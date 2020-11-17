Барнаул встретит новый 2021 год в непривычном формате

В минувший четверг в администрации краевой столицы состоялось заседание рабочей группы по вопросу проведения новогодних и рождественских каникул. В ходе обсуждения было предложено отказаться от части традиционных праздничных атрибутов, которые могут негативно сказаться на тенденции распространения коронавирусной инфекции.

Как отметил председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков, сегодня перед властью стоит непростая задача в подготовке к Новому году. С одной стороны, организация праздничных мероприятий помогла бы разрядить обстановку в обществе. С другой – отказ от них сведет к минимуму вероятность дальнейшего распространения инфекции.

— В разных городах эта задача решается по-разному. Мы проанализировали опыт, определили характерные черты и разработали предложения, – поясняет Валерий Паршков. – На сегодняшний день принято решение, что Губернаторских елок с организованным подвозом детей в этом году не будет (тем не менее учащиеся начальных классов получат новогодние подарки, приобретенные за счет средств краевого бюджета, до 25 декабря). Но в конце декабря и начале января театры, дворцы культуры, Филармония, музеи будут работать, принимая посетителей в соответствии со своим расписанием и предписаниями Роспотребнадзора.

Во время запланированных учреждениями культуры новогодних представлений привычного хоровода вокруг елки не будет – Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять ребят со сцены.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, «проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций» запрещено. В связи с этим праздники и утренники в школах, детсадах и учреждениях допобразования не состоятся.

Праздничное настроение горожанам создадут традиционные визуальные атрибуты – иллюминации, катки, ледовые городки и скульптуры, баннеры, установленные на традиционных городских и районных площадках.

— Мы уже завершаем работу по разработке концепции оформления города, – рассказывает председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьёв. – Под размещение поздравительных баннеров, эскизы которых уже согласованы, планируем задействовать более 100 рекламных поверхностей, электронные экраны. Основная тема – новогодние открытки, которыми с согласия правообладателей с нами поделились сотрудники ГМИЛИКА. Традиционно оформим въездные зоны и другие места концентрации внимания.

Главная городская елка и снежный городок, как обычно, развернутся на площади Сахарова. Здесь возведут четыре маленьких и одну среднюю горки, оборудуют четыре входные секции с подсветкой и два детских ледовых аттракциона, изготовят 14 ледовых барельефов, снежные фигуры символа года и Деда Мороза со Снегурочкой.

— Мы провели ревизию оборудования снежного городка, определились, какие элементы следует заменить, а какие можно продолжать использовать, — сообщает председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев. – В частности, будут приобретены пять светодиодных перетяжек длиной 35 метров, установлен новый светодиодный герб Барнаула, благоустроены опоры освещения, заменены 130 виньеток на световых опорах по проспекту Ленина.

К работе по обустройству новогоднего снежного городка планируют приступить в привычные сроки – не позднее 5 декабря. Его торжественное открытие, как и все традиционные праздничные мероприятия и развлекательные программы, в этом году не состоятся. Он будет доступен для посещения горожан по завершению производственных работ.

Александр Артёмов, заместитель главы администрации города по социальной политике: «В этом году было принято решение отказаться от организации концертных программ. Развлекательные, игровые программы, фейерверк, которые всегда собирают большое количество людей, тоже не состоятся. Это обусловлено эпидобстановкой».