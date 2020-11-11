Забытые ощущения: матчи с болельщиками – совсем другое дело

БК «Барнаул» в домашней игре на своей площадке в матче Суперлиги-2 победил магнитогорский «Металлург» — 78:62. Впервые в сезоне барнаульские баскетболисты играли при болельщиках на трибуне.

Живая очередь

Это не был первый домашний матч «Барнаула» в нынешнем сезоне. Просто стартовые игры турнира, состоявшиеся в краевой столице в октябре, наша команда провела при пустых трибунах. На выезде было аналогично, а вот на игры с «Металлургом» руководство барнаульского клуба решило пойти на послабление, запустив в зал 170 любителей спорта. Счастливчиков определяли в порядке живой очереди, выдавая им билеты перед входом в зал. Кто успел – того и игры. Правда, на входе еще надо было пройти термометрию, облачиться в маску и перчатки (если своих не было, выдавали казенные), потом занять место в зале в соответствии с социальной дистанцией. За тем, чтобы люди ее не нарушали, а также правильно носили маску, не высовывая нос, следили волонтеры, они же танцоры из группы поддержки БК «Барнаул». Непривычную для последнего времени атмосферу на трибунах после игры отмечали и хозяева, и гости.

Долго раскачивались

Решение руководства клуба пустить хоть какую-то часть аудитории на игру логично – «Барнаул» набрал уверенный ход. Проиграв в стартовой игре турнира, он затем выдал трехматчевую победную серию, при этом дважды выиграв на выезде. Вот и хотелось, во-первых, показать такую чудо-команду публике, во-вторых, продолжить победный банкет, все-таки при домашней поддержке проигрывать грех. БК «Барнаул» грешить не стал.

Хотя начало игры осталось за «Металлургом». Они и счет первыми открыли усилиями Андрея Лысенкова, лет пять назад игравшего в Барнауле. Затем Лысенков отдал результативную передачу на партнера, который увеличил отрыв – 0:4.

У «Барнаула» первым результативным действием отметился Алексей Чиликин, красиво завершивший сольный проход броском из-под кольца. Перед этим еще бросал из-за трехочковой дуги Вячеслав Ворончихин, которого на линию атаки точным пасом вывел Дмитрий Злобин – мимо. Неудачей у Вячеслава завершилась еще одна атака, причем в ней, кажется, уже и мячу деваться было некуда – но нет, прокатившись по дужке, он вылетел из кольца.

После такого бурного начала у команд на какое-то время сбился прицел. Минуты три соперники не могли забить. «Металлург» совершал большое число потерь при передачах, а «Барнаул», казалось, весь свой голевой потенциал выплеснул в предыдущем матче против «Нефтехимика», в котором реализовал аж 19 трехочковых бросков. На сей раз атаки издали ну никак не шли. До поры до времени.

Первым трехочковое проклятие снял Злобин, затем точно бросил Чиликин. Развил успех новичок команды Владислав Соловьёв. Однако в первой четверти «Металлург» не спешил отпускать соперника, и под занавес встречи сравнял счет, игрок соперника попал сумасшедшим броском на удачу чуть ли не с середины площадки – 18:18.

— Ребята волнуются, столько зрителей пришло, с февраля в такой обстановке не играли. Поэтому, видимо, поначалу дали сопернику оторваться, но в дальнейшем контролировали игру, – отметил после матча главный тренер БК «Барнаул» Евгений Горев.

Выполнили установку

Решив не откладывать дела в долгий ящик, в начале второй четверти хозяева просто деклассировали соперника, выдав впечатляющий рывок – 17:2. Перечислять все подвиги наших баскетболистов в этот момент смысла не имеет, солировали в этом голевом пиршестве Чеваренков и Злобин, забивавшие с разных дистанций и из разных положений. У гостей разладилось все, что можно, от передач до штрафных бросков. В концовке первой половины «Металлург» смог немного наладить игру и уйти на большой перерыв не с самым катастрофичным двенадцатиочковым отставанием.

— В первой половине мы выполняли установку, – говорит Евгений Горев. – Были огрехи в подборе, этим воспользовался соперник, совершив пару быстрых прорывов. Но в целом защита работала нормально.

И после отдыха сталевары будто воспряли. Правда, их рывок был не таким героическим, всего-то 7:0, но до пяти очков разрыв все же сократили. Хорошо, что барнаульцы вовремя включились в игру, снова отодвинулись на безопасную дистанцию. На ней они и держались до конца игры, а когда Игорь Ермаков за минуту до конца попал очередную «треху» и довел преимущество хозяев до 17 очков, стало очевидно, что своего «Барнаул» не упустит. В итоге – четвертая победа наших баскетболистов подряд. Кто там следующий в очереди, Челябинск?

Сегодня, 11 ноября, БК «Барнаул» дома принимает челябинский «Челбаскет». Начало в 19.00, игра пройдет со зрителями, которых в СК «Победа» будут запускать на матч по такому же принципу – в порядке живой очереди по бесплатным билетам в количестве 170 человек.