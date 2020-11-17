Под напряжением: журналисты Алтайского края на два месяца сменили профессию и узнали азы электромонтажного дела

Ноябрь 17 16:22 2020

Я никогда не интересовалась работой электрика и всегда с благоговейным ужасом смотрела на то, как легко эти люди работают с проводами. Но недавно я смогла посмотреть на эту профессию «изнутри», пообщавшись с профессионалами и попробовав что-то сделать своими руками. Участие в ежегодном региональном конкурсе «Журналист меняет профессию» дало мне такую возможность.

Главные вопросы к электрикам

И практически сразу мы, начинающие электрики, начали «засыпать» наших преподавателей,  мастеров производственного обучения Алтайского государственного колледжа по специальности «Электромонтаж» Андрея Губанова и Ивана Прокопова элементарными, на первый взгляд, вопросами.

— Что такое фаза?

— Это провод, по которому в квартиру попадает электрический ток. Обычно он серого, белого, черного или коричневого цвета. Ток стремится уйти в землю через так называемый «ноль» на синем или голубом проводе. Кстати, электроприборы включаются между «фазой» и «нулем». Если вспомнить обычную батарейку, у которой есть «плюс» и «минус», то «фаза» — это и то, и другое одновременно, поскольку в нашей стране используется переменный ток. В нем плюс и минус сменяется с очень большой скоростью.

— Зачем нужно заземление?

— «Заземленный» провод обычно желто-зеленого цвета и он никакой электрической нагрузки не несет. Этот провод служит предохранителем. Он быстро отводит ток в землю, если, к примеру, электроприбор сломался. Ток тогда пойдет по пути наименьшего сопротивления – в землю.

— Какой толщины должна быть проводка в доме?

— Сечение жилы на входе в квартиру по нормативам должно быть не менее 4 кв. мм. Внутри жилища она «раздваивается» на 1,5-миллиметровые, которые используются для освещения, и 2,5-миллиметровые – для розеток. Для подключения электроплиты или жарочного шкафа используется отдельная линия кабеля с сечением все те же 4 мм. Кабель может быть как с однопроволочными, так и с многопроволочными токопроводящими жилами. Только у многопроволочного нужно всегда обжимать зачищенные концы специальными гильзами, иначе можно повредить жилу.

— Какие существуют приборы защиты от короткого замыкания?

— В новых квартирах ответственные застройщики устанавливают так называемые ДИФ-автоматы (автоматические автоматы дифференциального тока), которые срабатывают как при коротком замыкании, так и при перегрузке, а также утечке тока. Стоит такой недешево, но зато с ним вы вполне можете прикоснуться к оголенным контактам (это будет утечка тока), например, при замене лампочки. Однако не нужно делать подобные проверки! Похожую защиту реализуют и при помощи УЗО (устройство защитного отключения), но оно от короткого замыкания и перегрузки не защищено, из-за чего монтируется только в паре с обычным автоматическим выключателем (аналог «пробок» на древних счетчиках).

— Почему люди умирают от удара током?

— Все дело в том, что мышцы управляются электрическими импульсами нервной системы. Считается, что именно при напряжении 220 вольт человек чаще всего сталкивается с эффектом парализации мышц. Дело в том, что при силе тока 0.5 ампер и напряжении 220 вольт мышцы непроизвольно сжимаются, а поскольку ток переменный (его проще передавать на большие расстояния) – человека еще и «подтряхивает». Разжать ладони он не сможет, и просто отойти или позвать на помощь – тоже будет не в состоянии. При этом считается, что, если вы прикоснётесь к оголенным проводам с напряжением 380 вольт – вас просто «ударит» и отбросит.

10 ошибок начинающего электрика

Приведенный ниже список был составлен в качестве напоминания о том, что нельзя делать при проведении электрических измерений.

  • Оставлять защитные очки в кармане рубашки. Достаньте их. Наденьте. Это важно! То же самое касается изоляционных перчаток и огнестойкой рабочей одежды.
  • Работать на цепях под напряжением. Отключайте напряжение в цепи, где это возможно. Если ситуация требует работы с цепью под напряжением, используйте изолированные надлежащим образом инструменты, надевайте защитные очки или защитную маску и изоляционные перчатки, снимайте часы и другие украшения, стойте на изолированном коврике и надевайте огнестойкую одежду, а не обычную рабочую одежду.
  • Выполнять измерения обеими руками. Не делайте так! Во время работы с цепями под напряжением вспомните старый прием, который используют электрики. Держите одну руку в кармане. Это снижает вероятность образования замкнутой цепи, проходящей через грудную клетку и сердце. Если возможно, подвесьте измерительный прибор или отложите в сторону.
  • Заменять оригинальный предохранитель на более дешевый. Если ваш цифровой мультиметр соответствует современным стандартам безопасности, это значит, что установленный в нем предохранитель сработает еще до возникновения перегрузки. При замене предохранителя цифрового мультиметра обязательно заменяйте его на предохранитель, одобренный производителем прибора.
  • Использовать вместо предохранителя кусочек провода или металла. Это может показаться быстрым решением, если у вас не оказалось запасного предохранителя, но такой предохранитель может быть единственным, что у бережёт ваши элекроприборы от повреждения.
  • Использовать неподходящий измерительный прибор для конкретной работы. Очень важно, чтобы цифровой мультиметр соответствовал работе, которую вы собираетесь выполнять.
  • Покупать самый дешевый цифровой мультиметр. Ведь потом можно купить прибор получше, не так ли? Возможно и нет, если с вами произойдет несчастный случай. Ищите свидетельства об испытаниях прибора независимыми лабораториями.
  • Не выполнять предписания по блокировке/установке предупредительных табличек.
  • Пренебрежительно относиться к измерительным проводам. Они играют большую роль в обеспечении безопасной эксплуатации цифрового мультиметра. Убедитесь, что категория CAT ваших измерительных проводов соответствует работе, которую вы выполняете. Выбирайте измерительные провода с двойной изоляцией, экранированными входными разъемами, защитой для пальцев и поверхностью с защитой от скольжения.
  • Много лет использовать свой старый измерительный прибор. Современные измерительные приборы имеют такие функции защиты, о которых никто даже не слышал еще несколько лет назад; эти функции стоят того, чтобы приобрести новый прибор, и это обойдется гораздо дешевле, чем пребывание в отделении экстренной медицинской помощи.
Краевой конкурс «Журналист меняет профессию» организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике, а также Фонда президентских грантов и Института социальных инноваций. Партнер конкурса: Алтайский государственный колледж. Инициатор и координатор проекта — журналист Константин Ганов.

Наталья Вдовина