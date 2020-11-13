80 уникальных документов, касающихся приговоров военного времени, представлено в архиве

В краевом архиве открылась выставка «По законам военного времени…», рассказывающая о репрессиях времен Великой Отечественной войны. Сформирована она на основе материалов архивно-следственных дел и документов, касающихся обвиненных, но впоследствии реабилитированных жителей Алтайского края.

Решением трибунала

В выставочных витринах – выцветшие от времени документы, пожелтевшие фотографии. Стоит повнимательней вглядеться в этот архивный срез, сразу понимаешь, сколько судеб было разрушено режимом военного времени.

Один из разделов выставки – «Ни шагу назад!» – отсылает к призыву известного приказа Наркома обороны СССР от 28 июля 1942 года. Здесь представлены личные документы командиров и красноармейцев, побывавших в окружении, отставших от своих частей во время военных действий, а также замеченных в «антисоветской агитации».

— Действительно, этот шаг назад многим стоил жизни, особенно в первые месяцы войны, – пояснила ведущий архивист Государственного архива Алтайского края Дарина Шорина. – Стоило ненадолго оставить без присмотра оружие или отстать от своего отряда, как военный трибунал тут же выносил смертный приговор. Нередко солдаты были осуждены за хранение немецких листовок, в которых содержались призывы переходить на сторону германской армии. Зачастую такие бумажки красноармейцы оставляли у себя для того, чтобы впоследствии соорудить из них самокрутки. Однако их хранение расценивалось не иначе как измена Родине. Такая листовка была изъята у нашего земляка Василия Похорукова. В витринах можно увидеть как фотографию солдата, так и протокол допроса, который, судя по объему, длился несколько часов.

По словам Дарины Евгеньевны, к 1942 году смертные приговоры стали выноситься реже, так как к тому времени стал больше цениться людской ресурс, который день за днем ощутимо сокращался. В итоге людей во время войны стали приговаривать к лагерям, где осужденные могли принести хоть какую-то пользу.

— Среди приговоренных к лагерным работам – Василий Панфилов, капитан медицинской службы, который всю свою жизнь провел в госпиталях, лечил людей, – поясняет Дарина Шорина. – Однако по доносу его обвинили в антисоветской агитации. Причины жалоб могли быть самые разные – он мог вызвать недовольство одного из пациентов или мимоходом высказаться по поводу сложных условий, в которых приходилось лечить людей. Как бы там ни было, его приговорили к лагерям. А в краевом архиве сохранился протокол допроса, который ценен тем, что в нем подробно изложена биография врача. Из него следует, что по окончании медицинского факультета Томского университета в начале 1930-х годов Василий Васильевич был направлен на Алтай, где трудился в районных больницах.

Контрреволюционные действия

Несмотря на военное время, в различные инстанции продолжало поступать огромное количество доносов, среди которых было немало лжесвидетельств. Не случайно второй раздел выставки так и называется: «Под пристальным вниманием». Здесь можно увидеть портрет работницы Барнаульского меланжевого комбината Анны Беспятовой, у которой изъяли разорванный портрет Хрущёва – на тот момент комиссара высшего ранга. Впоследствии оказалось, что порвала этот снимок не она. Женщина лишь прилюдно высказалась, что не хотела бы видеть в комнате общежития, где она живет, развешенные по стенам портреты. Вообще, при желании «контрреволюционные действия» в ту пору можно было легко усмотреть в бытовых разговорах и обсуждении житейских проблем.

— Особым нападкам подвергались колхозники, от которых страна ждала хлеба, хорошего урожая, – комментирует ведущий архивист. – Однако в условиях военного времени не все хозяйства могли выполнить план, так как вся ответственность легла на женские и детские плечи, а техническое оснащение пришло в упадок. К тому же никто не отменял неурожайных периодов, что никого не волновало в верхах. Нужно было во что бы то ни стало выполнить план, иначе применялись аресты. И чтобы избежать их, люди искали виноватых – строчили доносы на соседей, на колхозное руководство.

Так, на выставке представлена история Анны Спириной – председателя колхоза, которую обвинили в том, что она в отходах спрятала урожай. Причем сделала она это не для себя, а для людей, которые, отправляя все на фронт, сами жили впроголодь. В итоге она пошла по статье, обозначенной как «Антисоветская деятельность. Контрреволюционная агитация» и была репрессирована как «враг народа».

Раздел «На дальней алтайской стороне…» включает в себя личные и служебные документы граждан, депортированных в Алтайский край из Республики немцев Поволжья, Польши, Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики.

— Массовая депортация представителей отдельных национальностей, проживавших на прифронтовых территориях, осуществлялась как превентивная мера — чтобы не допустить их содействия германской армии, – рассказала Дарина Евгеньевна. – На местах они приобретали статус «спецпоселенцев» и находились под постоянным наблюдением органов внутренних дел. Среди портретов депортированных на Алтай людей – ученые и художники, работники алтайских заводов и колхозов.

Выставка «По законам военного времени…» (6+) посвящена Всероссийскому дню памяти жертв политических репрессий. Действовать она будет до 1 марта 2021 года по адресу: ул. 5-я Западная, 85а (2-й этаж).