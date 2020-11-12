Барнаульская художница запускает проект для онкобольных

В Барнауле стартует благотворительный проект – художественная онлайн-школа «Два холста» для детей с диагнозом «онкология» и «гематология», а также для их родителей. Реализуется он на средства президентского гранта.

Художник и педагог Юлия Губернаторова занимается волонтерской деятельностью уже порядка пяти лет. Она проводит уроки живописи и рисунка в отделении детской онкологии.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и введенными ограничительными мерами уже почти год отделение закрыто на карантин, так как у пациентов после химиотерапии сильно ослаблен иммунитет.

— Детки оказались совсем отрезанными от мира, – говорит Юлия. – К ним не пускают волонтеров. А помощь и поддержка им просто необходимы. Очень хотелось поддержать формат наших занятий. На уровне идеи задумка сделать онлайн-школу была давно. О моей волонтерской деятельности многие в городе в курсе. В один из вечеров мне позвонила директор общественной организации «Экология женщины» Алиса Корт и предложила принять участие в конкурсе президентских грантов с этим проектом. Я, конечно же, согласилась. Алиса и ее коллеги помогли мне собрать документы, правильно оформить заявку и преподнести мою идею так, чтобы она была понятна. Весной проект получил одобрение. Если честно, я даже не думала, что все реализуется.

Над проектом Юлия работает в паре с онкопсихологом Натальей Ворониной, поэтому занятия будут носить не только творческий характер, но и терапевтический. Задача психолога – помочь ребенку и всем членам его семьи максимально безболезненно принять диагноз и научиться жить с ним. Важно также наладить семейное взаимодействие, потому что реакции бывают разные. Одни семьи сплачиваются, становятся внимательными друг к другу. В других же возрастает психологическое напряжение, родные отдаляются, часто конфликтуют.

Индивидуальная программа

Сейчас проект находится на стадии набора участников. Желание изъявили уже порядка 15 человек, но готовы принять гораздо больше. Заявку могут подать не только те, кто лежит в отделении, а все дети с диагнозом «онкология», «гематология», и их родители, проживающие на территории Алтайского края. Участие бесплатное. Пока онлайн-школа рассчитана на регион, в дальнейшем планируют расширить до масштабов страны. Предпочтительный возраст – 5 лет. Если ребенок младше проявит желание, и его родители будут готовы заниматься вместе с ним, то заявку тоже примут. Ранее у Юлии не было опыта работы со взрослыми. Организаторы считают, что они также нуждаются в психологической поддержке и арт-терапии, поэтому включили их в свою программу.

Занятия в онлайн-школе начнутся во второй половине ноября 2020 года. В феврале планируется запуск большой благотворительной акции для людей с диагнозом «онкология» «Я верю». Напечатают более 1000 открыток с детскими рисунками, созданными в рамках проекта. Их в качестве подарка разошлют по онкологическим отделениям, как детским, так и взрослым, а также тем, кто проходит лечение дома. Заявку можно оставить по личному телефону Юлии Губернаторовой 8-913-080-093.

После подачи заявки все участники пройдут два анкетирования. Первое выявит творческие предпочтения и интересы. Исходя из него будет составлена индивидуальная программа, в которой будут учитываться, физические особенности, распорядок дня. Дети, находящиеся в отделении живут по строгому графику, не все по состоянию здоровья могут часто брать в руки краски. Так что расписание у каждого будет свое. Групповые занятия в таких условиях практически невозможны, так как сложно собрать детей в одно время: у одних могут быть процедуры, у других – обязательный тихий час.

Вторая анкета составлена психологом. Она позволит выявить текущее состояние, а также получить общее представление об участнике. Ответы дадут сведения о семье, отношениях в ней, социализации, здоровье мамы во время беременности и многом другом.

В специальной студии будет отснято более 400 уроков, а затем загружены на онлайн-диск. Детям и родителям с запуском проекта придет ссылка на обучающее видео, для просмотра которого нужен только смартфон. Специального сайта пока решили не делать, а вместо этого вложить средства в качественные материалы. Все участники получат профессиональные художественные принадлежности: кисти, акварель и бумагу.

— Мы выбрали именно краски, чтобы каждый мог рисовать, – объясняет педагог-волонтер. – Во время работы с карандашами нужен нажим на бумагу, а детки после химиотерапии часто слабенькие, и у них может получиться не так ярко, как хотелось бы. Они расстроятся, что совершенно недопустимо. Мы исключаем по максимуму все возможные стрессовые ситуации.

После просмотра урока нужно будет сфотографировать рисунок и отправить его Юлии. Она внимательно изучит работу и назначит онлайн-консультацию по видеосвязи. При необходимости также будет намечена беседа с психологом. Исходя из всех полученных сведений, построят план дальнейшей коррекционной работы.

Рисуйте для здоровья

Арт-терапия – отличный способ разгрузить психику, особенно детскую, и встать на путь восстановления. После химиотерапии некоторые центры головного мозга начинают работать по-другому и дают сбои. Человек может что-то забывать, ему требуется больше времени для того, чтобы на что-то отреагировать. Занятие творчеством, особенно рисование, развивает мелкую моторику. Она активирует области мозга, что крайне необходимо для тех, кто проходит реабилитацию. К тому же зачастую на бумаге отражается то, что сидит на уровне подсознания, или то, о чем сознательно умалчивается. Особенно это проявляется у подростков, они не всегда готовы рассказать о своих страхах и переживаниях.

— К каждому у нас индивидуальный подход, – уверяет онкопсихолог Наталья Воронина. – Во время анализа рисунков обращаем внимание на характер линий, цветовую гамму, размеры пятен, целостность композиции, образы. Главный момент – то, как ребенок комментирует свою работу, как отвечает и реагирует на те или иные вопросы.

Показательный пример был в практике Юлии. Она тогда проводила уроки в отделении онкологии, когда оно еще было открыто для посещений.

— На одном занятии мы с детьми рисовали ангелов, – рассказывает художница. – Был среди них маленький мальчик лет трех, и он просто закрасил лист от края до края черной краской. Я у него спрашиваю: «А где твой ангел?». Мальчик ответил, что он спрятался за большой тучкой. Приходит ребенок на следующее занятие, и вновь закрашивает лист черным. Все у него прячется за тучкой. Так продолжалось несколько уроков. В один момент эта «тучка» постепенно стала уменьшаться. Мы с ним дошли до того, что на очередном занятии мальчик нарисовал голубое небо и ярко-желтое солнышко. Общее состояние тоже улучшилось. Дети не ограничивают свою фантазию и осознанно не отслеживают свои мысли. Страшно представить, что первое время творилось внутри того ученика.