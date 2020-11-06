С переменным успехом: барнаульские команды на выходных и выигрывали, и проигрывали

На стыке октября и ноября в чемпионатах России по баскетболу, волейболу, футболу и хоккею прошли очередные туры. Одни барнаульские участники этих соревнований порадовали результатом, другие чуть замедлили победную поступь.

Новые рекорды

БК «Барнаул» отправился на первый выезд нынешнего чемпионата Суперлиги-2. И в двух матчах наши баскетболисты показали стопроцентный результат, хотя назвать встречи похожими ну никак не получается.

Для начала наши баскетболисты обыграли «Чебоксарских ястребов», которые до игры считались фаворитами. Даже если посмотреть на итоговый счет, 68:67, уже можно многое сказать о ходе игры.

Барнаульцы уступили в первой четверти. В рядах «Ястребов» выделялся центровой Николай Рогожкин, один из самых высоких баскетболистов страны – 222 см. Во второй четверти БК «Барнаул» изменил ход матча, подопечные Евгения Горева действовали дисциплинированно и в защите, и в нападении, лишив чебоксарцев главного козыря – бросков с дальней дистанции. В третьей четверти барнаульцы продолжали увеличивать отрыв. В какой-то момент хозяева вроде бы подобрались к гостям, но несколько точных попаданий Алексея Чиликина из-за трехочковой дуги к последней четверти обеспечили барнаульцам, казалось бы, комфортное преимущество, которое в заключительном отрезке начало быстро таять. И за полторы минуты до конца игры «Чебоксарские ястребы» вышли вперед – 67:64. Последние секунды игры превратились в настоящие качели. Лидерство «Барнаулу» вернул точным попаданием Артём Чеваренков – 68:67, и этот счет удалось удержать.

Зато в следующей игре против тобольского «Нефтехимика» БК «Барнаул» будто не встретил сопротивления. Во второй четверти наши баскетболисты довели преимущество до двузначного, а в конечном итоге установили рекорд результативности в нынешнем сезоне – 97:64, при этом реализовав 19 трехочковых бросков. Тренерский штаб «Барнаула» задействовал всех игроков из заявки, каждый из которых сумел в этот вечер набрать очки.

Следующий матч алтайские баскетболисты проведут дома 8 ноября против магнитогорского «Металлурга».

Сбавили обороты

ХК «Динамо-Алтай» в отличие от коллег-баскетболистов притормозил победное шествие в первенстве ВХЛ. Наши хоккеисты на выезде играли с ХК «Чебоксары». В первом поединке барнаульцам удалось открыть счет, что на них подействовало плохо. Точнее, динамовцы продолжили играть в прежнем ключе, а вот чебоксарцы заметно активизировались. Чувашские хоккеисты быстро сравняли счет, под занавес периода вышли вперед, во второй двадцатиминутке забили еще. Барнаульцам удалось чуть сократить отставание, но перед перерывом «Чебоксары» забили еще раз, реализовав численное преимущество. Третий период гости потратили на то, чтобы догнать «Чебоксары», но те оборонялись надежно и шанса сопернику не дали. В итоге – 4:2.

В повторном матче динамовцы вновь первыми открыли счет. На сей раз их преимущество сохранялось до начала второй двадцатиминутки, пока «Чебоксары» не получили численное большинство и грамотно им не распорядились. А в третьем периоде хозяева забили динамовцам три безответные шайбы, победив со счетом 4:1 и сместив барнаульцев на вторую строчку.

Во вторник вечером команды провели третий матч серии, результат стал известен после подписания номера в печать. А сегодня, 4 ноября, «Динамо-Алтай» и «Чебоксары» в четвертый раз выйдут на лед для очного противостояния.

Усеченный вариант

Волейболистки «Алтай-АГАУ» на минувшей неделе в Куйбышеве Новосибирской области проводили матчи второго тура чемпионата России по волейболу (Высшая лига «Б»). Из-за коронавируса в играх не смогла принять участие иркутская «Ангара». В ее отсутствие волейболистки «Алтай-АГАУ» провели три матча, проиграв с одинаковым счетом 1:3 местному «Олимпу» и омской «Омь-СибГУОР» и победив в заключительной игре читинскую «Забайкалку» – 3:0. После второго тура наши девушки находятся на третьем месте в турнирной таблице. Матчи третьего тура подопечные Антона Колбунова проведут в Чите с 18 по 22 ноября.

Барнаульское «Динамо» в заключительном матче 2020 года на выезде уступило ФК «Новосибирск» со счетом 0:5, при этом полузащитник бело-голубых Евгений Щербаков еще и не реализовал пенальти. На данный момент барнаульцы занимают седьмое место в турнирной таблице. Следующий официальный матч после зимнего перерыва «Динамо» проведет 7 апреля 2021 года на выезде с «Ладой» из Димитровграда.