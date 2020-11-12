Сначала — стулья: инвалидность по зрению не мешает барнаульскому столяру работать с деревом

Владимир Хитров – мастер столярного дела. Он инвалид I группы по зрению, но это совершенно не мешает ему заниматься любимым делом.

Нашел себя

Владимир Хитров начал терять зрение из-за болезни, но тогда не думал, что ослепнет. Примерно в 2006-2007 году перестал видеть. В какой-то момент даже появилась мысль, что все, дальше жизни нет. Но потом открылось второе дыхание. Жена Ирина отвела его в общество слепых, куда они вместе вступили. Через год Владимиру дали направление в реабилитационный центр в Бийск. Там учили готовить, шить, стирать. Были мастерские по столярному делу, по вязанию, по созданию валенок. Все пробовал, постоянно чем-то был занят, так что скучать не приходилось.

— Когда я познакомился там с людьми, легче стало, что я не один такой, и что все мы еще на многое способны, — вспоминает Владимир.

Сначала Владимир думал валенками вплотную заняться, но со временем понял, что к дереву больше душа лежит. Тем более раньше этим немножко занимался. Прошел в центре профессиональное обучение. Живет он в частном доме, когда вернулся, обустроил гараж под мастерскую, старый самодельный станок восстановил.

— Благодаря ему я адаптировался в этой жизни. Чем больше я ухожу в работу, тем меньше думаю о том, что не вижу. Руки мои – вместо глаз. Иногда кажется, что ничего не получится, но стоит взять в руки инструмент – все становится понятным и все получается. В выходные дни надо отдыхать, а не хочется. Работаем, строгаем, пилим. Правда, все идет медленно, но потихоньку двигаемся, – говорит Владимир.

Одновременно самым первым и самым сложным изделием для мастера был складной стульчик. Знакомый принес свой, и он решил сделать точно такой же. Много времени потратил на выточку деталей, их обработку, подгонку. А когда собрал, оказалось, что стульчик не складывается. Признается, что тогда чуть не заплакал. Но не сдался, первый блин комом, как говорится. Стал искать ошибки, что-то дорабатывать. Не меньше года прошло, пока стало получаться. Руку набил, и дело пошло.

— Когда стульчики научился делать, стал создавать столы такие же по форме, разной высоты. Потом уже придумывать начал что-то свое: шезлонги, детские кресла, рамки, шкатулки, кухонную утварь и многое другое. Когда внучка родилась, я сделал кроватку, стульчики и креслица для ее кукол, – рассказывает Хитров. – В каждое изделие вношу что-то свое и точно знаю, что такого больше ни у кого нет. Во время работы все представляю себе, как это будет выглядеть, будто вижу. Кстати, в этом году с помощью близких мне людей сделал свой деревообрабатывающий станок. Двенадцать лет вынашивал идею, совершенствовал, подстраивал под себя, только в прошлом году, наконец, приступил к реализации. Два месяца ушло только на основание. Потом осень-зима, я оставил занятие. А в конце этой весны вновь взялся за станок. Больше трех месяцев упорно работал над ним. Фрезу приобрел, сделал как резец ее. Первое, что выточил – скалку по просьбе жены. Большая получилась, в станке можно метровый кусок дерева закрепить.

Авторский способ

На заказ Владимир работает мало. Делает то, что умеет. Рождаются у родственников внуки, он им стульчики да креслица дарит. Или на день рождения, в гости едет, какое-нибудь изделие в подарок везет. Бывает, конечно, попросят что-то и заплатят, а мастер на эти деньги инструменты себе покупает.

С 2010 года Владимир участвует в различных выставках декоративно-прикладного творчества, занимает призовые места.

— Помню, на одной выставке представляли деревянные шкатулки. Еще в Бийске нас учили скреплять детали при помощи шипореза. А где его дома взять? Вот я и придумал свой способ. Первое место мне тогда отдали, – вспоминает столяр.

В основном Владимир работает с сосной, но особых предпочтений у него нет. Нравится орех, скоро попробует ветлу.

В работе Владимиру помогает супруга.

— Подсказывает, что подправить, где наклон той или иной детали изменить. Она также красит готовые изделия. Сыновья мне древесину выписывают, привозят, станок мне подправляют, ремонтируют. Друзья приходят, а я им свои изделия показываю и спрашиваю: «Говорите, что я не так сделал. Только не надо мне льстить, что все хорошо. Мне нужно, чтобы было удобно, красиво, без зазубрин». Они мне подсказывают. Где могу, там сам справляюсь и помогаю. Жене, например, по дому: посуду помыть, уборку сделать, что-то отремонтировать, – говорит Владимир.

Ну а планы у мастера, конечно, грандиозные. Но пока не все есть для реализации.

— Стульчики надоели уже, хочу какие-нибудь особенные табуреточки сделать. А еще кадушку, чтобы в нее огурцы да помидоры солить. Но для нее осина нужна, ее сложнее найти, чем другие породы. Она дороже. Сначала думаю из сосны сделать, чтобы потренироваться, – делится задумками Владимир.

Владимир Хитров: «Если кто-то заинтересуется столярным делом, ребятишки, например, то я готов стать учителем».