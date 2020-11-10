У незрячих людей, проживающих на Алтае, появилась своя коллекция тактильных икон

Художественный музей стал площадкой для реализации выставочно-образовательного проекта «Прикосновенный образ», предназначенного для незрячих и слабовидящих людей. Здесь представлены тактильные иконы, созданные Павлом Мининым – омским художником, который придумал рельефные изображения для тех, кто постигает жизнь наощупь.

Павел Минин – известный резчик по дереву, а с 1991 года – автор резных икон. Сегодня его лики из различных пород древесины украшают не только частные коллекции, но и храмы Сибири, в том числе и Барнаула. О том, что на свете есть люди, которым очень важно к иконам прикасаться, мастер задумался после того, как его работы приняли участие в выставке «Сибирь – край мира» в стенах Государственной Думы в 2015 году. На ней присутствовал депутат – инвалид по зрению, который выразил сожаление, что не может увидеть резные работы Минина. Тогда художник предложил к ним прикоснуться, иначе – тактильно исследовать поверхность образов. Так родилась идея создать серию рельефных ликов, рассчитанных на восприятие незрячих зрителей. Чуть позже все это вылилось в проект «Прикосновенный образ», поддержанный Фондом президентских грантов. Согласно проекту организации Всероссийского общества слепых, расположенные в Сибирском регионе, стали обладателями одинакового комплекта икон.

— Речь идет об образах особо почитаемых святых на территории Сибири, которые были направлены в организации ВОС Омска, Новосибирска, Томска, Барнаула, Красноярска и Кемерова, – пояснила помощник председателя Алтайской региональной организации Всероссийского общества слепых Надежда Шкода. – Каждая икона отлита из пластика – материала износостойкого, наощупь «понятного» незрячим людям. Эти образы помещены в основательные оклады из кедра, по периметру которых мастер вырезал молитву.

Как пояснили в музее, если в православном мире иконы считаются неприкосновенными, то лики из специального пластика помогают незрячим людям, не нарушая исконные традиции, тактильно «знакомиться» с образами сибирских святых. Так, центральное место экспозиции занимает покровительница Сибири – Абалакская икона Божией Матери, по бокам которой расположились лики преподобного Макария (Глухарева) Алтайского и Святого апостола Алтая Макария (Невского), Святого Луки Симферопольского и Амфилохия Мелекесского, Святых Домны Томского и Аркадия Мелекесского, Святых Варлаама Чикойского и Иннокентия Московского.

— Тактильные иконы делают доступней православный мир для незрячих, среди которых довольно много людей верующих, – делится председатель Алтайской региональной организации Всероссийского общества слепых Светлана Борисова. – После того как с этими образами смогут познакомиться барнаульские представители нашей организации в стенах Художественного музея, выставка отправится по районам края.

По словам куратора выставки Светланы Артюховой, эта экспозиция создана с учетом потребностей незрячих людей. Каждый образ сопровождается информационными досками, на которых с помощью шрифта Брайля можно узнать подробные сведения об изображенном святом и особенностях иконы. При желании посетители смогут воспользоваться аудиогидом, а также справочником, содержащим информацию о выставке, изложенную с помощью как тактильного, так и укрупненного шрифта.

Зрячим посетителям будут выдаваться специальные очки, с помощью которых они смогут получить новый тактильный опыт знакомства с произведением искусства и понять, что ощущают незрячие люди.

В Художественном музее можно увидеть пять резных ликов святых. Выставка будет работать до 29 ноября по адресу: ул. Горького, 16.