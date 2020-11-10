Фестиваль польских фильмов пройдет в Барнауле

С 12 по 19 ноября в просмотровом зале Алтайского отделения Союза кинематографистов (пр. Красноармейский, 14) пройдет фестиваль польских фильмов в России «Висла».

Помимо Барнаула, фестиваль побывает в Москве, Великом Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Оренбурге, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Сочи, Твери, в Бийске. В «Конкурс художественных фильмов» войдут 10 новых польских картин, среди которых – «Тело Христово» Яна Комасы, «Мистер Джонс» Агнешки Холланд, «Пан Т.» Марцина Кшишталовича, «Сверхновая» Бартоша Крухлика, «Железный мост» Моники Йордан-Млодзяновской.

Откроется фестиваль 12 ноября фильмом «Тело Христово». Начало показа в 18.30.