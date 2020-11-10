Среди 15 лучших ТОС России есть барнаульский орган территориального самоуправления

По итогам всероссийского конкурса в пяти номинациях названы лучшие органы общественного самоуправления России. Призером в «Деле охраны памятников и объектов культурного наследия» стало ТОС села Гоньба Ленинского района Барнаула, которое стало третьим после Воронежского ТОС «Центральная община» и ТОС «Измайловка» города Сочи.

Активисты ТОС Гоньбы более 30 лет шефствуют над памятником воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, являются инициаторами установки памятных знаков всемирно известному конструктору Михаилу Калашникову, Герою Социалистического Труда Георгию Наливайко, Герою Советского Союза Иосифу Халманову на улицах, названных в их честь.

В Год памяти и славы на средства гранта администрации Барнаула среди некоммерческих организаций в селе Гоньба установили Дерево Памяти. На нем будут размещаться таблички с именами местных жителей – участников Великой Отечественной войны, пришедших с фронта и внесших большой вклад в развитие села, но не доживших до наших дней.

— Селу Гоньба в 2021 году исполнится 295 лет, и у нас сложилось много замечательных традиций, – рассказал председатель Совета ТОС Александр Смелов. – В годы Великой Отечественной войны на полях сражений погибли более 100 наших односельчан, их фамилии увековечены на памятнике в центре села. Имя нашего земляка, дважды Героя Советского Союза Павла Плотникова, носит школа, еще три улицы увековечили имена знаменитых земляков – Калашникова, Халманова, Наливайко. Ежегодно мы находим новые формы патриотической работы, вовлекаем в нее молодежь. Так, пандемия лишь откорректировала мероприятия к юбилею Победы, но не отменила их. Весь день на улицах села 9 мая 2020 года с помощью оборудования, размещенного в машине, звучали поздравления и песни военных лет. Мы не отказались от торжественного возложения цветов, только вместо школьников церемонию провели члены народной дружины. В селе тесно взаимодействуют активисты ТОС, Совет ветеранов, школа № 97 и клуб. Мы совместно проводим такие акции, как «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Костер славы», возложение цветов и гирлянд к памятным доскам.

О победе в конкурсе односельчане пока не знают. Но по словам Александра Смелова, радостную новость в ближайшее время разместят на страничке ТОС в соцсетях, такая страничка есть и для всех жителей села, чтобы обмениваться важной информацией в самые короткие сроки.

Итоги Всероссийского конкурса лучших практик, повышающих гражданскую активность населения, были озвучены в конце октября в ходе видеоконференции с членами национальной ассоциации ТОС первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктором Кидяевым.

Конкурсная комиссия определила по три победителя в каждой из пяти номинаций: «За организацию проектов по благоустройству и сохранению экологии», «За культурные инициативы, популяризацию местных художественных промыслов и туризма», «За участие в мероприятиях по социальной поддержке населения», «За вовлечение населения в спорт, занятия физкультурой и поддержание здорового образа жизни» и «За вклад в дело охраны памятников и объектов культурного наследия». Организаторы конкурса поздравили призеров и пообещали, что, как только позволит санитарно-эпидемическая обстановка, будет проведена торжественная церемония награждения.

В 84 субъектах России действует почти 35 тысяч ТОС. На конкурс 2020 года прислали 131 заявку от регионов, из которых выбрали 15 победителей.