В городских парках появятся лыжные трассы

В трех парках Барнаула зимой планируют построить лыжные трассы. Проект получил название «Народная лыжня». Первая лыжня появится в парке имени Ленина. Это совместный проект Парка спорта Алексея Смертина, краевого спортивного ведомства и общественников региона. У этой лыжни тоже есть свое название – «Лыжня Ильича».

Лыжня в парке имени Ленина – совместный проект Министерства спорта региона, Парка спорта Алексея Смертина и общественности. После ряда совещаний через территорию парка решено проложить лыжню длиною один километр. Любители активного отдыха смогут ей воспользоваться весь световой день.

— В планах – создание инфраструктуры: пункта проката, кафе, освещения, теплых раздевалок. Правда, это все будет зависеть от самих жителей. Если мы увидим интерес с их стороны, активность, то будем и дальше развивать эту территорию. Впрочем, лично у меня такая уверенность есть, что не зря мы это все делаем, – рассказал директор Парка спорта Алексея Смертина Алексей Трофимов.

В создании «Лыжни Ильича» может поучаствовать каждый. 14 ноября представители Парка спорта, общественники и Министерство спорта проведут субботник в парке имени Ленина. На подмогу будут привлечены краевые стройотряды. Всем вместе предстоит расчистить территорию от мусора и кустарников для будущей трассы. Начало субботника в 11.00.

Лыжня в парке им. Ленина будет проложена профессионально при помощи техники – снегохода, имеющегося в Парке спорта. Кроме того, в планах на предстоящую зиму – строительство лыжни еще в двух парках – «Юбилейном» и «Изумрудном». Здесь тоже планируют использовать снегоходы, которые приобретут для краевой спортшколы и СШОР «Клевченя». Воспитанники этих школ также будут использовать лыжню в парке для своей подготовки. Кроме того, проект нашел поддержку у учителей физкультуры, которые готовы привозить сюда своих учеников на уроки.