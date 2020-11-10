Александр Майдоров о состоянии правопорядка в Барнауле

10 ноября сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник. О состоянии правопорядка в краевой столице рассказывает начальник УМВД России по городу Барнаулу Александр Майдоров.

Преступники уходят в Сеть

— Александр Сергеевич, каким выдался 2020 год для органов внутренних дел Барнаула?

— Год был непростой. В городе проходило достаточно много значимых мероприятий. Мы обеспечивали порядок в единый день голосования 12 июня, в юбилей Барнаула, в сентябре – на выборах депутатов местного значения и других мероприятиях. Осложнений оперативной обстановки не было, нарушений общественного порядка не допущено.

По результатам девяти месяцев в краевом центре наблюдается рост совершенных преступлений по двум основным составам. Это кражи с банковских карт и дистанционные мошенничества. К борьбе с ними мы подключаем общественность, внесли предложения главе города и депутатскому корпусу о выработке совместных мер, направленных на профилактику данного вида преступлений.

Все остальные виды преступлений находятся на допустимом уровне, а по некоторым прослеживается снижение. В частности, у нас стало меньше убийств, разбоев, грабежей, уличных краж. Можно сказать, что на улицах краевого центра нет роста преступности, его жители могут чувствовать себя в безопасности.

Раскрытие – лучшая профилактика

— За счет чего удалось добиться снижения уличной преступности?

— Я всегда говорю, что лучшая профилактика – это раскрытие преступлений. Чем больше мы раскрываем преступлений, тем меньше преступников остаются безнаказанными. Кроме того, способствуют снижению преступности круглосуточное освещение улиц, работа многочисленных камер видеонаблюдения, правильная организация работы дежурных нарядов. С приходом ранних зимних сумерек они перейдут на другой режим, более плотно будут работать в вечернее время, когда люди возвращаются домой с работы.

— Вы добились хорошей раскрываемости по тяжким преступлениям.

— Да. Например, разбойные нападения раскрыты у нас на 100 процентов. Раскрываемость грабежей увеличилась почти на 10 процентов. Был задержан ряд преступных групп за совершение уличных краж из автомобилей. Раскрыты серийные кражи в садоводческих товариществах. Сейчас мы проводим там рейды, чтобы не допустить роста краж. Проверяем, чтобы в дачных домиках не жили лица без определенного места жительства, граждане, скрывающиеся от полиции.

Ежесуточно сотрудники полиции Барнаула принимают и обслуживают до 500 обращений от граждан.

На новых машинах

— Какие-то технические новшества, помогающие в работе полиции, внедрялись в этом году?

— Во-первых, обновился автопарк патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, а также у участковых уполномоченных в рамках исполнения госзаказа по обновлению парка служебного автотранспорта. Это способствует оперативности реагирования на сообщения граждан. Также мы открыли в этом году новый, стационарный пост полиции в Индустриальном районе на ул. Балтийской, в новом густонаселенном квартале. Сотрудники там несут службу круглосуточно.

Добро пожаловать на службу

— Органы внутренних дел Барнаула полностью укомплектованы кадрами?

— Сегодня некомплект составляет чуть более пяти процентов. Нам нужны участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, следствия. В текущем году 40 курсантов прибыли в барнаульский гарнизон после окончания вузов МВД. Кроме того, мы принимаем и просто граждан, не проходивших обучение в профильном вузе, но пожелавших служить. В текущем году приняли на службу 140 таких граждан. Мы приглашаем желающих на службу. Для этого необходимо среднее образование, хорошее состояние здоровья, возраст не старше 40 лет. Мы в свою очередь гарантируем полный соцпакет, выход на пенсию по выслуге 20 лет.

Александр Майдоров: «Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел! Проявляя мужество и героизм, вы с честью несете службу, обеспечивая охрану общественного порядка, защиту личности и государства от преступных посягательств. Граждане всегда могут положиться на нас. Выражаю искреннюю признательность ветеранам, отдавшим службе долгие годы. Самые сердечные поздравления — семьям сотрудников. Ваши терпение и поддержка помогают нам выстоять в любой ситуации, сохранить силы, веру, доброту».