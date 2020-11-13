В бою он ни разу не дал возможность противнику перехватить инициативу – исполняется 100 лет со дня рождения летчика Александра Шокурова

Ноябрь 13 11:54 2020

«Смелый, волевой командир, летчик-истребитель. В воздушном бою инициативен, в любой сложной воздушной обстановке принимает правильные решения и выходит победителем над врагом» – это слова из наградного листа Героя Советского Союза Александра Шокурова, имя которого увековечено на Мемориале Славы в Барнауле.

Фото из сети Интернет

Воздушные работники войны

Он жил и работал в небе уверенно, словно сливаясь воедино с истребителем, чувствуя крылья самолета как свои собственные. Проведя десятки боев в воздухе, из всех он вышел победителем – ни ранения, ни царапины. Хотя порой оказывался в таких переделках, когда и под свою бомбу мог попасть, и под пулеметную очередь выскочившего неожиданно немецкого самолета. И, как признавали другие пилоты, сказывалась в этом не столько и не только удачливость Шокурова, но и умение в одно мгновение оценить ситуацию, совершить невообразимый маневр. Что тут скажешь – ас!

Известный исследователь истории авиации Михаил Быков в своей книге «Победы сталинских соколов» приводит несколько эпизодов с участием нашего земляка, из которых видно, как смело и решительно действовал он в бою.

« — Сокол, прикрой, атакую! – передал гвардии лейтенант Александр Шокуров своему ведомому Михаилу Кузнецову. Сам же устремился к «Фокке-Вульфу», сблизился с ним и меткой очередью сбил машину врага. Шокуров осмотрел воздушное пространство, кинул взгляд вниз. На зеленом фоне поля, где-то между Золочёвом и Бродами, ходили наши «Илы», штурмуя оборону противника. А в голубом небе в стремительной карусели носились истребители. Четыре «Яка» дрались с десяткой FW-190… Шокуров снова смелым маневром приблизился к «Фоккеру» и точной очередью отрубил ему хвостовое оперение. Командуя звеном, он видел, как смело летчики второй пары «Яков» атаковали самолеты противника.». Заметив, что горящий самолет Кузнецова идет к земле, «Шокуров мгновенно спикировал. Внезапным ударом отогнал врага, который шел вслед за горящим «Яком», намереваясь расстрелять летчика, как только тот выбросится с парашютом». Кружась над парашютистом, наш земляк спас товарища от неприятельского огня. И, отбившись от шести «фоккеров», благополучно возвратился на свой аэродром.

И это только в одном бою. А они шли друг за другом. Все четыре военных года.

463 успешных боевых вылета совершил в Великую Отечественную войну Александр Шокуров. Он провел 58 воздушных боев, сбил 19 самолетов противника лично и один – в группе.

Родом из Барнаула

С послевоенного фото смотрит совсем молодой фронтовик. О том, что он Герой Советского Союза, напоминают серьезные награды, а на лице – спокойная, открытая, чуть ироническая улыбка. К концу войны ему шел лишь 25-й год.

— Наш город вправе гордиться своим героем. Александр Шокуров родился в Барнауле, в рабочей семье, 17 ноября 1920 года, – рассказывает Надежда Лямина, заведующая военно-историческим отделом Алтайского государственного краеведческого музея. – Здесь учился в школе. Получил по тем временам хорошее образование, окончил 9 классов средней школы. Работал слесарем в паровозном депо на станции Тайга (это на Кузбассе), мечтал о небе. И не только мечтал, стремился к этому, одновременно с работой успевал заниматься в аэроклубе. Поэтому, когда был призван в армию, поступил в Читинскую школу летчиков имени Серова. А в 1940 году Шокуров окончил Батайское авиационное училище летчиков, так что к началу Великой Отечественной он уже имел некоторый летный опыт. Отваги же и смелости ему было не занимать. Войну Александр Алексеевич прошел всю, до единого дня, вступил в нее 22 июня 1941-го, приняв первый бой с врагом под городом Оршей, а завершил боевое участие под Берлином.

Александр Шокуров прошел путь от рядового летчика до начальника штаба корпуса.
Фото предоставлено Алтайским краеведческим музеем

Боевой путь

Воевал Александр Шокуров на Южном, Западном, Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. Летом 1942-го в составе 247-го истребительного авиационного полка сражался в небе на Крымском фронте. Как вспоминает о тех событиях Герой Советского Союза Константин Денисов в книге «Под нами – Чёрное море», у прибывших в Керчь пилотов не было опыта полетов над водой, но это их не пугало. Бились отважно. За успешную боевую работу на Крымском фронте и лично сбитые два самолета противника Александр Шокуров 22 июля 1943 года был награжден орденом Красного Знамени, а уже в сентябре того же года ему вручили орден Отечественной войны I степени – за произведенный 71 успешный боевой вылет на сопровождение штурмовиков Ил-2 и два сбитых самолета противника на Степном фронте.

Вторым и третьим орденами Красного Знамени Александр Алексеевич был награжден в январе и августе 1944 – уже за героические бои на Украинских фронтах. Немецкие пилоты боялись и уважали русского бесстрашного летчика, охотились за его крылатой машиной, которая была заметной в небе. Летом и осенью 1944 года командир 2-й эскадрильи 156-го Гвардейского авиационного полка Александр Шокуров сражался над Украиной и Польшей на самолете Як-1Б с бортовым номером «38», на передней части капота которого красовалось красное сердце в белой окантовке.

В хронике пикирующего истребителя, за штурвалом которого находился Алексей Шокуров, один за другим добавлялись сбитые «мерсы» и «фоккеры». А Як-1Б снова взлетал с аэродрома на задания, за успешное выполнение которых в апреле 1945 года летчик был награжден орденом Александра Невского. А по итогам боевой деятельности, в которую входили сопровождение Ил-2, прикрытие наземных войск, разведка войск и аэродромов противника, перехват вражеских самолетов, штурмовка немецких войск, Александр Шокуров был представлен к самой большой награде Родины – к званию Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4841).

В мирном небе

После войны Александр Алексеевич продолжал службу в войсках противовоздушной обороны. Военный воздушный флот страны обновлялся, и через 10 лет после Победы боевой летчик вновь пошел учиться, успешно окончил профильную академию. Его богатый летный опыт еще долго служил новому поколению воздушных асов. Лишь в 1971 году полковник Шокуров ушел в запас. Однако без дела жить не мог, и потому еще несколько лет трудился инженером по гражданской обороне на одном из автотранспортных предприятий Челябинска.

Горячее сердце бесстрашного летчика остановилось 19 июля 1994 года.