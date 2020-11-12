К чему приводит протест против ношения маски

Пандемия коронавирусной инфекции разделила горожан на два лагеря: тех, кто соблюдает предписания и посещает места массового скопления людей в средствах индивидуальной защиты, и так называемых антимасочников, которые из-за своих убеждений создают проблемы законопослушным гражданам.

Складывающаяся в городе на протяжении двух месяцев эпидемиологическая ситуация весьма наглядно демонстрирует необходимость самозащиты. Ежедневно коронавирус подтверждается более чем у 200 человек. Понимая опасность, подавляющее большинство барнаульцев стараются соблюдать социальную дистанцию и используют маски в общественных местах. Однако все чаще встречаются случаи намеренного игнорирования масочного режима и даже откровенные провокации. Нарушители отстаивают свое право на «свободный нос» в магазинах, кафе, театрах. Но львиная доля протестов приходится на общественный транспорт – здесь «спектакли» получаются эффектнее: с остановкой движения, вызовом полиции и большим количеством зрителей.

Преступление и наказание

Наибольший ущерб от действий антимасочников понес «Горэлектротранс», у которого в октябре произошло 14 простоев трамваев. Самой резонансной, пожалуй, стала массовая акция протеста группы «ковид-диссидентов» в вагоне трамвая № 10, произошедшая 26 октября. Тогда десять человек без масок вошли в салон на остановке «Взлетная», чуть позже к ним присоединились еще несколько горожан, которые на просьбу кондуктора надеть маски либо выйти из вагона ответили категоричным отказом, нецензурной бранью и криками. Кондуктор и водитель вынуждены были вызвать полицию, остальные пассажиры пересесть на другой транспорт, а следовавшие за этим вагоном трамваи встали в двухчасовую пробку. На 17 антимасочников составили протоколы об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ, а на одного задержанного – еще и за неповиновение сотруднику полиции. Эти дела сейчас рассматриваются в суде, и в ближайшее время по ним будет вынесено решение: штраф от одной до 30 тысяч рублей. «Горэлектротранс», кстати, намерен взыскать с нарушителей убытки за простой трамваев.

— Размер убытков, понесенных предприятием только в октябре, превышает 50 тысяч рублей, не довезено до места назначения 3500 человек, потеряно более 50 вагоно-часов. И это по самым скромным подсчетам, – объясняет Николай Петряшин, директор МУП «Горэлектротранс». – Кому это идет на пользу? Мы теряем прибыль, люди опаздывают на работу, общественный транспорт стоит в пробках – на улицах формируется настоящий коллапс.

Но и на этом провокаторы не успокоились: спустя неделю после инцидента они пришли к зданию «Горэлектротранса» и, требуя разговора с руководством, заблокировали вход работников на предприятие. Зачем активистам эта встреча – непонятно, как и то, какими мотивами руководствуются бунтари, отказываясь надевать маски в общественных местах.

Чего стоим, кого ждем?

Если с причинами вызывающего поведения группы активистов в транспорте все достаточно понятно – им просто нужен пиар, то чего добиваются пассажиры, которые в одиночку устраивают бунт, отказываясь надевать маску или выходить из транспорта? Примеры, увы, появляются часто. 23 октября женщина больше часа держала вагон на остановке «Улица Матросова», доказывая, что вправе не надевать средства защиты. Аналогично себя повела барышня, войдя без маски в трамвай № 7 на Горе. Скандал закатил 72-летний мужчина, требуя везти его без «защиты». Его пыл смогли усмирить только сотрудники полиции, высадив из вагона. Кондукторы признаются, что ежедневно происходит по 3-4 вынужденных остановки из-за ковид-диссидентов, а от просьб каждому второму пассажиру надеть маску уже мозоль на языке образовалась.

— Благо, большинство спокойно надевают, – говорит кондуктор трамвая №10 Галина Григорьева, когда в вагон заходит очередной безмасочник. – Наденьте, пожалуйста, маску, – просит она женщину, прежде чем взять с нее плату за проезд.

— Простите, совсем о ней забыла. Я законопослушная, сейчас надену, – отвечает пассажирка, доставая из сумки маску.

На букве закона

Барнаулец Артем Федотов в социальной сети пишет: «Маски — это рекомендация, кто хочет – носит, кто не хочет – не носит, а когда за это начинают штрафовать, то это беспредел и рэкет властей». Всем, кто придерживается такого же мнения, как Артем, объясним: масочный режим – это не прихоть властей, не рекомендация, а требование законодательства – регионального и федерального. Согласно ему ношение средств защиты органов дыхания в общественных местах является обязательным. Сначала оно было обозначено в «ковидном» Указе Губернатора № 44 от 31 марта 2020 года, затем ужесточено в изменениях к Указу № 77 на основе Постановления № 31, изданного главным санитарным врачом Российской Федерации 16 октября 2020 года. Теперь категорически запрещено появляться без масок в любых учреждениях торговли, сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, в общественном транспорте, на остановочных пунктах, в такси, на парковках и лифтах, а также в иных местах массового пребывания людей.

В целях контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований в Барнауле еженедельно проходят рейды в общественном транспорте, заведениях общепита, торговых центрах. Ревизионная группа, в состав которой входят представители Роспотребнадзора, полиции, администрации, народной дружины, отмечают положительную динамику и уменьшение числа нарушений масочного режима. Если в сентябре каждый второй автобус останавливали, потому что водители были без маски, то сейчас это единичные случаи. Да и количество протоколов об административном правонарушении, составленном на горожан в октябре, на порядок меньше, чем месяцем ранее.

При использовании маски больным человеком риск заразиться для окружающих снижается на 95%, а при обоюдном ношении средств индивидуальной защиты больными и здоровыми людьми – на 98,5%.