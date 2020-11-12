В Барнауле завершен ремонт улиц сельских и поселковых территорий, а также микрорайонов индивидуальной жилой застройки

В этом году на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» было направлено беспрецедентное финансирование. Это позволило провести ремонт на 41 участке сельских дорог.

Эта программа очень востребована у жителей частного сектора и пригородных поселков, поэтому от них в районные администрации, которые собирают заявки на ремонт дорог, ежегодно поступает большое количество обращений. Однако все предыдущие годы финансирование из городского бюджета было достаточно скромным, около 30 млн рублей, и это не позволяло включать в программу много объектов. В 2020 году благодаря увеличению финансирования на сельские дороги направлено в два раза больше денежных средств – 68 млн рублей.

В основном контракте, заключенном с ООО «ДСК-28», был предусмотрен ремонт 22 участков дорог, а в дополнительном, который был подписан с «Барнаульским ДСУ № 4» – 19 объектов. В Ленинском районе, например, отремонтировали восемь участков дорог общей площадью почти 10 тыс. кв. м. Теперь жители Гоньбы вместо жалоб на качество дорог пишут слова благодарности подрядчику и администрации, которая включила село в план ремонта и профинансировала обновление дорог.

— Жители очень довольны ремонтом улицы, – делится мнением жителей ул. Октября в пос. Гоньба председатель уличного комитета Сергей Боровой. – Раньше приходилось ходить, преодолевая лужи, ямы и грязь, не говоря уже о проблемах, с которыми сталкивались здесь автомобилисты. Теперь же дорога стала ровной, асфальтированной, ездить по улице – сплошное удовольствие. Для нас это настоящий праздник!

В этом году в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив в пос. Казённая Заимка был выполнен ремонт дороги по ул. Надежды от дома № 38 от ул. Соколиной. А в мкр. Благодатное выполнены работы по строительству тротуара по пер. Благодатному от ул. Благодатной до ул. Архитектурной.