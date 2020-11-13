Иркутские наркодилеры пытались освоить барнаульский рынок, но быстро попали в поле зрения полиции

В Барнауле осудили крупную группу наркоторговцев, которые наладили поставки «синтетики» в краевую столицу из Иркутской области.

Началась история с того, что оптовый иркутский распространитель наркотиков Иван Коростелёв (имена персонажей изменены) решил расширить рынок сбыта и наладить канал поставок «скорости» в Барнаул.

Личностью организатор был довольно своеобразной. Несколько лет назад он сильно нуждался в деньгах. В 2016 году Коростелёв нашел объявление в интернет-магазине по продаже наркотиков о наборе сотрудников и устроился «на работу». Начинал с розничного закладчика, потом сделал карьеру, стал оптовиком, завскладом, а в итоге дослужился до менеджера по кадрам и распоряжался целым штатом подчиненных.

Как-то раз деятельный продавец даже пытался организовать собственное производство «скорости», подыскал для этого химика. Но товар оказался низкого качества, так что наладить импортозамещение не получилось, пришлось вернуться к зарубежным аналогам. Но менеджер не угомонился и предложил боссам открыть филиал магазина в Барнауле.

На Алтай с отравой

Начальство дало добро, и в апреле 2018 года Коростелёва назначили руководителем структурного подразделения по Алтайскому краю. Менеджер не стал набирать новых людей на месте. В Барнаул он привез с собой из Иркутска целый штат сотрудников: оптовых и розничных курьеров, занимавшихся раскладкой наркотиков, таксистку для развоза товара, которая по совместительству была его подружкой, кладовщика, хранившего у себя «синтетику».

На себя Коростелёв взял все организационные вопросы. По договоренности ему привозили крупные партии наркотиков из Иркутска. Его работники фасовали их на более мелкие партии и раскладывали по закоулкам Барнаула для клиентов, сделавших заказ в интернет-магазине. Действовали криминальные предприниматели в основном на Потоке, Казённой Заимке.

Интересно, что Коростелёв не очень-то переживал о хорошей конспирации своего бизнеса. Обычно рядовые закладчики в наркомагазинах даже никогда не видят босса, он тщательно скрывает свою личность и лицо. Но Коростелёва вся эта скрытность, похоже, не особо волновала. Все работники были знакомы между собой, часто общались. Ни дать ни взять – обычный онлайн-магазинчик по продаже товаров повседневного спроса, со своим менеджером, приемщиком заказов, фасовщиками, водителем, курьерской службой.

Более того, Коростелёв лично контролировал весь процесс, проверял, насколько закладчики качественно выполняют свою работу. Если клиент жаловался, что не нашел закладку, то менеджер разбирался со своими работниками, накладывал штраф, а как-то раз даже уволил сотрудника-наркомана за разгильдяйство.

Необычной была и глубокая вовлеченность руководителя в процесс. Обычно крупные менеджеры товар в руки не берут и даже не видят его, а только управляют всем дистанционно по интернету и телефону. Но Коростелёв не только хранил товар у себя дома, но даже иногда сам забирал оптовые партии и вместе со своей таксисткой Оконниковой развозил закладки по городу. Впрочем, учитывая, что он сам употреблял наркотики, это не так уж удивительно. Как говорится, сила привычки. Употребляла «отраву» и его подружка Оконникова.

Доигрались

Во время одного из таких выездов его и взяли с поличным сотрудники полиции. Както раз Коростелёву пришел крупный заказ на два десятка доз. Он со своей таксисткой решил лично выехать на окраину города, чтобы спрятать товар в частном секторе. Менеджер не знал, что заказ поступил от оперативников. Когда Коростелёв оставил товар в тайнике и сел в машину, неожиданно дорогу ему перегородил другой автомобиль. Сотрудники в штатском вытащили Коростелёва и его сообщницу из салона. При обыске в машине обнаружили примерно 700 граммов «скорости». Чуть позже на съемной квартире у Коростелёва нашли еще одну большую партию. Всего только у него одного изъяли почти 2,4 кг наркотиков, что считается особо крупным размером.

Сотрудники провели операцию четко, как часы. Практически одновременно с поимкой Коростелёва оперативники провели задержания и обыски еще в восьми точках в Барнауле и Иркутске, накрыв всю группу. Следствие хорошо отработало дело. Каждому пойманному с закладками адресно вменили свой вес. Одним словом, каждый из членов группы получил наказание в меру своих «заслуг».

Главный «герой» этой истории Коростелёв и на следствии вел себя своеобразно. Не отмалчивался, не спорил со следователями за каждую строчку в протоколе, не рассказывал байки, что ничего не знает о наркотиках. Наоборот, он с удовольствием и даже с некоторой гордостью, с подробными деталями рассказывал о своих «достижениях». Хвалился, что успел заработать много денег и пожить, «не то что эти олухи, которым я отстегивал небольшую оплату». Единственное, не согласился признать себя организатором бизнеса. Но доказательств оказалось достаточно и без его признаний.

Организатора группы Коростелёва суд приговорил к 10 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Его подчиненные также получили длительные сроки от 7 до 10 лет в колониях общего и строгого режима.

За незаконное производство или сбыт наркотиков с использованием сети Интернет ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Если преступление было совершено в группе по предварительному сговору, то до 15 лет. Для торговцев, распространяющих наркотики в особо крупном размере, закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Информацию предоставила старший помощник прокурора Октябрьского района города Барнаула Оксана Овсянникова.