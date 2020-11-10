В Барнауле идет приемка дворовых территорий, благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

В прошедшую пятницу, 6 ноября, в краевой столице специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства города, представители депутатского корпуса Барнаульской городской Думы и подрядной организации ОО ПСК «Индустрия» провели приемку сразу нескольких благоустроенных дворовых территорий в Железнодорожном районе Барнаула.

Что изменилось во дворе дома № 124 на ул. Антона Петрова, рассказала одна из жительниц, Татьяна Чупрасова.

— До этого ремонта у нас для ребятишек вообще места не было. Машины владельцы ставили как попало, постоянно возникали конфликты родителей с автовладельцами. Сейчас у детей своя территория, у автомобилей – своя. Мы, жители, получили то, что и планировали. Нас интересовало благоустройство двора, устройство парковки, детской площадки. Сейчас на площадке всегда много детей. Дети довольны, довольны родители, дедушки и бабушки. От имени жильцов и особенно от имени детишек, хочу поблагодарить рабочих, которые работали в нашем дворе, администрацию города и района.

Действительно, двор после ремонта, что называется, заиграл новыми красками. Кроме детской площадки, здесь расширены проезды к дому, установлены новые бордюры и поребрики, обустроена зона парковки автотранспорта, смонтировано освещение площадок перед подъездами. Стоимость всех работ составила 2 млн 358 тыс. руб. Из них в рамках софинансирования 200 тыс. руб. внесли жители дома, собственники жилья.

На ул. Георгия Исакова двор домов №№ 146, 146а также принят членами приемочной комиссии в эксплуатацию. До ремонта, как рассказывают жители, из-за припаркованных автомобилей часто даже машина скорой помощи не могла подъехать к нужному подъезду. Сейчас дворовые проезды расширены до 5 метров, и двор стал как бы шире. На детской площадке смонтирован спортивный комплекс для ребятишек с кольцами, канатом, перекладинами и веревочными лестницами. Детская площадка сразу стала любимым местом детей. Спортивный детский комплекс – результат программы софинансирования. На ее приобретение и монтаж жители внесли более 100 тыс. руб. А общая стоимость всех выполненных здесь работ составила почти 2,9 млн руб.

По словам начальника отдела коммунальных предприятий и услуг комитета ЖКХ Барнаула Владимира Баева, в настоящее время все запланированные на этот год строительно-ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий в городе завершены. Сейчас практически ежедневно проходят приемки выполненных работ. В течение недели эта работа также будет закончена.

— Я считаю, с задачей этого года мы успешно справились, и готовимся к следующему строительному сезону. До 1 ноября в комитете ЖКХ шел прием заявок на благоустройство дворовых территорий в будущем году. Членами Общественной комиссии уже рассмотрено 25 заявок, – отметил специалист.

— «Жилье и городская среда» – это партийный проект партии «Единая Россия», который инициирован по всей стране. В рамках этого проекта облагораживаются общественные и дворовые территории. Барнаульцами это воспринимается очень хорошо. Мы часто общаемся с жителями, дворовые территории которых уже отремонтированы. Все довольны и сроками ремонта, и качеством работ. Это самый главный результат – то, что жители довольны, что у них появился шанс не просто обновить двор, а благоустроить его так, как они сами считают нужным. Жители на общих собраниях собственников жилья принимают решение, что бы они хотели видеть в своем дворе, и участвуют в софинансировании, – прокомментировал приемку дворовых территорий депутат Барнаульской городской Думы Иван Нифонтов.

В 2020 году в Барнауле благоустроена 81 дворовая территория. По дополнительному перечню, работы из которого софинансируются жителями, на отремонтированных дворовых территориях обустроено 32 парковочных кармана, четыре контейнерных площадки. Также произведен или уже заканчивается монтаж и установка оборудования для детских игровых и спортивных площадок (всего – 63). По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в краевом центре в 2017-2019 годах было благоустроено 254 двора многоэтажных домов.