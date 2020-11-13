В бою он ни разу не дал возможность противнику перехватить инициативу – исполняется 100 лет со дня рождения летчика Александра Шокурова

«Смелый, волевой командир, летчик-истребитель. В воздушном бою инициативен, в любой сложной воздушной обстановке принимает правильные решения и выходит победителем над врагом» – это слова из наградного листа Героя Советского Союза Александра Шокурова, имя которого увековечено на Мемориале Славы в Барнауле.

Воздушные работники войны

Он жил и работал в небе уверенно, словно сливаясь воедино с истребителем, чувствуя крылья самолета как свои собственные. Проведя десятки боев в воздухе, из всех он вышел победителем – ни ранения, ни царапины. Хотя порой оказывался в таких переделках, когда и под свою бомбу мог попасть, и под пулеметную очередь выскочившего неожиданно немецкого самолета. И, как признавали другие пилоты, сказывалась в этом не столько и не только удачливость Шокурова, но и умение в одно мгновение оценить ситуацию, совершить невообразимый маневр. Что тут скажешь – ас!

Известный исследователь истории авиации Михаил Быков в своей книге «Победы сталинских соколов» приводит несколько эпизодов с участием нашего земляка, из которых видно, как смело и решительно действовал он в бою.

« — Сокол, прикрой, атакую! – передал гвардии лейтенант Александр Шокуров своему ведомому Михаилу Кузнецову. Сам же устремился к «Фокке-Вульфу», сблизился с ним и меткой очередью сбил машину врага. Шокуров осмотрел воздушное пространство, кинул взгляд вниз. На зеленом фоне поля, где-то между Золочёвом и Бродами, ходили наши «Илы», штурмуя оборону противника. А в голубом небе в стремительной карусели носились истребители. Четыре «Яка» дрались с десяткой FW-190… Шокуров снова смелым маневром приблизился к «Фоккеру» и точной очередью отрубил ему хвостовое оперение. Командуя звеном, он видел, как смело летчики второй пары «Яков» атаковали самолеты противника.». Заметив, что горящий самолет Кузнецова идет к земле, «Шокуров мгновенно спикировал. Внезапным ударом отогнал врага, который шел вслед за горящим «Яком», намереваясь расстрелять летчика, как только тот выбросится с парашютом». Кружась над парашютистом, наш земляк спас товарища от неприятельского огня. И, отбившись от шести «фоккеров», благополучно возвратился на свой аэродром.

И это только в одном бою. А они шли друг за другом. Все четыре военных года.

463 успешных боевых вылета совершил в Великую Отечественную войну Александр Шокуров. Он провел 58 воздушных боев, сбил 19 самолетов противника лично и один – в группе.

Родом из Барнаула

С послевоенного фото смотрит совсем молодой фронтовик. О том, что он Герой Советского Союза, напоминают серьезные награды, а на лице – спокойная, открытая, чуть ироническая улыбка. К концу войны ему шел лишь 25-й год.

— Наш город вправе гордиться своим героем. Александр Шокуров родился в Барнауле, в рабочей семье, 17 ноября 1920 года, – рассказывает Надежда Лямина, заведующая военно-историческим отделом Алтайского государственного краеведческого музея. – Здесь учился в школе. Получил по тем временам хорошее образование, окончил 9 классов средней школы. Работал слесарем в паровозном депо на станции Тайга (это на Кузбассе), мечтал о небе. И не только мечтал, стремился к этому, одновременно с работой успевал заниматься в аэроклубе. Поэтому, когда был призван в армию, поступил в Читинскую школу летчиков имени Серова. А в 1940 году Шокуров окончил Батайское авиационное училище летчиков, так что к началу Великой Отечественной он уже имел некоторый летный опыт. Отваги же и смелости ему было не занимать. Войну Александр Алексеевич прошел всю, до единого дня, вступил в нее 22 июня 1941-го, приняв первый бой с врагом под городом Оршей, а завершил боевое участие под Берлином.

Боевой путь

Воевал Александр Шокуров на Южном, Западном, Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. Летом 1942-го в составе 247-го истребительного авиационного полка сражался в небе на Крымском фронте. Как вспоминает о тех событиях Герой Советского Союза Константин Денисов в книге «Под нами – Чёрное море», у прибывших в Керчь пилотов не было опыта полетов над водой, но это их не пугало. Бились отважно. За успешную боевую работу на Крымском фронте и лично сбитые два самолета противника Александр Шокуров 22 июля 1943 года был награжден орденом Красного Знамени, а уже в сентябре того же года ему вручили орден Отечественной войны I степени – за произведенный 71 успешный боевой вылет на сопровождение штурмовиков Ил-2 и два сбитых самолета противника на Степном фронте.

Вторым и третьим орденами Красного Знамени Александр Алексеевич был награжден в январе и августе 1944 – уже за героические бои на Украинских фронтах. Немецкие пилоты боялись и уважали русского бесстрашного летчика, охотились за его крылатой машиной, которая была заметной в небе. Летом и осенью 1944 года командир 2-й эскадрильи 156-го Гвардейского авиационного полка Александр Шокуров сражался над Украиной и Польшей на самолете Як-1Б с бортовым номером «38», на передней части капота которого красовалось красное сердце в белой окантовке.

В хронике пикирующего истребителя, за штурвалом которого находился Алексей Шокуров, один за другим добавлялись сбитые «мерсы» и «фоккеры». А Як-1Б снова взлетал с аэродрома на задания, за успешное выполнение которых в апреле 1945 года летчик был награжден орденом Александра Невского. А по итогам боевой деятельности, в которую входили сопровождение Ил-2, прикрытие наземных войск, разведка войск и аэродромов противника, перехват вражеских самолетов, штурмовка немецких войск, Александр Шокуров был представлен к самой большой награде Родины – к званию Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4841).

В мирном небе

После войны Александр Алексеевич продолжал службу в войсках противовоздушной обороны. Военный воздушный флот страны обновлялся, и через 10 лет после Победы боевой летчик вновь пошел учиться, успешно окончил профильную академию. Его богатый летный опыт еще долго служил новому поколению воздушных асов. Лишь в 1971 году полковник Шокуров ушел в запас. Однако без дела жить не мог, и потому еще несколько лет трудился инженером по гражданской обороне на одном из автотранспортных предприятий Челябинска.

Горячее сердце бесстрашного летчика остановилось 19 июля 1994 года.