Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону

С 21 по 30 октября в Барнауле территориальный орган Ростехнадзора проводил проверку готовности краевой столицы к отопительному сезону 2020-2021 годов. Качество и полнота выполненных работ позволили выдать акт соответствия требованиям и паспорт готовности 9 ноября.

Подготовка к отопительному сезону длится не один месяц и подразумевает фундаментальный комплекс работ, проводимый администрацией, теплоснабжающими организациями, собственниками многоквартирных домов. Традиционно наибольший объем работ выполнял основной поставщик тепла в Барнауле – Сибирская генерирующая компания. Ее специалисты выполнили ремонтные работы на всех теплоисточниках города, провели гидравлические испытания и ремонт сетей и теплофикационного оборудования, обеспечили нормативные запасы топлива на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

— На подготовку городского хозяйства к зиме в этом году затрачено 2,2 млрд рублей, при этом большую часть инвестиций – 1,3 млрд – обеспечила Сибирская генерирующая компания в рамках концессионного соглашения, ремонтной кампании и мероприятий по реализации схемы теплоснабжения, – рассказал Александр Кощеев, председатель комитета по энергоресурсам и газификации. – На эти деньги удалось заменить более 50 участков теплосетей общей протяженностью около 16 км. Не первый год энергетики работают на перекладке наиболее изношенных участков на улицах Попова и Северо-Западной: здесь проходят крупные тепловые артерии, аварийное повреждение которых в зимнее время может повлечь отключение потребителей от тепла и горячего водоснабжения в нескольких жилых кварталах. Благодаря системной работе по обновлению теплосетевого хозяйства количество аварий снизилось на 16% – это очень достойный показатель.

Вячеслав Франк, глава Барнаула: «Получение городом паспорта готовности к зиме – это основная обязанность муниципалитета, который должен гарантировать жителям безаварийное прохождение отопительного периода. Наличие этого документа также свидетельствует о своевременной и качественной подготовке коммунальной инфраструктуры, и в этом заслуга водоканала, теплоснабжающих и электроснабжающих организаций».

Отметим, что в Барнауле начали действовать концессионные соглашения, которые позволяют вести реконструкцию коммунальной инфраструктуры. СГК в рамках десятилетнего договора работает четвертый год, и уже может похвастаться некоторыми результатами. В частности, ежегодно снижается количество аварий на сетях, сокращается время ликвидации порывов и число отключенных потребителей. Водоканал только в этом году начал работать по концессиям в нескольких пригородных поселках и намерен сделать водоснабжение более качественным.