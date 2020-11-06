У Краевой спортивной школы олимпийского резерва появился новый автобус

2 ноября краевой спортивной школе передан новый автобус вместимостью 35 человек.

Транспорт был приобретен Министерством спорта Алтайского края для подведомственного учреждения за счет средств, выделенных дополнительно из бюджета региона в 2020 году. Стоимость покупки составила 6,1 млн. рублей. Автобус – давняя мечта тренеров КСШОР. Новая техника позволит доставлять детей на учебно-тренировочные сборы и соревнования. Сегодня в КСШОР тренируются 1650 спортсменов.

— Автобус необходим для доставки детей на соревнования и учебно-тренировочные сборы, – говорит директор Краевой СШОР Сергей Волков. – Это очень актуальная тема для спортивных школ. Нас включили в план, и в этом году мы получили две транспортные единицы: 29 сентября пришел новый автобус вместимостью 19 человек, сегодня — автобус на 35 мест, чему безмерно рады. У нового автобуса несколько преимуществ: безопасность, комфорт и вместимость. На ближайшие семь-восемь лет вопрос по транспорту для школы снят. Планируем выезды спортсменов в Новосибирск, Омск, Томск, Красноярск, Кемерово, Горный Алтай и по Алтайскому краю.

До конца года новые автобусы различных марок также получат Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края и СШОР «Алтай», Краевое государственное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Алтай».

Краевая спортивная школа начала работу в 1973 году. В школе реализуется 11 программ спортивной подготовки по видам спорта: греко-римская борьба, дзюдо, настольный теннис, кикбоксинг, конный спорт, легкая атлетика, самбо, спортивная аэробика, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.