Легкое дыхание: как восстановиться после коронавирусной инфекции

Есть больше фруктов и каш, высыпаться, выполнять посильные физические нагрузки – барнаульские эксперты рассказали о том, как эффективнее реабилитироваться пациентам, переболевшим COVID-19, а также о мерах профилактики, которые помогут избежать недуга всем остальным.

По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры инфекционных болезней медуниверситета Марины Никоноровой, СOVID-19, как и большинство других инфекционных заболеваний, у 80% пациентов протекает в легкой форме, в 15% случаев отмечается среднетяжелое и у 5% – тяжелое течение болезни. В зависимости от длительности и тяжести лечения, восстановление организма может затянуться на долгие месяцы.

— Лучшая реабилитация – это профилактика заболеваемости. В том числе – снижение инфицирующей дозы, от которой зависит, насколько организм ответит на инфекционное заболевание. Поэтому мы всех убедительно просим носить маски. Мы вновь возвращаемся к социальной гигиене: нужно чаще мыть руки и понимать, что маска защищает слизистые ротовой полости, которые являются входными воротами при СOVID-19 и большинстве других инфекционных заболеваний, – подчеркнула Марина Анатольевна.

Немаловажную роль в периодах «до» и «после» болезни играет отсутствие у человека вредных привычек.

— Важен здоровый образ жизни, когда мы начинаем контролировать свой вес, следим за водным балансом, постоянно потребляя воду, тем самым не допуская развития в том числе инфекционных заболеваний. Человек должен правильно питаться. Особенно это важно во время болезни и после, в период ее реабилитации. Не стоит себя перегружать, необходимо высыпаться. Сон должен занимать не менее 8-9 часов в сутки. После перенесенного заболевания нагрузки следует повышать постепенно, – рекомендует эксперт.

Марина Никонорова убеждена – соблюдая гигиену питания, мы не должны сужаться до сегодняшнего пандемического заболевания.

— В свежей, горячей пище не накапливаются всевозможные микроорганизмы. Кроме респираторных инфекций ведь есть еще и сальмонеллы, шигеллы. Вирусов много, а метод их профилактики один – потреблять свежеприготовленные блюда.

Ходьба – самая лучшая нагрузка. Она полезна для сердечно-сосудистой, дыхательной системы, и незаменимый элемент реабилитации после болезни. А прогулка где-нибудь в лесу или в зеленом массиве, где свежий воздух, будет особенно благоприятна.

Мыло и здравый смысл

Коронавирус породил у людей волнение и панику.

— Перефразируя крылатое выражение, хочу сказать – вода, мыло и, самое главное, здравый смысл, должны быть во всем. И особенно в раннем назначении антибактериальных препаратов. Ведь ковид – это вирусная инфекция, и поэтому назначение с самых ранних дней антибиотиков может формировать устойчивость организма. А что делать потом, когда у нас этот резервный фонд закончится?

Марина Никонорова обратила внимание на исторический факт: появление антибиотиков привело к распространению вирусных инфекций.

— С одной стороны, благодаря антибактериальным препаратам мы спасли много жизней от заболеваний, вызванных бактериальной микрофлорой. С другой стороны – сколько появилось вирусных инфекций! Эта ниша никогда пустой не будет. Одним словом, принимать антибиотики без необходимых на то показаний недопустимо.

Профессор кафедры медуниверситета, главный кардиолог Алтайского края Анна Ефремушкина подчеркнула, что СOVID-19 сложно переносят некоторые группы хронических больных и люди почтенного возраста.

— Очень сильно от инфекции страдают наши пациенты — гипертоники, люди с сахарным диабетом, с ожирением. Нередко у одного человека сочетаются сразу несколько таких недугов. На сегодняшний день также известно, что мужчины имеют более тяжелые проявления болезни. Также в зоне риска люди в возрасте 70 лет и старше, – подчеркнула Анна Александровна.

Шарики – долой

Упражнений для восстановления дыхания очень много, но подбор их должен быть строго индивидуальным. В этом убеждена заведующая отделения лечебной физкультуры Алтайского лечебно-физкультурного диспансера Елена Воранкова.

— Очень сложно подобрать гимнастику для каждого человека. Это трудоемкий процесс. Когда человек начинает ее делать сам, он может себе навредить. Большинство упражнений можно выполнять только в достаточно стабильном состоянии. А если болезнь переносилась тяжело и повреждения легких составляли 50% и более, то после выписки из стационара гимнастика выполняется исключительно в положении лежа, – отмечает эксперт.

Популярная дыхательная гимнастика Стрельниковой в постковидном состоянии не подойдет. По этой же причине не стоит тренировать легкие надуванием воздушных шариков.

— Сосудистая стенка после ковида очень тонкая. При усилии она легко может прорваться. Это совершенно ни к чему. Задача упражнений иная – начать разрабатывать дыхательную мускулатуру, чтобы она могла заставить работать наши легкие, – констатирует Елена Воранкова.

Можно в исходном положении лежа выполнять упражнения, стимулирующие кровообращение – сжимать и разжимать кулачки рук, затем сжимать-разжимать пальцы ног. Выполнять круговые движения в лучезапястных и голеностопных суставах. Далее – сгибать-разгибать руки, потом – ноги, при этом каждая нога должна находиться не на весу, а скользить по поверхности. Эти упражнения может делать любой человек. Причем, вдох делать носом, а выдыхать через рот и более продолжительно.

Чтобы стать участником онлайн-программы по реабилитации, переболевшие пневмонией, вызванной COVID-19, пациенты должны иметь выписку из стационара или направление от врача поликлиники с инструкцией по подключению к онлайн-платформе. Необходимо также наличие компьютера или мобильного телефона с подключенным Интернетом. Программа реализуется на базе краевого лечебно-физкультурного диспансера.