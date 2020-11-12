Четыре медали завоевали представители Алтайского края на молодежных Дельфийских играх России

Участники из Алтайского края представили свое творчество в восьми номинациях, в шести из которых юные таланты добились успехов.

Так, по решению жюри в номинации «Изобразительное искусство» студентка Новоалтайского государственного художественного училища (техникума) Дарья Мелехова получила золото за работу на тему «Краски осени». Серебряную медаль в номинации «Скрипка» завоевал студент Алтайского государственного музыкального колледжа Глеб Шехтман. Бронзовые медали вручили учащейся детской музыкальной школы Алтайского государственного музыкального колледжа Марии Бакировой (номинация «Сольное народное пение») и участнице театральной студии «Образ» Краевого дворца творчества детей и молодежи Полине Беззубовой (номинация «Художественное чтение»).

Напомним, XIX молодежные Дельфийские игры проходили с 6 по 11 ноября.