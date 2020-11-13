Добровольцы предлагают городским поликлиникам свою помощь

В сложный период пандемии, когда в больницах остро ощущается кадровый голод, помощь со стороны оказывается как никогда кстати. Волонтеры привлечены в качестве помощников в каждое четвертое медицинское учреждение города.

Горожане, имеющие водительские права, машину, немного свободного времени и желание, с 16 октября помогают доставлять медперсонал детской поликлиники № 5, взрослых поликлиник № 10, № 14 и № 9, больницы № 12 и др. к пациентам, нуждающимся в лечении.

Помощь медикам

В приемной главного врача детской поликлиники № 9 Ирины Потаповой стоит рослый деловой мужчина: в одной руке брелок с ключами от машины, в другой – папка с документами.

— Я волонтер, – посетитель едва успел представиться, как девушка-секретарь уже вела его в кабинет руководителя:

— Ирина Сергеевна вас уже ждет.

Сергей Долженко решил подать заявку через сайт акции взаимопомощи МыВместе# и стать волонтером. Так как медицинского образования у него нет, то выбор был небольшой – в свободное время трудиться в кол-центре, в больнице работать с документами либо стать автоволонтером. С 11 ноября Сергей начал возить участковых врачей-педиатров на вызовы к маленьким пациентам.

— Ситуация с заболеваемостью напряженная, а соответственно и нагрузка на сотрудников поликлиники колоссальная, – рассказывает Ирина Потапова после беседы с новым водителем и определением его графика работы. – В первую очередь нам не хватало водителей с машинами, потому что тогда поступало очень много первичных вызовов. Вдобавок на мониторинге стояли 146 ковид-положительных детей, которых должны посещать медработники. Для оказания неотложной помощи нам попросту не хватало транспорта. Тогда мы обратились с заявкой на сайт волонтеры-медики.рф. Буквально на следующий день у нас появились два водителя. Михаила Полякова мы наделили обязанностями курьера, он возит документы в различные учреждения. Алексей Бехтемиров закреплен за педиатром Еленой Сизьковой и доставляет ее к малышам на участок – в коттеджный поселок Солнечная Поляна, где проживает около 1200 деток.

Вместо «скорой»

Номера «тойоты», принадлежащей Алексею, участковый педиатр Елена Сизькова за месяц совместной работы выучила наизусть, да и с водителем за это время сдружилась.

— К малышам я теперь приезжаю в середине дня, а не под вечер, как было раньше из-за нехватки машин, – говорит Елена Геннадьевна. – Пешком-то я и за сутки не обойду деток, очень далеко. Повезло, что Алексея за моим участком закрепили, жаль только, что не каждый день он в поликлинике работает.

Появляется Алексей в поликлинике в свободное время, чаще всего пару-тройку раз в неделю. В день, когда «Вечёрка» ездила знакомиться с волонтерами, наш герой был на суточном дежурстве на основной работе (он работает в охранном предприятии), но позже в телефонном разговоре признался, что завтра «как штык» будет в поликлинике.

— За прошедший месяц я настолько привык к этим поездкам, что отношусь к волонтерству как ко второй работе, на которую нельзя опаздывать или выполнять спустя рукава, – рассказывает Алексей. – В этом мое выражение благодарности всем медработникам за их героический труд. В свое время о важности работы врачей мне рассказала мама, почетный донор России. Позже мне медики жизнь спасли и до сих пор поддерживают. Я убежден, что в нынешней непростой ситуации наш долг – помогать им, чем только возможно. Чтобы доставить врача к болеющим деткам, нужно три-четыре часа в день, затрат никаких нет – бензин оплачивает штаб волонтерской организации.

Кадры решают всё!

Трудятся в поликлинике и три подруги – Аня Алейникова, Катя Перебейнос и Лена Бабкина. Девчонки в этом учебном году оканчивают 11 класс в лицее № 101 и планируют поступать в медицинский университет. Волонтерская деятельность в медицинском учреждении для них – облегченный вариант студенческой практики, возможность погрузиться в рабочую атмосферу и утвердиться в намерении стать врачом.

— Желание стать врачом появилось еще в детстве. В три года меня в детском саду попросили сделать рисунок о своей будущей профессии. Я тогда вырезала из журнала снимок врача и после никогда не меняла своего мнения, – рассказывает Анна Алейникова, которой доверили очень важную и ответственную работу – мониторинг ковид-положительных детей и заполнение соответствующих баз данных в компьютере. Результаты ее кропотливых трудов контролируют врач-инфекционист и медицинские статисты, по словам которых, за время работы у Ани не было найдено ни единой ошибки.

Елена Бабкина и Екатерина Перебейнос трудятся в кадровой службе. Ввиду того, что профессиональных медицинских навыков у девчонок пока нет, они помогают в общеорганизационных процессах. Но даже подшить документ к личным делам медперсонала или подготовить выписку для представления к награде – это неоценимая помощь для отдела, в котором трудятся два человека.

— В поликлинике 90 врачей и 131 средний медперсонал. Все они чуть ли не каждую неделю проходят обучение по работе с ковидными больными, и полученные сертификаты нужно подшивать в их личные дела. Представляете, какой документооборот? Наш руководитель говорит, что своей работой мы позволяем ей иметь выходные дни, – улыбаются Катя с Леной. – А мы и рады помочь!

Девушки обещают, что, став студентками медицинского вуза, продолжат свою добровольческую деятельность наряду с многочисленными волонтерами-медиками.

Мнение эксперта

Ирина Потапова, главный врач детской поликлиники № 9:

— Мы привыкли к тому, что помощь населению оказывают только доктора. Но как врач я вам скажу, что в такой непростой ситуации медработники нуждаются в поддержке людей нисколько не меньше. И любая помощь, которая на первый взгляд кажется мелочью, значительно облегчает героический труд моих коллег. Мы с радостью готовы принять десять, а то и двадцать студентов-медиков, которые бы осуществляли патронаж на дому детей с хроническими заболеваниями, из неблагополучных семей и маломобильных больных.

14 волонтеров-медиков из АГМУ помогают врачам в стационарах и поликлиниках, 44 добровольца из числа студентов БМК и АГМУ трудятся в кол-центрах медучреждений.