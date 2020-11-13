Юбилейный мемориал Кишицкого в качестве из-за пандемии не потерял

7 и 8 ноября в СК «Победа» состоялся 40-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Анатолия Кишицкого. Из-за пандемических ограничений он прошел в непривычной обстановке, но сохранил свои сильные качества.

Под напряжением

Турнир памяти заслуженного тренера РСФСР, основателя краевой школы высшего спортивного мастерства Анатолия Кишицкого – это всегда праздник. Один из старейших борцовских стартов страны всегда собирал сотни участников со всей России. Сюда приезжали и новички выполнить норматив мастера спорта, и опытнейшие призеры чемпионатов мира и Европы. Пандемия поставила турнир под угрозу, однако организаторы, клятвенно заверив соблюдать все нормативы, сумели максимально сохранить его традиции.

Конечно, юбилейный турнир должен быть праздником. Но какое торжество без болельщиков, без красочного открытия? Хотя спортсменам, по большому счету, все равно, что происходит вокруг – они приехали выигрывать. В этом году в столицу края приехали 120 борцов из 12 регионов России, а также один казахстанский спортсмен, сумевший как-то преодолеть закрытую границу. В качестве, в общем-то, не потеряли – один заслуженный мастер спорта, несколько мастеров-международников.

— Привычной соревновательной насыщенности сейчас нет, поэтому на любой старт спортсмены едут с большим желанием, – говорит старший тренер сборной Алтайского края по греко-римской борьбе Равиль Галеев.

Конечно, в такой обстановке тяжелее всего было приезжим командам.

— Тесты, маски, все остальное – вроде мелочи и не сильно сложно, но накладывает отпечаток, думаешь, как бы все это не забыть, отвлекаешься от нужного, — говорит тренер подмосковной команды Сергей Суворов. – Радует, что напряжение, острота борьбы не поменялись, соперники достойные.

Сергей Алексеевич – призер чемпионата мира, чемпион Европы. В Барнаул на турниры со своей командой он приезжает почти ежегодно. На сей раз привез восемь человек.

Победы и поражения

И все-же из-за пандемии многих недосчитались, в том числе и хозяева. Болел в дни соревнований Михаил Погорелов, не вышел на ковер Юрий Тапаа. Но все равно выступление наших спортсменов можно считать успешным. Почти в каждой из десяти весовых категорий были наши ребята. Всего на счету хозяев две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Счет золотым медалям в категории 55 кг открыл Юрий Васюнин, победивший москвича Руслана Гаджиева. В первом периоде Васюнин пропустил атаку, так что во втором пришлось наверстывать, что барнаулец успешно и сделал. После схватки он не скрывал эмоций от победы.

— Соперник очень тяжелый, боролся на юношеских чемпионатах мира. Я пропустил его атаку, коронный прием. Поэтому во втором периоде оставалось только идти вперед. Набрал четыре балла, выиграл, очень доволен. И тренеров порадовал, и самому очень приятно.

Продолжил нашу золотую поступь Ижен Чейнин, победивший красноярца Михаила Курака. Михаил – племянник хорошо знакомого нам заслуженного мастера спорта Адама Курака, чемпиона Европы из Красноярска, какое-то время представлявшего Алтайский край. Адам тоже приехал в Барнаул, победив своего соперника в финале, что называется, на опыте.

— Я не так давно переболел коронавирусом. Честно скажу, бороться после него тяжело, восстановиться толком не успел. Приятно снова оказаться в Барнауле: сюда приезжаю как домой. Хорошо, что турнир сохранили, в этом году их не так много. А хочется выступать, я еще буду бороться как минимум год, до Олимпиады. Моя весовая категория не олимпийская, но хочется оставаться в команде, быть в этом движении, — сообщил Адам.

Отчаянно боролся за золотую медаль и кандидат в мастера спорта Максим Новичихин. Но соперник у него был – мастер-международник Гаврил Анжиганов. Максим, не обращая внимания на титулы и заслуги, отчаянно шел вперед, и в какой-то момент показалось, что сумеет догнать ушедшего в отрыв фаворита, но…

— Обидно, – признается Максим. – Я уже однажды был вторым на этом турнире, хотелось улучшить результат. Когда на ковер выходишь, о том, кто перед тобой, не думаешь. Начало было неудачным, допустил ошибку. А в концовке не хватило времени.

Нет дыхания

Для кого-то турнир Кишицкого хоть и важный старт – но всего лишь один из этапов в подготовке к чемпионатам России, страны, мира. Для братьев Полтевых из Барнаула эти соревнования – фактически единственные, на которых они выступают. Оба уже завершили карьеру, но на крупном домашнем старте не могут не выступить. В итоге младший, Николай, стал в своей категории вторым, уступив в финале чемпиону России Алексею Киянкину из Мордовии, а старший, Константин, завоевал бронзу.

— Эта медаль для меня как золотая, – говорит Константин Полтев. – Я не действующий спортсмен, тренируюсь для себя. Физически готов, а функционально нет, так что приходится концовки схваток проводить на характере.

Но больше внимания на турнире все же к тем, кто претендует на мировые титулы. Наша большая надежда, претендент на Олимпиаду, двукратный призер чемпионатов Европы Виталий Щур, в весовой категории 130 кг в финале уступил Марату Кампарову, представляющему Москву и Кабардино-Балкарию. Виталий начал уверенно, повел в счете, но затем соперник его сравнял. Схватка так и завершилась вничью, поэтому Кампарову, чье результативное действие было последним, по правилам присудили победу.

— Виталий после болезни, как и Зубков (Никита Зубков стал вторым в категории 82 кг. – Прим. авт.). Как бороться, если легкие не дышат? Как есть, так и получилось. В целом наши ребята выступили хорошо, основной старт впереди – чемпионат России. Самое главное сейчас – восстановиться, – подвел итог турнира тренер краевого училища олимпийского резерва и клуба «Чемпион» Владимир Кутчер.

С 11 ноября для борцов Алтайского края начался тренировочный сбор, который проходит в Барнауле и Новоалтайске. В последние выходные ноября в Красноярске должен состояться чемпионат СФО, а в январе в Ростове-на-Дону – чемпионат России.