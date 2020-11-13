Все как у всех. Слепой барнаульский легкоатлет в этом году стал чемпионом России

Саше Должикову 18. В этом году он поступил в педагогический университет на психологию. Несколько раз в неделю он идет на тренировку по легкой атлетике, еще играет в шахматы. Словом, все как у всех. Кроме одного. Саша полностью слепой.

Научить общаться

Саша родился абсолютно здоровым. Болезнь пришла, когда мальчику было четыре года. Лимфома Беркитта. Пока установили точный диагноз, время было упущено. Врачи спасли Сашу, но из-за опухоли в голове произошла атрофия зрительных нервов. Саша ослеп.

Парню повезло родиться в спортивной семье. Папа занимался борьбой, мама – спортивной гимнастикой. И когда случилась беда, родители рук не опустили, воспитывали сына как обычного здорового ребенка. Поставили на коньки, научили кататься на лыжах. Сам парень говорит, что это было так давно, что он уже и не помнит, как все начиналось. Когда Саша пошел в коррекционную школу, оказалось, что там нет учителя физкультуры. И директор предложил Наталье Борисовне, Сашиной маме, эту вакансию. Так она стала не просто учителем сына, а еще и его классным руководителем.

— Семья у нас спортивная, вот мы и решили, что Саша будет как все, – говорит Наталья Борисовна. – Нужно учить своих детей общаться, контактировать с окружающим миром, говорить спасибо, просить помощи, если необходимо, чтобы они были наравне со всеми, достойно несли то, что с ними случилось, а не пользовались статусом, который им дается.

Со школьных лет для Саши было два основных вида спорта – шахматы и легкая атлетика. И первые серьезные успехи как раз были связаны с шахматами. Учил его играть папа, потом в школе появился шахматный кружок, откуда его как перспективного спортсмена передали тренеру Надежде Зыкиной. Два года назад Должиков стал бронзовым призером первенства России среди слабовидящих спортсменов до 21 года. В легкой атлетике парень участвовал в основном на местных спартакиадах да стартовал в «Кроссе наций». Все изменилось, когда спортсмен пару лет назад попал в группу Сергея Мануйлова, специализирующегося на легкоатлетах с нарушением зрения. И вот в сентябре из Уфы, где проходил чемпионат России, Должиков вернулся с тремя медалями – победил на дистанциях 400 и 200 метров и стал третьим на стометровке.

Чемпионская опека

Об этом успехе Саша говорит так, как будто извиняется: «Так вышло». На самом деле он доволен – ехал за результатом, его и получил. Конечно, идеальным никогда ничего не бывает, но движение вперед очевидно.

— У меня это первый взрослый чемпионат вообще, не только по легкой атлетике. Если честно, особых отличий не ощутил. То же самое, только соперники старше, – говорит Саша.

С дистанцией спортсмен и его тренер определились быстро. Сразу стали бегать спринт, потом попробовали силы на длинной дистанции – оказалось, совсем не его.

— Не хватает ни дыхалки, ни физики, в общем, ничего, – улыбается Саша.

Вообще, в группе Мануйлова Должиков оказался не случайно. В свое время, больше 10 лет назад, мама Саши привела к Сергею Ивановичу Артёма Логинова, который тоже учился в той же школе. И вот спустя годы на счету Артёма победа на Паралимпийских играх и несколько золотых медалей чемпионатов мира. Конечно, отказать Наталье Борисовне, когда та попросила позаниматься с его сыном, тренер не мог.

Кстати, Артём Логинов Сашу опекает до сих пор. Когда-то он ему привез из Москвы шахматы – специальные, для слепых, в них фигуры фиксируются на доске специальными штырями. Здесь таких было не найти. А недавно подарил штангу, чтобы можно было тренироваться дома и не ездить в спортзал.

Сергей Иванович честно признается, что поначалу чемпионских задатков в Саше не увидел. Хотя и отмечает, что характером Александр отличался от многих, кто приходит в его группу, в лучшую сторону.

— Он не жаловался, не сетовал на судьбу. Кроме того, он самостоятельный, за это спасибо родителям. Многое может делать сам, находит, что надо. Когда его после тренировки подвожу до дома, высаживаю у подъезда, до квартиры он доходит сам, справляется. Думаю, в жизни у него все сложится.

А в спорте? В спорте тоже должно получиться. Во всяком случае, на предстоящий паралимпийский цикл и Игры 2024 года в Париже тренер возлагает на подопечного большие надежды – конечно, с учетом всех пандемических обстоятельств.

— Всех, кто приходит ко мне в группу, я делю на способных, одаренных и гениальных. Саша пока еще в способных, но перспективу я вижу. Он умный, контролирует себя, – говорит Мануйлов.

Особый подход

Полностью слепым легкоатлетам на соревнованиях и тренировках помогают лидеры. Он и спортсмен бегут рядом, их руки связывает специальная веревка, при помощи которой лидер координирует бег. Ну и голосом подсказывает, конечно. Поначалу Саша бегал с Дмитрием Вяткиным, но друг другу они не подошли. Летом Должиков встал в пару с Ильей Гончаровым.

— Все-таки лидер должен быть покрупнее, повыше спортсмена, – констатирует Сергей Мануйлов. – Кроме того, у лидера должно быть терпение. К особым спортсменам нужен особый подход.

Илья Гончаров в легкую атлетику пришел в университете, его лучший результат – серебро на чемпионате Сибири. В тандеме до этого не бегал ни разу, но решил попробовать.

— Непривычно было, у каждого своя манера бега. Но притерлись недели за три. Я задаю темп, чтобы его хватило на всю дистанцию. Ну и на финише надо покричать, поддержать, чтобы скорость не падала, – говорит Илья.

— Сначала мы в ритм вообще не попадали, руки и ноги синхронно не работали. Косячили, ошибались. Потом стало получаться, – вспоминает Саша.

Саша и Илья учатся в педуниверситете, только на разных факультетах. Должиков не стал идти стандартным путем спортсмена и поступать на физическую культуру, он поступил на психологию.

— Если честно, я не хочу в будущем работать ни преподавателем физкультуры, ни психологом. Просто мне эта сфера любопытна, интересно понимать людей, мотивы их поступков, – рассказывает Саша. – Так что выбрал просто для себя.

Пару недель назад Саша и другие спортсмены группы Сергея Мануйлова вернулись со сборов на Семинском перевале. Впереди целая зима для подготовки к следующему сезону. Ближайший старт ожидается не раньше конца февраля.