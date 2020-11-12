В Барнауле продолжаются проверки ночных клубов на соблюдение антиковидных ограничений

Сотрудники администрации Центрального района, полиции и Барнаульской народной дружины провели очередной рейд по ночным клубам и барам, направленный на выявление нарушений указов Губернатора, вводящих антиковидные ограничения.

Рейды по развлекательным заведениям, в рамках которых проверяется соблюдение коронавирусных ограничений, проходят ежедневно в разных районах города. По своей линии проводят аналогичную работу сотрудники Роспотребнадзора. Часто в таких рейдах по клубам принимают участие представители народной дружины «Барнаульская», обеспечивая дополнительный контроль со стороны общественности. Участники обращают внимание, чтобы работники и посетители клубов были в масках, в общем доступе находились антисептики, соблюдалась дистанция между столиками.

— Напомним, что своим Указом № 186 от 30 октября Губернатор Алтайского края внес изменения в ранее принятые Указы № 44 и 77, дополнив список ограничений, – говорит глава администрации Центрального района Максим Сабына. – В частности, новая редакция антиковидного указа полностью запрещает гражданам, не использующим гигиенические маски, находиться в любых учреждениях сферы услуг, торговли, питания, в медицинских организациях, общественном транспорте, на парковках, в лифтах и т.д. Обслуживание таких людей запрещено. Также губернаторский указ запрещает проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий с 23.00 до 6.00.

Теперь ужинать после 23.00 в развлекательном заведении можно, танцевать – нет.

Как рассказали нам в администрации Центрального района, в ходе рейдов по соблюдению вновь принятых ограничений, которые проходят ежедневно с 30 октября, сотрудники администрации и полиции выявили пять нарушений. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении к ответственности по статье 20.6.1. КоАП РФ. Наказание предусматривает крупные штрафы и даже приостановление деятельности. После проверок ситуация изменилась в лучшую сторону.

На колонне при входе в клуб «Че Гевара» сразу же замечаем объявление «Без масок не обслуживаем». Обязательное измерение температуры, опрыскивание рук из санитайзера, и мы проходим внутрь.

В первый день, когда ограничения только ввели, проверяющие после 23.00 застали здесь танцующих людей. Представители администрации заведения пояснили, что дискотеки не устраивали, просто несколько гостей заведения встали и сами начали танцевать под фоновую музыку. С тех пор такого не повторялось. Сегодня здесь никто не танцует, люди сидят за барной стойкой, спокойно попивая напитки.

— Новый формат, который мы предлагаем, более тихий, спокойный, но не менее эффективный в плане общения, — говорит руководитель заведения Николай Сорокин.

Руководитель заведения старается видеть в ситуации положительные моменты. Здесь даже успели выпустить маски в фирменном стиле со своим логотипом и выдают их на входе всем посетителям, чтобы отдыхалось безопасно. А постоянное внимание проверяющих органов к клубам никого не беспокоит, скорее наоборот.

— По новой редакции ковидного указа очень скоординированно сработали администрации всех уровней, с нами была проведена разъяснительная работа, – говорит Николай Сорокин. – Постоянно приезжают люди из разных ведомств, подсказывают. Особо обрадовало, что указывают на недочеты и дают их исправить.

В клубе «Опера» в зале играет негромкая фоновая музыка, но танцпол пуст. Люди сидят за столиками. На всех сотрудниках маски, на гостях заведения – тоже. Разумеется, кроме тех, кто ужинает в данный момент.

— Значительные изменения произошли по графику работы и по количеству гостей, – говорит администратор Дарья. – Начиная с одиннадцати часов мы работаем только в режиме ресторана. Танцы разрешены с восьми до одиннадцати. Потом музыка идет фоном, как сейчас, а посетители только едят. Гости внутрь без масок не проходят. Если у них нет своих, то выдаем им на входе одноразовые. Расстояние между столами соблюдено.

В клубе «Крыша» на ул. Мало-Олонской меры безопасности схожие. Ни в одном из пяти заведений, проверенных в эту ночь, нарушений обнаружено не было.

Нарушителей губернаторского указа привлекают к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». И наказание довольно чувствительное. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. А повторное нарушение грозит уже штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановлением деятельности заведения на срок до 90 суток.