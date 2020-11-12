Елена Родичева стояла у истоков организации школьного поискового движения в Алтайском крае

Первыми на места сражений Великой Отечественной войны от нашего региона отправились ученики барнаульской школы № 70. Это случилось в 2004 году по инициативе преподавателя истории школы Елены Родичевой, именно с ее подачи в Алтайском крае зародилось и начало развиваться поисковое движение школьников. 14 ноября Елена Михайловна отметит свой юбилей.

Дорога к школе

Елена Родичева родилась в семье фронтовика в Барнауле и помнит город еще одноэтажным. Ее родной район спрятан в параллелях Прудских переулков. Именно оттуда в новогодние праздники она вместе с дворовыми ребятишками бегала к наряженной елке – смотрели, не сорвал ли с нее ветер игрушки.

— В 1950-е годы в городе ставили три елки: на площади Свободы, на Потоке и в парке Железнодорожников, на его месте теперь площадь Победы, сюда-то мы и ходили, – вспоминает Елена Михайловна. – На елке висели хорошие игрушки – всякие зайцы, куклы, машинки. Мы каждый вечер наблюдали за погодой, и если начинался сильный ветер, в пять часов утра уже лазали под кустами – вдруг чего унесло.

Везло редко, но случалось и такое. Однажды счастливицей стала Елена Родичева, обнаружив красивую куклу. Сколько восторга было!

Первое полугодие первоклассница Лена окончила круглой отличницей, за что была приглашена на главную елку. Правда, на праздник не попала.

— Туда обязательно надо было идти в октябрятской форме – белой кофточке и черной юбочке. У меня была только форма с белым и черным фартуками. Тогда, в 1950-е, каждая тряпка была на учете, и мама ничего не могла купить. Пришлось остаться дома. До сих пор помню ту обиду, – делится Елена Михайловна.

Школа всегда была по душе педагогу, но получать профессию она пошла не сразу после получения аттестата – год работала учителем истории и географии в восьмилетке в Баевском районе, пытаясь понять, правильный ли сделала выбор.

— Я хорошо училась и многое помнила из школьной программы, – рассказывает юбиляр. – Историю я всегда очень любила, читала не только учебники, но еще и дополнительную литературу, поэтому многое могла рассказать, а вот географию приходилось заново учить прямо при подготовке к занятиям.

Когда убедилась, что верно определила свой будущий жизненный путь, поступила в пединститут на истфак и уже в новом статусе продолжила школьную жизнь.

Все началось с письма

Работая учителем, Елена Михайловна легко занималась воспитательной работой, вместе с ребятами организовывала праздники, была социальным педагогом, руководила школьным музеем и поисковым отрядом «Память».

— Район ВРЗ стал моей вотчиной в 1986 году, когда я сюда переехала и пришла работать сначала в школу № 105, которой теперь нет, затем перешла в школу № 70, – говорит учитель. – Как раз тут и начала заниматься поисковой деятельностью. Жалею только об одном: произошло это слишком поздно, мне уже было за 50 лет. Всего удалось побывать на десяти вахтах.

Елена Родичева: «Когда приехала из своей первой экспедиции, у меня было чувство, будто побывала на войне. На полях сражений всё сохранилось – траншеи, дзоты, блиндажи, воронки. Уже столько лет прошло, а те места всё помнят».

А началось все с письма из Великого Новгорода, по воле случая переданного в школу. В нем местные поисковики рассказывали о найденных медальоне и останках уроженца Барнаула Ивана Зиновьевича Пушкарёва, который до войны проживал на улице Карла Маркса. Они просили разыскать родственников. К сожалению, по указанному адресу их не нашлось – столько лет прошло, шутка ли!

— У нас завязалась переписка. Однажды нам прислали оттуда маленькую посылочку с личными вещами погибших на фронте – кружка, несколько монет, ложка, ремень. Они мне всю душу перевернули, – едва сдерживает эмоции Елена Михайловна. – Когда письмо читала, честно признаюсь, у меня никакого порыва не возникло. Когда же взяла в руки личные вещи, сердце позвало.

Случилось это накануне 9 мая 2002 года. Так, до новогодних праздников Елена Родичева не могла отпустить эти мысли и договорилась о поездке на Новгородчину. Чтобы директор отпустил в дорогу, все десять выходных января днем дежурила в школе. Поисковики гостью с радостью приняли, показали город, рассказали о своей работе, дали рекомендации по поводу сборов в экспедицию и обещали ждать отряд школьников.

Апрельские вахты

Первая поездка новоиспеченных барнаульских поисковиков состоялась в апреле 2004 года, когда отряд «Память» состоял всего из пяти человек. Так все десять лет в середине весны Елена Михайловна и выбиралась с ребятишками.

— Земля холодная, воду добывали, пробивая лед, но именно в это время ездить лучше всего, не в июле-августе, – убеждена учитель. – Дело в том, что весной ребята сначала ведут поиск солдат на полях боев, поднимают их, промывают косточки, укладывают их в гробы, а потом в торжественной обстановке, с поднятием государственного флага и гимном, захоранивают в рамках празднования Дня Победы на мемориальных комплексах. У детей от этой церемонии такие эмоции! Когда впервые увидела это, решила, что другого времени поиска и быть не может, будем ездить в апреле.

Первый удачный опыт Елены Родичевой, в результате которого барнаульские поисковики подняли и перезахоронили 26 советских солдат, не оставили без внимания, присвоив первому в крае школьному поисковому отряду статус краевого. Вскоре под ее руководство попали неравнодушные ребята из Бийска и Рубцовска и других населенных пунктов Алтайского края.

Последние семь лет Елена Михайловна уже не бывает на вахтах, не поднимает останки солдат – не позволяет здоровье. Зато помогает живым ветеранам Великой Отечественной войны, это ей по силам.

За то время, пока Елена Родичева руководила поисковым отрядом «Память», ребята подняли и перезахоронили останки 79 солдат и офицеров Советской Армии. Под ее руководством в экспедициях приняли участие более 150 алтайских школьников.

Юбилейный день рождения Елена Михайловна отметит в эту субботу, но первые поздравления изменница начала принимать уже в начале этой недели. К ним присоединяется президиум городского Совета ветеранов педагогического труда. Здоровья, энергии и долгих лет жизни!