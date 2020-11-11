Завершилось голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году

Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в краевой столице с 2017 года было благоустроено восемь общественных территорий. В следующем году работа в этом направлении будет продолжена, а потому уже сейчас власть и горожане определяются с объектами, на которых будущей весной произойдут грандиозные изменения.

В течение двух недель, с 19 октября по 2 ноября, жители города выбирали общественные территории, которые будут благоустроены в 2021 году. И выбрать было из чего – барнаульцам был предложен 41 объект.

— В этом году барнаульцы голосовали в специальной электронной системе по вопросам социально-экономического развития Алтайского края. Каждый горожанин мог выбрать не более шести общественных территорий, – рассказывает Ширяева, руководитель общественной комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». – Стоит заметить, что жители нашего города проявляют достаточно высокий интерес к этой программе на протяжении всего периода реализации начиная с 2017 года. Поэтому зачастую отрыв в количестве голосов между двумя лидерами оказывается совсем небольшим.

Территории, набравшие наибольшее количество голосов: Зеленая зона в п. Южном – 2519 (11,85%) Мизюлинская роща – 2213 (10,41%) Парк «Юбилейный» – 2000 (9,41%) Набережная речного вокзала – 1471 (6,92%) Парк Центрального района – 1031 (4,85%) Обской бульвар – 822 (3,87%)

Так случилось и в этом году: с перевесом в 306 голосов лидером общественного мнения стала зеленая зона в поселке Южном – от ул. Герцена, 6, до ул. Белинского. По признанию председателя Совета ТОС поселка Натальи Соболевой, к участию в голосовании подключились все жители, поэтому, наверное, и получилось так, что за этот объект был отдан каждый третий голос.

Чуть меньшую поддержку от горожан получила Мизюлинская роща. Напомним, ее благоустройство в рамках национального проекта планировалось еще в прошлом году, однако было решено повременить с приведением территории в порядок из-за необходимости вложения серьезных средств, которых на тот момент не было в распоряжении. Чтобы благоустроить большую территорию, долгие годы находившуюся в запустении, да при этом еще и учесть желания барнаульцев по планировке ландшафта и ее оборудованию различными элементами, по предварительной оценке, требуется 60 млн рублей. Не следует думать, что планируется устанавливать дорогущие игровые или тренажерные комплексы, или авторские лавочки ручной работы. Львиная доля средств уйдет на наведение элементарного санитарного порядка: уборку мусора, снос аварийных деревьев, подготовку грунта, посадку зеленых насаждений.

Елена Королёва, начальник отдела благоустройства и озеленения городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, заверила, что мнение жителей при благоустройстве территории будет обязательно учитываться.

— До конца месяца мы ждем окончательного определения финансирования по этой программе на следующий год – тогда станет понятно, к обновлению скольких территорий сможем приступить грядущей весной, – объясняет Елена Николаевна. – По всем шести территориям, набравшим наибольшее количество голосов, будет открыт опрос для барнаульцев – что они хотят видеть на обновленной территории? Только после того, как получим обратную связь от жителей, передадим их пожелания дизайнерам, которые сделают эскиз и отправят на проработку проектировщикам. На выходе должна получиться грамотно спроектированная зона отдыха, которая объединит в себе как интересы горожан, так и требования ландшафтного дизайна.

7879 барнаульцев проголосовали за благоустройство общественных территорий