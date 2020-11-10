В День народного единства в Краевой филармонии с участием инструментальной капеллы «КамерАнс» состоялась музыкально-литературная программа, посвященная 125-летию со дня рождения Сергея Есенина

Обратиться к творчеству «самого музыкального поэта России» было решено не случайно – как оказалось, стихи Есенина любят и хорошо знают практически все члены этого филармонического коллектива. И чтобы как можно шире показать его дарование, «КамерАнс» привлек к участию в программе Ольгу Савину (фортепиано), Романа Хохлова (баритон), Алексея Герасимова (гитара) и Юрия Антипенкова (художественное слово).

— Время от времени наш коллектив уже обращался к литературно-музыкальной форме, – рассказала руководитель инструментальной капеллы «КамерАнс» Марина Нехорошева. – По такому же принципу построены наши программы, посвященные песочной анимации, постановки по сказкам алтайской писательницы Ирины Цхай. Что касается творчества Есенина, то подобная форма подачи позволяет показать творчество поэта с самых разных сторон.

Действительно, есенинские строчки в исполнении актера театра кукол «Сказка» Юрия Антипенкова звучали то на фоне музыки, то сами по себе. Но даже в те моменты, когда на сцене можно было услышать лишь музыкантов капеллы, Есенин в зале тоже присутствовал. И не только на фотографиях, которые то и дело можно было увидеть на экране филармонического зала.

— С самого начала было понятно, что в этой программе будет звучать музыка только русских композиторов, причем желательно тех, кто жил примерно в те же времена, что и Есенин (а это Сергей Рахманинов, Георгий Свиридов, Антон Аренский), – пояснила Марина Юрьевна. – Однако потом мы все же решили расширить эту палитру и дополнить музыкальный ряд сочинениями того же Ивана Хандошкина – барочного композитора XVIII века, который в своих произведениях использовал темы, основанные на русских мелодиях. Нам показалось, что все это созвучно творчеству Есенина.

Как рассказала Марина Нехорошева, стихотворения для программы подбирали сообща. Всем участникам коллектива хотелось, чтобы прозвучали строчки не только о природе и красоте родных просторов, но и о любви к женщине, а также его философская лирика.

На сцене Юрий Антипенков был лирическим героем, самим Есениным, который с трубкой в зубах то расхаживал по залу, то в задумчивости усаживался за стол, словно в ожидании вдохновения.

— С этим актером мы сотрудничаем с момента основания нашего коллектива, – прокомментировала руководитель «КамерАнса». – Стараемся привлекать его для участия в наших проектах.

В планах «КамерАнса» – создать программу, посвященную 95-летию со дня рождения Майи Плисецкой, с участием Ирины Казанцевой – мастера песочной анимации. Следите за афишей.