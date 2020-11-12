Студенты Алтайской академии гостеприимства шьют бахилы для работников ковидного госпиталя

На борьбу с коронавирусом направлена всеобщая мобилизация не только врачей, но и швей. Пока первые спасают жизни, вторые изготавливают для них средства индивидуальной защиты. Весной они решили проблему дефицита масок, а сегодня их труд особенно востребован при производстве костюмов и бахил для медицинских учреждений

Более 100 алтайских предприятий шьют средства индивидуальной защиты для медработников. Не остались в стороне и те, кто только обучается профессиям швеи, портного, конструктора-технолога. В Алтайской академии гостеприимства будущие специалисты на протяжении двух недель ежедневно изготавливают от 100 до 300 пар бахил для «красной зоны» горбольницы № 4.

— В пошиве бахил участвуют обучающиеся второго-четвертого курсов специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», – рассказывает преподаватель академии Инна Мазина. – В рамках освоения образовательной программы они обязаны изготовить около 20 швейных изделий, но ежедневно наши девчонки выделяют время на изготовление бахил для медицинских учреждений. Никто не отказывается.

— А чего отказываться? – удивляется четверокурсница Катя Евсеева. – Хорошо, что мы можем хоть чем-то помочь. Само по себе изготовление бахил – процесс не сложный, а мы дополнительно нарабатываем практику, скорость пошива с каждым разом возрастает.

— Мне даже нравится, что есть возможность много шить и работать на оверлоке, – добавляет ее сокурсница Анна Брагина.

Ежедневно по восемь студентов в первую и вторую смены заняты на производстве бахил: четверо задействованы в раскрое, двое работают на приобметочных машинах, столько же заправляют кончики ниток на готовых изделиях, чтобы швы не распускались. Это позволяет обеспечить изделиям прочность и герметичность. При этом никто не отменял учебные занятия, обучающимся необходимо и свои изделия успеть дошить, и программу наверстать, а у педагогов продолжается образовательный процесс.

«Снашиваются в ноль»

Бахилы выкраивают по образцу, предоставленному больницей. Готовые изделия должны плотно прилегать к ноге, фиксироваться лентами и быть герметичными. Крой и шитье, по словам педагогов и студентов, достаточно простые – сложить две половины и обметать, но вот с тканью сложности. Спанбонд, из которого изготавливают бахилы, сегодня тоже в дефиците. Поэтому шьют из укрывного материала, используемого в садоводческих работах. Закупают упаковками, в каждой по 10 метров. Поскольку материал не предназначен для шитья, упакован он не слишком аккуратно. Девчонкам приходится немало повозиться, чтобы разложить нетканый материал на столе для точного раскроя.

— Когда мы обсуждали плотность материала, медицинские работники объяснили, что бахилы из спанбонда плотностью в 40 микрон до конца смены снашиваются в ноль. Материал плотностью в 60 микрон эксплуатируется лучше, – рассказывает Инна Григорьевна. – Наверное, до этого момента мы недостаточно осознавали, насколько велика нагрузка на медиков в период пандемии.

В академии три швейных цеха, оснащенных современным технологическим оборудованием, на котором студенты оттачивают стежки. Две машины полностью отданы под нужды небольшой производственной линии по пошиву бахил. Материал и нитки поставляют медицинские учреждения, профсоюз академии тоже подключился – закупил спанбонд и расходники, также используются собственные запасы, купленные на спонсорские средства.

Татьяна Миронова, главная медсестра горбольницы № 4: «Все наши работники оснащены средствами индивидуальной защиты, но помощь со стороны лишней не будет. На одного сотрудника приходится три комплекта СИЗ в смену, в сутки на больницу уходит около 400 комплектов. Девчонки – большие молодцы, что не остались в стороне. Они изготавливают бахилы хорошего качества».

Плюс опыт

Несмотря на то, что изделия простейшие, преподаватели проверяют их качество перед отправкой. Бахилы ни в коем случае не должны порваться или разойтись по швам – ведь это увеличивает риск заражения медработника. Если поначалу студенты допускали неточности в работе – то строчки неровные, то длина лент-завязок разная, то теперь к изделиям не придраться. Это еще говорит о том, что в профессиональном плане студенты растут.

— Они шьют цепочкой, как на массовом производстве, а это совсем другое дело, нежели сшить пару вещиц в месяц для себя любимой, – говорит Ирина Ротанова, преподаватель академии – В процессе учащиеся приобретают чувство ритма, нарабатывают скорость шитья, навыки раскроя простейших плоскостных деталей и их обработки. Затем будет проще выйти на поток. Многим понравилось, что сразу виден результат работы – в конце смены появляется стопка изделий, которые будут направлены тем, кто спасает чужие жизни.

Стоит отметить, что в Алтайской академии гостеприимства это не первый опыт волонтерства. Предприятия города передают образовательному учреждению неотработанный крой, а студенты его отшивают для детских домов города.