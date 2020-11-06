4 ноября россияне отметили День народного единства

Достаточно молодой праздник, созданный в честь очень давнего и значимого события 1612 года, когда весь народ Московского царства, независимо от сословия, имущественного положения и происхождения, смог объединиться для изгнания захватчиков из страны. Насколько он значим, говорят руководители национально-культурных объединений Барнаула.

Гарик Геворгян, председатель АКОО «Союз армян Алтайского края»:

— День народного единства – праздник, который берет свои истоки в многовековой истории нашей общей страны, праздник народа, победившего внутреннюю разобщенность и сплотившегося перед лицом опасности. Всех нас в этот день объединяет чувство причастности к истории России, к делам предков, которые оставили нам великое наследие.

В этот день мы особенно четко осознаем себя гражданами единого и сильного государства, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее, которое обладает огромным культурным, экономическим и человеческим потенциалом.

Мы ежегодно участвуем в проведении этого праздника. Уже второй год подряд в этот день вокально-хореографический ансамбль «Арцах» Союза армян Алтайского края принимает участие в гала-концерте Всероссийского фестиваля традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни», в Алтайском краевом театре драмы им. В. Шукшина.

Мы считаем, что совместные мероприятия способствуют укреплению межнациональной дружбы и добрососедских отношений.

Мурат Бекмуратов, председатель АКОО «Национально-культурная автономия казахов»:

— День народного единства – очень важный и нужный праздник, поскольку позволяет разным народам ближе узнать друг друга. В наше время, когда в мире остро стоят национальные проблемы, это очень актуальный вопрос.

У нас в Барнауле и в Алтайском крае создана благоприятная обстановка для людей всех национальностей. Я считаю, это один из самых толерантных регионов России. Мы всегда работаем с другими национально-культурными объединениями, организуем множество совместных мероприятий. Когда мы празднуем Наурыз, к нам приезжают в гости все народы. Точно так же в Армянском культурном центре собираются на соревнования по шахматам все желающие, независимо от национальности, отовсюду приезжают делегации на праздник в Немецкий национальный район.

Ванда Ярмолинская, председатель АККПОО «Дом Польский»:

— Я считаю, что День народного единства способствует укреплению дружеских отношений между народами России. День города, День народного единства и День России – это три больших праздника, к которым мы тщательно готовимся и с большим удовольствием в них участвуем. Во время таких мероприятий мы и подружились, представители разных национальных объединений Алтая. Когда у нас проходят свои внутренние мероприятия, мы всегда приглашаем гостей из других организаций, и они откликаются. Нам это очень приятно. Для нас это еще один повод представить свою культуру и пообщаться с другими народами, проявить свое дружеское отношение. Большое спасибо властям, что они дают нам возможность общаться и лучше узнавать друг друга.

Саида Аминова, заместитель председателя Местной национально-культурной автономии татар города Барнаула:

— Мы, представители разных национальностей, в Барнауле живем единой семьей. А День народного единства подталкивает нас к дружбе, любви и взаимопониманию. Праздник, появившийся в честь события, когда все люди объединились для спасения страны, и сегодня служит символом дружбы между народами.

Барнаул – относительно небольшой город, и мы все друг друга знаем. Наши творческие коллективы постоянно взаимодействуют, перенимают друг у друга новые идеи. Одни придумали, другие ее подхватили. Эта дружба хорошо помогает жить.

Думаю, очень важно знать не только свои, но и традиции других народов, ведь это обогащает нашу культуру. Это важный и полезный праздник, поскольку он дает возможность для общения и объединяет людей.

Мурад Зейналов, председатель АКОО «Центр культуры Азербайджана»:

— Хорошо, что у нас есть такой замечательный праздник – День народного единства. Мы его обязательно отмечаем. Конечно, в этом году помешал коронавирус. Но в другом крупном межнациональном празднике – в Фестивале национальных культур – мы поучаствовали, как обычно.

В Барнауле народное единство есть без всякого сомнения. Мы здесь живем дружно, мирно, одной семьей. Мы, представители разных национальностей – азербайджанцы, чеченцы, грузины – реализуем совместные проекты. Например, недавно у нас проходила встреча. Обсуждали помощь больницам, где лечатся больные коронавирусом. Наше сотрудничество с другими диаспорами имеет давнюю историю. Когда на свете мир и солнце – это для всех лучше. Не надо смотреть, какого цвета кожа у человека. Надо в душу смотреть человеку. Об этом нам напоминает День народного единства.