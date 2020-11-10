Как в Барнауле проходят призывные комиссии

На основании указа Президента РФ Владимира Путина и распоряжения Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, с 1 октября по 31 декабря 2020 года на территории региона проходит призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. В прошедший четверг в военном комиссариате Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов Барнаула состоялось очередное заседание призывной комиссии.

В просторном военкомате на проспекте Строителей, 54, даже несколько тесно. На заседание призывной комиссии прибыли 50 юношей. В ожидании начала работы комиссии в коридоре смех, шутки, некая бравада, за которой, конечно, чувствуется волнение.

Знакомимся с одним из призывников. Это Максим Волков.

— В педуниверситете учусь на заочном отделении. Отсрочки нам, заочникам, не дают, поэтому сдал экзамены по главным предметам и иду в армию, чтобы со своим годом отслужить.

— Как родители относятся, переживают?

— Конечно, впервые надолго из дома уезжаю, но понимают, что надо.

— В каких войсках хочешь служить?

— Честно говоря, не знаю. Я ведь еще не был в армии, сравнивать не с чем, – смеется юноша. – Конечно, хочется поближе к дому. Скорей бы уже отправили в часть. Меня больше всего это ожидание напрягает, неизвестность, – признается Максим.

Чувство знакомое. В свое время тоже довелось такое пережить. Оно немного тревожное и в тоже время волнующее, когда не знаешь до последнего, где ты окажешься через несколько дней – в засушливой степи или на южном берегу Северного моря, на территории Алтайского края, что называется, за огородами, или на Камчатке.

По словам начальника отделения призыва военного комиссариата Игоря Кислюка, юноши из Барнаула служат во всех географических регионах огромной страны – от Калининграда и, действительно, до Петропавловска-Камчатского, и во всех видах и родах Вооруженных сил Российской Федерации.

— Важны и уважаемы все виды и рода Вооруженных сил, но для нас особая гордость, что юноши из Алтайского края и Барнаула пополняют Президентский полк. Ежегодно 15-20 парней из региона призываются в самое элитное подразделение России, – рассказывает Игорь Кислюк. – Служба в Президентском полку трудная и ответственная, но интересная. Ребята видят первых лиц государства, многих мировых лидеров, сопровождают Президента во время его официальных визитов в другие страны. Конечно, и требования к кандидатам в Президентский полк особенные. Это не только здоровье, рост, выправка. Это и незапятнанная репутация, отсутствие вредных привычек. Мы отбираем таких парней в 17-летнем возрасте, и целый год наблюдаем за ними, изучаем. В течение этого года приезжают представители подразделения, знакомятся с кандидатами и также изучают их. В этом призыве планируем призвать на службу в Президентский полк двоих ребят, это Артём Фоминых и Максим Утков.

Более 500 молодых людей в каждый призыв призывается из Барнаула в Вооруженные силы Российской Федерации.

В военкомате нам рассказали, что в последние годы значительно вырос образовательный уровень призывников. Многие идут в армию, получив среднее специальное образование, окончившие бакалавриат. Большинство имеют специальности. Например, Сергей Гаан – помощник машиниста электровоза.

— Служить хотел бы в ОРСВГ (отдельные роты сопровождения воинских грузов. – Прим. авт.). Это как-то близко к моей профессии, – говорит юноша.

— Тягот и лишений воинской службы не боишься?

— Нет. У меня многие знакомые уже отслужили. У них все рассказы об армии. С удовольствием вспоминают. Да и служить-то всего год, – трезво рассуждает Сергей.

Начальник отделения призыва отметил, что все больше ребят, имеющих за плечами специальность, идут на службу по контракту без призыва, на срочную службу. И это говорит о возросшем авторитете Вооруженных сил и воинской службы.

— В каждом призыве бывает несколько призывников, которые отказываются от отсрочки. Это ребята, которые хотят отслужить со своими одногодками и потом уже строить свою профессиональную карьеру, семейную жизнь, или те, у кого возникли проблемы с учебой, – подчеркнул Игорь Кислюк.

— Ковидная ситуация как-то повлияла на организацию и проведение призыва на службу?

— Да, с весны этого года призывники, получив повестку, проходят тестирование на базе гостиницы «Космос», и только в случае получения отрицательного результата на ковид доставляются на краевой сборный пункт. Конечно, это усложняет проведение призыва, но практически исключает распространение вирусной инфекции по воинским частям.

В четверг, после прохождения комиссии, призывники получили повестки. Сейчас, когда вы читаете эти строки, кто-то из ребят уже летит или едет к месту своей будущей службы.

Пожелаем им быть достойными защитниками Отечества.