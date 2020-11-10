Билет в будущее: в Алтайском государственном колледже заканчивается кампания по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов

Организаторами проекта выступили Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)».

Тест на профпригодность

«Мы не выбираем профессию, а учим, как выбирать. В современном мире профессии очень быстро меняются, появляются новые. Для выбора мало знать, какие профессии существуют. Важно уметь выбирать свой путь. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения» — говорят организаторы о своем проекте на сайте WorldSkills.

Программа профориентации состояла из нескольких этапов: регистрации, онлайн-диагностики и практических занятий. Онлайн-диагностика состояла из тестов и интерактивных игр, которые помогали участнику определить профессиональные интересы и склонности, оценить осведомленность о мире профессий, выявить свои сильные стороны и зоны развития. Результаты онлайн-диагностики появлялись в личном кабинете сразу после прохождения.

Чем больше тестов проходил участник, тем точнее система определяла его интересы и подбирала подходящие практические мероприятия и рекомендации. После прохождения не менее одного тестового задания школьник получал возможность принять участие в практических мероприятиях проекта.

Для детей это были своеобразные профессиональные пробы, где они под руководством наставника знакомились с интересующей их компетенцией, и выполняли задания из реальной профессиональной деятельности. Например, вытачивали деталь на станке, печатали макет на 3D-принтере, готовили сладкий десерт и так далее. Мероприятия были разного уровня сложности и длительности, при этом они были доступны каждому ребенку без предварительной подготовки и специальных знаний.

В Алтайском государственном колледже были реализованы программы профессиональных проб по шести компетенциям: электромонтаж, туризм, сухое строительство и штукатурные работы, ресторанный сервис, экспедирование грузов, ремонт и обслуживание легковых автомобилей

Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование».

Тем временем

Журналисты региональных СМИ на протяжении пяти недель будут знакомиться с азами профессии электромонтажника в Алтайском государственном колледже. Это стало возможно благодаря конкурсу «Журналист меняет профессию», который уже в шестой раз проходит в Алтайском крае.

Журналисты, как обычные студенты, будут осваивать, что такое фаза и ноль, как подключить розетку чтобы не замкнуло, почему провода разного цвета и т.д. Они самостоятельно, но под наблюдением мастеров, со строгим соблюдением техники безопасности, будут прокладывать кабель-каналы, размещать распределительные щиты и светильники на стенах рабочих зон. В конце обучения все, что они сделали, должно заработать.

— Краевой конкурс «Журналист меняет профессию» был создан для популяризации рабочих специальностей среди выпускников школ и временно безработных, — объясняет Константин Ганов, инициатор и координатор проекта. — И результат мы видим уже сейчас. За годы проведения мероприятия конкурс на некоторые места в среднеспециальных образовательных учреждениях повысился в разы.

Конкурс организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике, а также Фонда президентских грантов и Института социальных инноваций. Партнер конкурса: Алтайский государственный колледж.

Наталья Вдовина.