Последние штрихи в подготовке сада к холодам и ненастьям

До зимы уже рукой подать. Пора отправлять сад-огород в спячку. Барнаульские эксперты рассказывают о простых хитростях, которые позволят минимизировать риски садовых неудач.

Непостоянная и переменчивая осень для сада во многом опаснее классической суровой зимы.

— Осенью вполне могут нагрянуть морозы. Если при отсутствии снега температура опустится ниже минус 20 градусов по Цельсию, то многие культуры могут лишиться урожая следующего года, а то и вовсе погибнуть, – рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий сотрудник НИИСС им. М.А. Лисавенко Надежда Назарюк.

В канун зимы обязательно нужно убрать подпорки, которые держали нижние ветви всех ягодных кустарников. Чем ниже веточки будут к земле, тем раньше спрячет их под собой снежная перинка и, соответственно, они лучше перезимуют.

Пострадать может прихотливый крыжовник.

— Это менее зимостойкая культура по сравнению с другими кустарниками-ягодниками – смородиной черной и красной. Особо ценные сорта крыжовника можно укрыть, накидав на куст сверху ботву томатов или картофеля. Коллекцию этого ягодника в институте всегда прятали от непогоды, пригнув веточки и присыпав их землей, – отмечает Надежда Ивановна.

Лопату – в дело

Высаживать ягодные кустарники в грунт можно до того времени, пока почва не промерзла, то есть отстающим садоводам с посадочными работами еще вполне можно успеть. Если же эти работы вы планируете провести весной, то неплохо уже сейчас сделать задел на будущее.

— Очень рано весной начинают свою вегетацию смородина, крыжовник, малина. Это происходит еще до полного оттаивания земли. Весенняя посадка имеет свои особенности. Время, когда можно высаживать саженцы деревьев и кустарников, сильно ограничено. Как правило, это одна-две недели после оттаивания верхних слоев почвы и до набухания почек на деревьях. Вступить в вегетационный период саженец должен уже на новом месте. Если это произойдет раньше, то он не приживется совсем, либо будет долго болеть, – рассказывает Надежда Назарюк.

Одним словом, для того чтобы весной не запоздать с посадкой деревца или кустарника, уже сейчас необходимо браться за лопату.

— Яблони, груши, сливы высаживают в яму глубиной до метра. Весной сложно будет дожидаться того момента, когда земля оттает на столь приличную глубину. Именно поэтому выкопать ямы для посадки лучше всего уже сейчас, чтобы не упустить дорогие весенние денечки. Благо, что земля пока не промерзла, и впереди нас ожидают дни с плюсовой температурой, – отмечает Надежда Ивановна.

Шатер для земляники

Почему у некоторых садоводов сладкая ягода почти не плодоносит? Вероятнее всего, дело тут в неправильном выборе места для плантации. Снега над земляничной грядкой должно быть много.

— Земляника хорошо зимует лишь при условии достаточного снежного покрова. Прогноз погоды пока непонятен. Если без снега столбик термометра опустится на минус 20 градусов по Цельсию, то повредятся генеративные зачатки. Их мы еще называем сердечками. В северном и восточном Казахстане, где мало снега, эти сердечки засыпают на зиму перегноем. Так тоже можно поступить. Менее трудоемкий вариант – укрыть землянику нетканым укрывным материалом, который предохранит неженку от погодных перегибов, – рассказывает Надежда Назарюк.

Не слива, а арт-объект

Большинству садоводов так и не удается вырастить на участке прихотливую сливу. Все потому, что культура катастрофически не переносит весеннего выпревания прикорневой шейки, то есть мы должны посадить деревце на пригорке – там, где мало снега.

— С наветренной стороны от деревца можно поставить препятствие – бочку или деревянный щит. Причем сделать это таким образом, чтобы от стволика отдувало снег, – рассказывает селекционер со стажем Иван Пучкин.

Еще один, более сложный, способ спасения от снежного плена – воткнуть по бокам от сливы четыре столбика, обернуть их тканью или разрезанным полипропиленовым мешком, а верх полотна привязать к стволику. Тут уж, как говорится, и снежинка не пролетит.

Правильно подготовьте сад к зиме, и он отблагодарит вас урожаями следующего года!

Белая рубашка

Уберечь садовые деревца от зимних солнечных ожогов поможет осенняя побелка.

Большим плюсом этой важной садовой операции станет отсутствие на деревце опасных морозобоин – настежь открытых ворот для инфекции, в том числе и возбудителей сотен заболеваний.

Состав побелки бывает разный. Вместо старой и привычной всем извести садоводы активно используют в этих целях более стойкую водоэмульсионную краску. В специализированных магазинах можно встретить немало вариантов изготовленной на производстве побелки. Входящие в ее состав противогрибковые и бактерицидные компоненты призваны надежно защитить стволы деревьев от большого количества болезнетворных организмов. Можно выбрать любой вариант, но не помешает привнести в состав немного противомышиных средств. К примеру, креолин и горький перец.

Другие способы спасения деревьев от внимания грызунов – обвязка стволов еловым лапником, железной сеткой, нейлоновой тканью. Некоторые садоводы оборачивают деревце разрезанными пластиковыми бутылками. Обернутый пластиком ствол неприступен для мышей, но необходимо поверх пластика повязать любую белую ткань, иначе деревце будет страдать от излишнего нагрева и солнечных ожогов.

Не мульчируйте в канун зимы почву вокруг плодовых деревьев соломой: она привлечет голодных мышей.