35 работ Евгения Югаткина можно увидеть на выставке в ГХМАК

К 60-летию художника Евгения Югаткина в Художественном музее открылась выставка работ мастера «Немного о себе. Новелла» (6+). В названии, по мнению куратора экспозиции Оксаны Сидоровой, кроется отношение автора к творчеству, в котором всегда можно разглядеть историю, завершенное повествование.

Евгений Югаткин – художник широких интересов. В его мастерской немало работ, выполненных акварелью, маслом. Однако на юбилейной выставке все же было решено представить графику – лирические пейзажи, виды Барнаула, натюрморты, выполненные углем и пастелью.

Евгений Югаткин родился в Барнауле. Окончил Новоалтайское художественное училище. Его учителями были известные на Алтае художники: Александр Ботев, Владимир Раменский, Владимир Добровольский, Людмила Рублева. Однако основные уроки и секреты художественного творчества Евгений получил от своего отца, признанного мастера акварели, Алексея Югаткина.

— Эти графические материалы художник начал осваивать в 2000-е годы, – пояснила Оксана Владимировна. – Его сразу же заинтересовали выразительные возможности пастели и угля, их пластика. Евгений Алексеевич много экспериментировал с фактурой бумаги, плотностью цвета. Так постепенно цвет окружающего мира на полотнах стал проявляться через свет.

По мнению куратора выставки, художник хорошо владеет не только зрительными, но и словесными образами. Не случайно все названия его работ говорящие. К примеру, на полотне «Кто куда» можно увидеть кошку, идущую нам навстречу, пробегающую мимо собаку, птицу, которая взгромоздилась на вершину дерева, удаляющийся трамвай. На работе «Четыре сороки» в глаза бросаются лишь две сороки, но стоит присмотреться повнимательнее, как замечаешь неподалеку еще двух персонажей – судачащих о чем-то женщин.

— Как и художники-передвижники, Евгений Югаткин пишет нашу действительность без прикрас, – комментирует Оксана Сидорова. – Вероятно, поэтому он любит писать виды Барнаула – а это, как правило, уходящий город: Поток, Нахаловка, где дома строились стихийно. На выставке можно увидеть и знаковые здания – например, дом Лесневского, который мастер не стал писать в лоб, а немного отодвинул от нас, убрал чуть в сторону.

Большая часть работ выполнена углем. В этой технике Евгений Югаткин сначала работал по картону, потом перешел на бумагу с фактурной шероховатой, обязательно чуть тонированной, поверхностью.

— К углю я обратился из экономии времени, – рассуждает Евгений Югаткин. – Работать карандашом долго, а уголь позволяет быстро выразить эмоцию, ухватить суть. К тому же его ты держишь пальцами, а нарисованное, как правило, ими же и подправляешь, то есть рисуешь словно рукой. От карандаша такого эффекта не получается. Уголь помогает быстрее передать мысль, сделать ее более живой. И если на работу, созданную карандашом, уходит три-четыре дня, то с помощью угля ее можно нарисовать за пару часов.

— Правда, на одну из последних работ у меня ушла неделя, – делится автор. – Я решил изобразить барнаульский элеватор со стороны Оби. Чувствую, что не выходит: рисунок есть, а ощущения от него нет. Вроде всю композицию выверил, все проверил на много раз. А потом взял и засыпал все первым снегом и рисунок заиграл. Не случайно я так люблю отражать это время года на полотнах, потому что зима выразительна, графична.

Кстати, за время работы сухим углем Евгений Алексеевич научился с его помощью проявлять рисунок, постепенно доводить его до нужного звучания – то есть сначала выделить фон, а потом на нем шаг за шагом прорисовывать сюжет. Этот метод мастер сравнивает с процессом проявления фотографии.

К тому же работает он с натурным рисунком, который сначала разрисовывает по клеточкам, а потом переносит на лист.

— За годы у меня скопилось довольно много натурных этюдов, – говорит художник. – В моих планах – издать что-то вроде набора открыток с такими этюдами и сопроводить их небольшими статьями и советами, адресованными молодым талантам.

Выставка будет работать до 29 ноября по адресу: ул. Гоголя, 16.