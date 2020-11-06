Краевой кардиологический диспансер изменил формат работы в новых условиях

В учреждении появился свой call-центр, врачи активно проводят онлайн-консультирование пациентов и терапевтов, а всех поступающих больных, которые нуждаются в экстренной кардиологической помощи, делят на два потока.

Из-за распространения коронавируса кардиологический диспансер изменил формат работы с пациентами. Для увеличения доступности кардиологической помощи в медучреждении появился свой call-центр. С пациентами и терапевтами всего края всегда на проводе опытный врач кардиологического профиля. Сегодня это кардиолог диспансерного отделения Вера Косолапова.

— Звонки поступают со всего края. Бывает, каждые 10 минут, бывает, и через полчаса, постоянно, – отмечает она.

Если же телефонной консультации оказывается недостаточно, то больного для коррекции лечения приглашают на очный прием в диспансер.

— Условием приема таких пациентов является отрицательный тест на COVID-19, который пациенты получают самостоятельно по месту жительства, или при других условиях, – пояснила заместитель главного врача кардиодиспансера Елена Никулина.

В учреждении продолжают принимать беременных женщин, которым требуются консультации кардиолога, а также те категории пациентов, для которых отсрочка оказания медпомощи может быть опасна для жизни.

На территории кардиодиспансера в отдельную изолированную зону выделен ковидный госпиталь, куда направляют пациентов с острым коронарным синдромом и диагностированным COVID-19.

— Под ковидный госпиталь мы отрезали целый участок диспансера, отгородили его капитальной стеной. В «красную зону» вошли лифты, которые необходимы для транспортировки больных, приемный покой, реанимация, компьютерный томограф. И над ними – коечное отделение. Все организовано так для того, чтобы максимально быстро транспортировать больного по коридорам. В госпитале есть 53 койки и 13 реанимационных. Сегодня здесь 56 пациентов, – рассказала Елена Никулина.

Если в учреждение поступают люди с разными формами острого коронарного синдрома, будь то инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия, то их распределяют по двум совершенно разным потокам. В «красный шлюз», открытый на базе приемного отделения, направляют больных с подтвержденным коронавирусом. А остальные пациенты идут в «чистый шлюз», выделенный со стороны регистратуры.

— Когда пациенту требуется экстренная кардиологическая помощь, но он сомнительный по COVID-19, то тест ему делаем в кардиоцентре. Для этого у нас закуплены экспресс-тесты. В условиях приемного покоя определяется, в какую категорию пациентов и в какое отделение пойдет пациент с острым коронарным синдромом – на койки ковидного госпиталя или на койки «чистых» отделений, – рассказала Елена Никулина.

В период ожидания результатов теста пациенты находятся в изолированных обсервационных боксах. Затем их направят на лечение в палаты того или иного отделения.

По словам Елены Никулиной, кардиоцентр обеспечен всеми лекарственными препаратами, которые требуются для оказания помощи пациентам с COVID-19. Врачи в «красной зоне» имеют все необходимые средства индивидуальной защиты. Все это делается для того, чтобы пациенты с любым ковидным статусом могли своевременно получать качественную высокотехнологичную помощь.

Кардиологический дистанционно-консультативный пункт диспансера работает круглосуточно по телефону 25-09-70.