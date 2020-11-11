Для творческих коллективов городских ТОСов приобретен военный реквизит

Общественники довольно часто используют форму времен Великой Отечественной войны в мероприятиях патриотической направленности. Но если раньше они брали ее напрокат, то сейчас вместе с депутатом решили формировать собственный гардероб.

Танцевальный коллектив «Серебро» на базе ТОС «Народный» был создан полгода назад по инициативе члена Союза пенсионеров Ленинского района Галины Омельченко. Идею поддержала солистка дуэта «Тандем» Наталья Корогод, которая набрала среди пенсионеров района желающих танцевать. Дебютным выступлением коллектива стал юбилейный День Победы, когда на площади Народной «Серебро» показал номер под песню «Журавли».

— Мы только начинаем осознавать себя коллективом, – рассказала Наталья Корогод. – Основное внимание сейчас уделяем отработке базовых танцевальных движений, эмоций, синхронности и пластике. Естественно, для каждого танца нужны костюмы, это более зрелищно и для самих танцоров, и для наших зрителей. На 9 Мая брали плащ-палатки напрокат, но это не выход, сами понимаете. Поэтому обратились к депутату БГД Дмитрию Абалымову с просьбой оказать помощь в приобретении плащ-палаток красноармейцев для танцевальных номеров на военную тематику.

Депутат подошел к делу ответственно и промониторил десятки сайтов, на которых предлагали военную форму.

— Идея артистов мне понравилась, пришла мысль передать костюмы в пользование органам территориального самоуправления, создать своеобразную реквизитную комнату, творческий гардероб, которым могли бы пользоваться при необходимости и другие органы ТОС района, – отметил Дмитрий Владимирович. – Они у нас очень дружные, многие мероприятия проводят вместе и тиражируют наиболее удачные в своих микрорайонах. Нужный реквизит я нашел в Казани, в государственном резерве, заказал семь комплектов, которые лягут в основу гардероба на военную тематику. Мы пока еще разбираемся в том, как использовать плащ-палатки, ведь это не только верхняя одежда времен Великой Отечественной войны, эта вещь весьма многофункциональна.

В планах депутата – пополнить к следующему Дню Победы реквизитную комнату гимнастерками, военными шароварами и солдатскими сапогами. По словам председателя Совета ТОС «Народный» Ольги Гречишкиной, планов на будущее у общественников и коллектива «Серебро» много. В настоящее время готовится новогодний спектакль, где коллектив будет исполнять народный танец. А поскольку в проекте танцоров будут не только народные и бальные танцы, но и современные, а также танцы народов России, активисты уже задумываются над приобретением швейной машинки, поиском талантливых костюмеров, баяниста и пополнением мужского состава коллектива.

В 2020 году 12 органов территориального самоуправления провели более 200 мероприятий патриотической направленности для жителей Ленинского района.