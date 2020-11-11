Как бывший учитель начальных классов руководит самым сложным микрорайоном Барнаула

Все пригородные поселения краевой столицы, а их 25, возглавляют мужчины. Самый проблемный, дважды в году подтопляемый водами своенравной Оби микрорайон Затон возглавляет женщина. То, что ей доверили организовывать нормальную, спокойную и удобную жизнь более чем 2300 жителей поселка, уже говорит о многом.

Поселок Затон разделен протоками, часть его находится на острове и со всех сторон омывается обской водой, как огромное судно, рассекающее спокойное, а в период паводков бурное и грозное течение сибирской реки. И на капитанском мостике этого поселка-корабля – начальник территориального управления микрорайона Затон Центрального района Барнаула Валентина Михайлова.

В силу специфики журналистской работы Валентину Михайловну приходилось наблюдать в разных ситуациях. Прошлой зимой, накануне паводка, она, как опытный прораб, требовательно и даже жестко руководила завозом и разгрузкой инертного материала для отсыпки дамб на улицах поселка.

В конце лета, когда поселок готовился к своему 150-летнему юбилею, обстоятельно и доказательно рассказала приехавшему в Затон первому заместителю главы Центрального района Барнаула Анатолию Панченко, что будет сделано в поселке, и почему будет сделано именно так, а не иначе. Кстати, юбилей, который затонцы праздновали 18 сентября, был проведен блестяще.

В другой раз, на улице, подойдя к окликнувшему ее пенсионеру, начальник территориального управления, по сути глава поселка, называла ветерана дядей Ваней. И необычного в этом ничего нет, если знать, что Валентина Михайлова сама затонская.

Жизнь на реке

— Да, я здесь родилась,– гордится начальник управления. – Все детство здесь прошло. Все избегано и исхожено. Каждый уголок знаю, все луга в окрестностях. А река – это моя стихия. Я без воды вокруг себя жизни просто не представляю. Тем более, папа мой здесь капитанил. Был капитаном судна, ходил по Оби.

— Так вы – капитанская дочка! А как получилось, что капитанская дочка возглавила свой родной поселок?

— Я 12 лет проработала в поселковой школе учителем начальных классов, но потом пригласили в администрацию специалистом. Направление моей работы было: культура, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий.

— То есть вы пришли в администрацию, уже имея солидный опыт. Детские утренники – это ведь тоже культурно-массовые и спортивные мероприятия.

— Выходит, что так, – смеется собеседница, – со взрослыми посложнее, но Затон всегда был и остается спортивным поселком. По детству помню, у нас и на байдарках соревнования устраивали, и лыжники наши постоянно медали и призы привозили. И сейчас мы эти традиции не растеряли. В клубе спортивной аэробики «Амадеус», кроме ребятишек, занимаются и взрослые затонцы. Спорткомплекс «Первый» популярен не только у местных жителей, но и барнаульцы приезжают к нам заниматься.

В одной лодке

В 2011 году Валентину Михайлову назначили заместителем начальника управления. Карьера массовика-затейника закончилась. Другие обязанности, другие задачи и другие требования. Если раньше приходилось на соревнованиях да на мероприятиях-репетициях вечерами задерживаться, то на новой должности – из-за подготовки срочных документов и различных отчетов.

— Как относится семья к вашей работе?

— Так мы же в одной лодке! Например, во время паводка в 2014 году, когда к зданию администрации можно было добраться только по воде, дочь Валерия была волонтером, формировала для жителей, отрезанных поднявшейся рекой, продуктовые наборы, а муж по затопленным улицам на лодке развозил эти наборы затонцам.

Осенью прошлого 2019 года Валентина Михайлова была назначена на должность начальника территориального управления микрорайона. Кроме знания всех поселковых проблем к этому времени у нее уже был большой опыт административной работы, понимание принципов системы управления, возможностей города и района.

— Проблем в Затоне много. Это и аварийные деревья, и освещение улиц. Но все они, пусть не сразу, но решаются, – рассуждает руководитель. – В прошлом году капитально отремонтировали дорогу до поселка, в этом году покрыли новым асфальтом главные улицы Затона, и поселок буквально на глазах преобразился. Сейчас мы подали заявку на ремонт улиц Лермонтова и Водников. Надеемся, и здесь город нам поможет. Если не в следующем году, позже, но поможет.

— Валентина Михайловна, вы гордитесь тем, что удается вам, администрации поселка, сделать для Затона?

— Вы знаете, штат администрации – десять человек и плюс более 2300 жителей поселка. Вот все мы вместе и работаем на его процветание. Поэтому гордиться по праву могут все затонцы, – убеждена Валентина Михайловна.