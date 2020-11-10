Завершен ремонт одного из отделений Центра охраны материнства и детства

Капитально отремонтировано и оснащено новейшим оборудованием уроандрологическое отделение. Здесь оказывают специализированную помощь детям края и города от периода новорожденности до 18 лет с заболеваниями и пороками развития мочеполовой системы.

Длинный широкий коридор, новенькие светло-кремовые стены, уютные палаты – таким теперь видят мальчишки и девчонки обновленное уроандрологическое отделение Центра охраны материнства и детства.

— В сентябре мы переехали на новые площади, благодаря чему можем размещать пациентов более комфортно. Большая часть палат двухместные, что очень удобно для ребятишек. Обновленное отделение развернуто на 30 коек. Штат медперсонала увеличился, к нам пришли работать два врача-ординатора. Теперь в отделении пять докторов, – рассказывает заведующий Александр Киптилов.

Среди приятных новостей не только расширение количества коек, но и современное оборудование, которое в течение последнего года поступило в урологию. В числе технических новинок – эндоскопическая стойка с полным набором инструментов, с помощью которой хирурги на современном уровне проводят малотравматичные операции, а их юные пациенты быстрее выздоравливают.

Уже год в больнице работает уникальная уродинамическая система. Доктора теперь могут проводить детальную диагностику и делать более точные заключения по выявлению проблем работы мочевого пузыря у сложных пациентов. Комплекс включает в себя большое количество элементов: это и катетеры, и датчики, скрупулезно измеряющие давление внутри разных участков мочевыделительной системы, и оборудование по измерению мышечной активности мочевого пузыря, и компьютер с программным обеспечением, отражающий каждый показатель здоровья пациента в линиях и диаграммах.

— Работать без такого оборудования нам бы было очень затруднительно. За год работы мы обследовали с помощью уродинамической системы порядка 40 сложных пациентов. Это повышает на уровень нашу диагностику и делает нашу тактику более верной, более точной. А правильный диагноз – это уже половина успеха в лечении, – отмечает детский уролог-андролог Илья Попов.

По словам заместителя главного врача по хирургии Центра охраны материнства и детства Юрия Тена, урологических больных в регионе становится все больше, а новое отделение позволит оказывать ребятишкам более специализированную помощь и расширит поток пациентов.

— Курирую работу и хирургического, и урологического отделений больницы. Раньше на их базе было 45 коек, теперь 60. То есть пролечить сможем большее количество пациентов. В год на обоих площадках внедряем 8-10 новых методов лечения. У нас порядка 20 патентов на изобретения. Медицинская помощь оказывается на высоком уровне. Урологические операции делаются практически все, за исключением пересадки почки. В Москву практически никого не отправляем, за исключением тех пациентов и их родителей, которые сами этого хотят. Оборудование хорошее, врачи активные, рвутся в бой, – рассказал Юрий Васильевич.

По словам опытного хирурга, успех любой операции и отсутствие осложнений у маленького пациента зависят не только от применяемых методик лечения, но и от слаженной работы всего персонала. В отделениях Центра охраны материнства и детства с этим все в порядке. По многим видам оперативного вмешательства осложнений здесь бывает гораздо меньше, чем в среднем по стране.

Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства оказывает специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам. В состав Центра входят Алтайская краевая клиническая детская больница, Перинатальный клинический центр, Детская инфекционная больница, Краевой детский консультативно-диагностический центр.