Барнаул встретит новый 2021 год в непривычном формате

В минувший четверг в администрации краевой столицы состоялось заседание рабочей группы по вопросу проведения новогодних и рождественских каникул. В ходе обсуждения было предложено отказаться от части традиционных праздничных атрибутов, которые могут негативно сказаться на тенденции распространения коронавирусной инфекции.
Коронавирус вносит свои изменения в проведение новогодних мероприятий, но праздник тем не менее состоится.Фото Андрея Чурилова
Как отметил председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков, сегодня перед властью стоит непростая задача в подготовке к Новому году. С одной стороны, организация праздничных мероприятий помогла бы разрядить обстановку в обществе. С другой – отказ от них сведет к минимуму вероятность дальнейшего распространения инфекции.
— В разных городах эта задача решается по-разному. Мы проанализировали опыт, определили характерные черты и разработали предложения, – поясняет Валерий Паршков. – На сегодняшний день принято решение, что Губернаторских елок с организованным подвозом детей в этом году не будет (тем не менее учащиеся начальных классов получат новогодние подарки, приобретенные за счет средств краевого бюджета, до 25 декабря). Но в конце декабря и начале января театры, дворцы культуры, Филармония, музеи будут работать, принимая посетителей в соответствии со своим расписанием и предписаниями Роспотребнадзора.
Во время запланированных учреждениями культуры новогодних представлений привычного хоровода вокруг елки не будет – Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять ребят со сцены.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, «проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций» запрещено. В связи с этим праздники и утренники в школах, детсадах и учреждениях допобразования не состоятся.
Праздничное настроение горожанам создадут традиционные визуальные атрибуты – иллюминации, катки, ледовые городки и скульптуры, баннеры, установленные на традиционных городских и районных площадках.
— Мы уже завершаем работу по разработке концепции оформления города, – рассказывает председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьёв. – Под размещение поздравительных баннеров, эскизы которых уже согласованы, планируем задействовать более 100 рекламных поверхностей, электронные экраны. Основная тема – новогодние открытки, которыми с согласия правообладателей с нами поделились сотрудники ГМИЛИКА. Традиционно оформим въездные зоны и другие места концентрации внимания.
Главная городская елка и снежный городок, как обычно, развернутся на площади Сахарова. Здесь возведут четыре маленьких и одну среднюю горки, оборудуют четыре входные секции с подсветкой и два детских ледовых аттракциона, изготовят 14 ледовых барельефов, снежные фигуры символа года и Деда Мороза со Снегурочкой.
— Мы провели ревизию оборудования снежного городка, определились, какие элементы следует заменить, а какие можно продолжать использовать, — сообщает председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев. – В частности, будут приобретены пять светодиодных перетяжек длиной 35 метров, установлен новый светодиодный герб Барнаула, благоустроены опоры освещения, заменены 130 виньеток на световых опорах по проспекту Ленина.
К работе по обустройству новогоднего снежного городка планируют приступить в привычные сроки – не позднее 5 декабря. Его торжественное открытие, как и все традиционные праздничные мероприятия и развлекательные программы, в этом году не состоятся. Он будет доступен для посещения горожан по завершению производственных работ.
Александр Артёмов, заместитель главы администрации города по социальной политике: «В этом году было принято решение отказаться от организации концертных программ. Развлекательные, игровые программы, фейерверк, которые всегда собирают большое количество людей, тоже не состоятся. Это обусловлено эпидобстановкой».