 вольт мышцы непроизвольно сжимаются, а поскольку ток переменный (его проще передавать на большие расстояния) – человека еще и «подтряхивает». Разжать ладони он не сможет, и просто отойти или позвать на помощь – тоже будет не в состоянии. При этом считается, что, если вы прикоснётесь к оголенным проводам с напряжением 380 вольт – вас просто «ударит» и отбросит.

10 ошибок начинающего электрика

Приведенный ниже список был составлен в качестве напоминания о том, что нельзя делать при проведении электрических измерений.

Оставлять защитные очки в кармане рубашки. Достаньте их. Наденьте. Это важно! То же самое касается изоляционных перчаток и огнестойкой рабочей одежды.

Работать на цепях под напряжением. Отключайте напряжение в цепи, где это возможно. Если ситуация требует работы с цепью под напряжением, используйте изолированные надлежащим образом инструменты, надевайте защитные очки или защитную маску и изоляционные перчатки, снимайте часы и другие украшения, стойте на изолированном коврике и надевайте огнестойкую одежду, а не обычную рабочую одежду.

Выполнять измерения обеими руками. Не делайте так! Во время работы с цепями под напряжением вспомните старый прием, который используют электрики. Держите одну руку в кармане. Это снижает вероятность образования замкнутой цепи, проходящей через грудную клетку и сердце. Если возможно, подвесьте измерительный прибор или отложите в сторону.

Заменять оригинальный предохранитель на более дешевый. Если ваш цифровой мультиметр соответствует современным стандартам безопасности, это значит, что установленный в нем предохранитель сработает еще до возникновения перегрузки. При замене предохранителя цифрового мультиметра обязательно заменяйте его на предохранитель, одобренный производителем прибора.

Использовать вместо предохранителя кусочек провода или металла. Это может показаться быстрым решением, если у вас не оказалось запасного предохранителя, но такой предохранитель может быть единственным, что у бережёт ваши элекроприборы от повреждения.

Использовать неподходящий измерительный прибор для конкретной работы. Очень важно, чтобы цифровой мультиметр соответствовал работе, которую вы собираетесь выполнять.

Покупать самый дешевый цифровой мультиметр. Ведь потом можно купить прибор получше, не так ли? Возможно и нет, если с вами произойдет несчастный случай. Ищите свидетельства об испытаниях прибора независимыми лабораториями.

Не выполнять предписания по блокировке/установке предупредительных табличек.

Пренебрежительно относиться к измерительным проводам. Они играют большую роль в обеспечении безопасной эксплуатации цифрового мультиметра. Убедитесь, что категория CAT ваших измерительных проводов соответствует работе, которую вы выполняете. Выбирайте измерительные провода с двойной изоляцией, экранированными входными разъемами, защитой для пальцев и поверхностью с защитой от скольжения.

Много лет использовать свой старый измерительный прибор. Современные измерительные приборы имеют такие функции защиты, о которых никто даже не слышал еще несколько лет назад; эти функции стоят того, чтобы приобрести новый прибор, и это обойдется гораздо дешевле, чем пребывание в отделении экстренной медицинской помощи.

Краевой конкурс «Журналист меняет профессию» организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике, а также Фонда президентских грантов и Института социальных инноваций. Партнер конкурса: Алтайский государственный колледж. Инициатор и координатор проекта — журналист Константин Ганов.

Наталья Вдовина