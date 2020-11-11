В барнаульском Центре киберспорта пройдет межрегиональный турнир

15 ноября в Барнауле в Центре киберспорта (проспект Ленина, 71) состоится межрегиональный турнир по Warface

Подходит к концу регистрация на этап «ЦКС Altai CUP» который пройдёт 15 ноября. Регистрация команд-участниц завершится 12 ноября в 12.00 но барнаульскому времени, после чего капитанам команд нужно будет быть в сети для регистрации на платформе PVP.GG

Для регистрации команды нужно заполнить анкету https://forms.gle/ZEZLQPht4U5Gk4Aq6 и связаться с организатором @mishha22

Комментировать турнир приглашён Пётр Тупаев, трансляцию можно будет увидеть на Twitch-канале Барнаульского центра киберспорта.

За победу и призовые места команды получат финансовое вознаграждение и игровые бонусы.